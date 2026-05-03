Estados Unidos

La Fiscalía de Washington aseguró que Cole Allen actuó con premeditación para intentar asesinar a Donald Trump

La fiscal federal Jeanine Ferris sostuvo que las acciones del atacante de California mostraron una planificación meticulosa y una voluntad firme para llevar adelante el homicidio. El acusado podría enfrentarse a una cadena perpetua si las acusaciones prosperan en los tribunales

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Este boceto judicial muestra a Cole Tomas Allen, el hombre de California arrestado por el tiroteo ocurrido durante la cena de corresponsales en Washington, sentado en el centro, mientras comparece ante la jueza federal Moxila Upadhyaya, el jueves 30 de abril de 2026, en Washington (Dana Verkouteren vía AP)
Este boceto judicial muestra a Cole Tomas Allen, el hombre de California arrestado por el tiroteo ocurrido durante la cena de corresponsales en Washington, sentado en el centro, mientras comparece ante la jueza federal Moxila Upadhyaya, el jueves 30 de abril de 2026, en Washington (Dana Verkouteren vía AP)

La Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito de Columbia reveló que Cole Allen, un profesor californiano de 31 años, actuó con premeditación en su presunto intento de asesinato contra el presidente estadounidense Donald Trump durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca.

La fiscal Jeanine Ferris manifestó que las pruebas reunidas muestran una planificación meticulosa y una voluntad firme por parte del acusado.

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Según Ferris, las autoridades centran sus esfuerzos en rastrear la huella digital de Allen, pieza fundamental para reconstruir la preparación del intento de ataque. “Estamos tratando de reconstruir el rastro digital real de esta persona”, aclaró la fiscal en una intervención pública.

La acusación sostiene que Allen demostró un comportamiento calculador, al realizar todas las acciones que, a su entender, eran necesarias para llevar a cabo el crimen. “Lo que hemos aprendido de la investigación: Cole Allen hizo todo lo necesario, en su mente, para matar al Presidente”, afirmó Ferris.

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La investigación también colocó en relieve la existencia de un manifiesto atribuido a Allen, que habría circulado en medios de comunicación días antes. En ese documento, el sospechoso detalló sus intenciones y su determinación de alcanzar al presidente y a altos cargos, a pesar de excluir a varias agencias de seguridad de sus objetivos.

El pistolero que abrió fuego en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca el sábado por la noche fue identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años, profesor de escuela y residente de Torrance, California (@realDonaldTrump)
El pistolero que abrió fuego en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca el sábado por la noche fue identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años, profesor de escuela y residente de Torrance, California (@realDonaldTrump)

La fiscal Ferris enfatizó: “Estamos extremadamente seguros respecto al caso que mi oficina está presentando en su contra”. Además, subrayó que el acusado podría enfrentarse a una posible cadena perpetua si las acusaciones prosperan en los tribunales.

Cole Allen fue acusado formalmente de tres delitos, entre ellos el intento de asesinato del presidente de Estados Unidos, el transporte de armas entre estados y el uso de un arma de fuego durante la comisión de un delito violento.

Los investigadores continúan recopilando testimonios del entorno cercano al sospechoso para esclarecer todos los detalles del caso.

Actualmente, la investigación sigue abierta, con la Fiscalía enfocada en determinar los nexos, motivaciones y recursos que empleó el acusado para llevar adelante el plan contra el mandatario republicano.

El manifiesto que escribió Cole Tomas Allen para justificar su ataque a Trump

“¡Hola a todos! Puede que hoy haya sorprendido a mucha gente. Permítanme empezar disculpándome con todos aquellos cuya confianza traicioné.

Les pido disculpas a mis padres por decir que tenía una entrevista sin especificar que era para “Los más buscados”.

Les pido disculpas a mis colegas y estudiantes por decir que tenía una emergencia personal (para cuando alguien lea esto, probablemente sí NECESITE ir a urgencias, pero difícilmente se puede decir que no sea una situación autoinfligida).

Una página de texto escrita en inglés con un saludo, disculpas, y la explicación de los motivos del autor, mencionando a Donald Trump
Facsímil del Manifiesto escrito por Cole Tomas Allen para justificar su decisión de asesinar a Donald Trump

Les pido disculpas a todas las personas junto a las que viajé, a todos los trabajadores que manipularon mi equipaje y a todas las demás personas no objetivo en el hotel a las que puse en peligro simplemente por estar cerca.

Les pido disculpas a todos los que fueron abusados y/o asesinados antes de esto, a todos los que sufrieron antes de que yo pudiera intentar esto, y a todos los que puedan seguir sufriendo después, independientemente de mi éxito o fracaso.

No espero perdón, pero si hubiera visto alguna otra forma de llegar tan cerca, la habría tomado. Nuevamente, mis más sinceras disculpas.

Ahora, sobre por qué hice todo esto: Soy ciudadano de los Estados Unidos de América. Lo que hacen mis representantes me representa. Y ya no estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor manche mis manos con sus crímenes.

(Bueno, para ser completamente honesto, dejé de estar dispuesto hace mucho tiempo, pero esta es la primera oportunidad real que he tenido para hacer algo al respecto).

Mientras hablo de esto, también repasaré mis reglas de enfrentamiento previstas (probablemente en un formato terrible, pero no soy militar, así que qué más da).

Funcionarios de la administración (sin incluir al Sr. Patel): son objetivos, priorizados desde el de mayor rango al de menor.

Documento de texto en inglés que muestra las "reglas de enfrentamiento" para un ataque, detallando objetivos y no objetivos relacionados con Donald Trump
Facsímil del Manifiesto escrito por Cole Tomas Allen para justificar su decisión de asesinar a Donald Trump

Servicio Secreto: son objetivos solo si es necesario, y deben ser incapacitados de forma no letal si es posible (es decir, espero que lleven chalecos antibalas, porque un disparo al centro de masa con escopetas destroza a quienes no los tienen).

Seguridad del hotel: no son objetivos en la medida de lo posible (es decir, a menos que me disparen).

Policía del Capitolio: igual que la seguridad del hotel.

Guardia Nacional: igual que la seguridad del hotel.

Empleados del hotel: no son objetivos en absoluto.

Invitados: no son objetivos en absoluto.

Para minimizar las víctimas también usaré munición de perdigones en lugar de balas sólidas (menor penetración a través de paredes).

Aun así, atravesaría a la mayoría de las personas aquí para llegar a los objetivos si fuera absolutamente necesario (bajo la premisa de que la mayoría de la gente “eligió” asistir a un discurso de un pedófilo, violador y traidor, y por lo tanto es cómplice), pero realmente espero que no llegue a eso".

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