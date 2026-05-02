La aerolínea estadounidense low-cost Spirit Airlines anuncia el cierre definitivo de operaciones

La aerolínea estadounidense low-cost Spirit Airlines ha anunciado este sábado el comienzo del cierre de sus operaciones a partir de hoy y de manera progresiva con "efecto inmediato" tras el fracaso de las negociaciones con el Gobierno federal sobre un posible rescate de última hora para salvar a la compañía y a sus más de 15.000 empleados.

"Con gran pesar, Spirit Airlines ha iniciado el cese ordenado de sus operaciones el 2 de mayo de 2026, con efecto inmediato", ha anunciado la compañía en un comunicado en el que informa de la cancelación de todos sus vuelos y de su servicio de atención al cliente.

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"Nos enorgullece el impacto que nuestro modelo de bajo coste ha tenido en la industria durante los últimos 34 años y esperábamos seguir atendiendo a nuestros pasajeros durante muchos años más", ha concluido la que llegó a ser en 2025 la octava aerolínea más grande de EEUU por el número de asientos, incapaz de salir de su segunda bancarrota por, en parte, el encarecimiento de los precios del combustible.

Este viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostraba escéptico sobre un posible acuerdo de última hora estimado en unos 500 millones de dólares (unos 426 millones de euros), que finalmente ha sido incapaz de convencer a los acreedores de la aerolínea.

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"Lo estamos analizando pero ninguna institución ha podido cerrar nunca un buen acuerdo. Me gustaría salvar esos empleos", declaró el mandatario horas antes del anuncio del cierre de la compañía.