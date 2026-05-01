Estados Unidos

Unos niños recibieron entradas para la Copa Mundial de la FIFA en una clínica de fútbol en Nueva York

Un grupo de jóvenes participantes en una jornada deportiva organizada por la YMCA fueron sorprendidos con la noticia de que podrán asistir a un partido internacional gracias a una donación gestionada por una empresa del sector privado

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Matthew Skelton y varios adultos junto a niños y niñas en un gimnasio, posando con carteles de la Copa Mundial FIFA 2026 y balones de fútbol
Airbnb y YMCA sorprenden a niños de Nueva York con entradas para la Copa Mundial de la FIFA en una clínica de fútbol

Una mañana cualquiera en la ciudad de Nueva York se transformó en un recuerdo inolvidable para un grupo de jóvenes futbolistas. Durante una clínica de fútbol organizada por la YMCA en Queens, un grupo de niños recibió la noticia de que asistirán a la Copa Mundial de la FIFA este verano gracias a una iniciativa sorpresa. Lo que comenzó como una jornada de entrenamiento habitual en las instalaciones del Jamaica YMCA, terminó convirtiéndose en una experiencia que marcará un antes y un después en sus vidas deportivas y personales.

La noticia se dio a conocer el jueves, cuando representantes de Airbnb llegaron a la sede de la YMCA en Parsons Boulevard con un anuncio inesperado: los niños y sus tutores recibirían entradas gratuitas para uno de los partidos que se disputarán en el MetLife Stadium. El anuncio estuvo a cargo de Jay Carney, director global de políticas y comunicaciones de Airbnb, quien se dirigió a los presentes con palabras que cambiarían el ánimo del grupo: “Queremos asegurarnos de que la emoción del Mundial llegue a todos los barrios de esta región. Así que, chicos, todos y cada uno de ustedes en esta sala van a ir al Mundial”.

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La reacción fue inmediata. Justin Pinto, de trece años, relató que llegó a la clínica pensando únicamente en jugar con sus compañeros, ajeno a la sorpresa que le aguardaba. Justin expresó: “El fútbol me da tranquilidad. Si tengo un mal día, puedo jugar al fútbol y eso me hace feliz”, dejando ver la importancia que el deporte tiene en su vida cotidiana. Al enterarse de que asistiría al Mundial, la emoción fue compartida con el resto de sus amigos, quienes no salían de su asombro. Kristoff Tracy, también de trece años, describió el momento como una explosión de energía y alegría: “Me siento con muchísima energía, emocionado, con todas las emociones positivas ahora mismo”. Justin, por su parte, manifestó: “Me siento feliz porque nunca antes había asistido a un partido del Mundial”.

En un gimnasio, varios niños con camisetas deportivas y adultos posan sonriendo, algunos con balones de fútbol, frente a pancartas azules del Mundial 2026
La iniciativa de Airbnb busca democratizar el acceso al evento deportivo internacional más importante del mundo para jóvenes de Nueva York y Nueva Jersey

La experiencia de estos jóvenes refleja el impacto que puede tener una oportunidad inesperada en la vida de quienes, habitualmente, ven estos eventos solo a través de la pantalla. Para muchos de ellos, la posibilidad de asistir a un partido de la Copa Mundial representa algo que parecía fuera de su alcance, tanto por cuestiones económicas como logísticas.

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La entrega de entradas forma parte de una iniciativa de Airbnb para democratizar el acceso a uno de los eventos deportivos más grandes del mundo. En colaboración con organizaciones comunitarias y la propia YMCA, la empresa de alquiler vacacional anunció que regalará un total de 1.000 entradas a niños y sus tutores en Nueva York y Nueva Jersey durante las próximas semanas. El propósito es claro: acercar el Mundial a aquellos que más lo necesitan, brindando no solo la entrada al estadio sino también una experiencia que puede influir en su visión de futuro.

Esta acción conjunta pone de relieve la importancia de las alianzas entre el sector privado y las organizaciones comunitarias para generar oportunidades reales. Cedric Dew, director ejecutivo de la YMCA de Jamaica y vicepresidente de vivienda de transición de la YMCA del área metropolitana de Nueva York, destacó el alcance de la iniciativa: “Esto significa una oportunidad, una oportunidad para que formen parte de las cosas que suelen ver en la televisión, cosas que no pueden tocar”. Dew subrayó que participar en un evento de esta magnitud puede influir en la percepción que los jóvenes tienen sobre sus propias posibilidades y aspiraciones.

Un pie con zapatilla azul está sobre un balón de futsal blanco y negro con el logo de Airbnb en una cancha de madera con líneas de colores
Airbnb entregará un total de 1.000 entradas gratis a niños y tutores, generando oportunidades únicas para disfrutar del fútbol en vivo

Uno de los factores que motivó la entrega gratuita de entradas es el alto costo que implica asistir a la Copa Mundial de la FIFA. Según los organizadores, los precios de las entradas varían enormemente y algunas superan los USD 1.000 por partido. Esta cifra resulta inalcanzable para muchas familias de la región, que encuentran en el fútbol una vía de integración y recreación, pero a menudo se ven excluidas de los eventos internacionales por cuestiones económicas.

Al margen del precio de las entradas, el acceso al estadio implica otros gastos significativos. El transporte es uno de los aspectos más costosos: NJ Transit anunció que el billete de tren de ida y vuelta para el Mundial costará USD 150 y los autobuses lanzadera, USD 80. Además, no se permitirá aparcar en el estadio, lo que obliga a los asistentes a optar por servicios de transporte compartido o por las alternativas propuestas por los organizadores.

Conscientes de estas barreras, la iniciativa contempla también una ayuda económica específica para cubrir los gastos de viaje de los niños y sus tutores. El grupo de la YMCA recibirá un apoyo adicional para garantizar que el costo del transporte no se convierta en un obstáculo para disfrutar de la experiencia. De esta manera, la acción no solo se limita a entregar un boleto, sino que busca asegurar que la vivencia sea completa y accesible para todos los beneficiarios.

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