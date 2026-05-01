Estados Unidos

Un hombre de Miami es arrestado por múltiples estafas de alquiler en plataformas digitales

Las autoridades locales informaron sobre la detención de un individuo sospechoso de haber engañado a varias personas mediante anuncios falsos de viviendas en internet, lo que ocasionó importantes pérdidas económicas entre quienes buscaban mudarse a la ciudad

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Primer plano de un hombre con piel oscura, barba corta, cabello trenzado oscuro, ojos verdes claros y un piercing en la nariz, mirando al frente
Nathan Guy, arrestado en Miami por estafa de alquiler en Facebook Marketplace que dejó pérdidas de 50.000 dólares a siete víctimas (Captura de video)

Un hombre de Miami fue detenido y enfrenta cargos tras ser acusado de orquestar una serie de estafas de alquiler que dejaron a varias víctimas sin miles de dólares. La policía local identificó a Nathan Guy, de treinta y cuatro años, como el principal sospechoso de un fraude que, según las investigaciones preliminares, habría causado pérdidas por más de 50.000 dólares a al menos siete personas. El caso, que salió a la luz tras diversas denuncias de afectados, expone las vulnerabilidades de quienes buscan vivienda a través de plataformas en línea y reaviva el debate sobre la necesidad de reforzar la seguridad en los procesos de alquiler digital.

El arresto de Guy se produjo después de que varios individuos reportaran haber sido engañados mediante anuncios falsos de alquiler de apartamentos ubicados en el centro de Miami. Las pesquisas apuntan a que Guy utilizaba identidades falsas para publicar ofertas atractivas en Facebook Marketplace, una de las plataformas más populares para la búsqueda de inmuebles. La operación fraudulenta, según la policía, consistía en captar la atención de potenciales inquilinos que buscaban mudarse a la ciudad, generando una falsa sensación de oportunidad y urgencia para cerrar el trato.

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El mecanismo de la estafa seguía un patrón bien definido. Nathan Guy se presentaba en Facebook Marketplace bajo identidades ficticias, la más utilizada de ellas, el alias “Tyler Thomas”. Publicaba anuncios de habitaciones o apartamentos en alquiler, mostrando imágenes y descripciones que hacían que la oferta pareciera legítima y sumamente atractiva. Una vez que los interesados se ponían en contacto, Guy insistía en la necesidad de asegurar el inmueble lo antes posible, solicitando depósitos y el primer mes de alquiler por adelantado a través de aplicaciones de pago electrónico como Venmo. Este método, poco habitual en transacciones inmobiliarias formales, le permitía recibir el dinero de forma rápida y sin dejar rastro directo que facilitara su rastreo inmediato.

Captura de pantalla de una publicación de Facebook Marketplace de 'Tyler Thomas' que anuncia un alquiler, mostrando texto y pequeñas fotos de un balcón y un dormitorio
Nathan Guy utilizó alias como 'Tyler Thomas' y publicó anuncios engañosos de alquiler en el centro de Miami para captar víctimas (Captura de video)

Las víctimas, al confiar en la apariencia de legitimidad del anuncio y la urgencia transmitida por Guy, transferían las sumas requeridas. Posteriormente, el supuesto arrendador comenzaba a poner excusas para evitar encuentros personales o visitas al inmueble. Alegaba estar fuera de la ciudad o demasiado ocupado, hasta que finalmente cortaba toda comunicación. Así, los afectados quedaban sin el dinero y sin la posibilidad de acceder a la vivienda prometida.

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Entre los damnificados se encuentra Kaleb Joubert, quien relató que su experiencia con esta estafa fue especialmente dolorosa por tratarse de un intento de comenzar una nueva etapa en su vida. Joubert, residente en Texas, había decidido mudarse a Miami, atraído por la propuesta de un “apartamento muy bonito” que descubrió en la red social. Tras encontrar el anuncio, Joubert contactó con el supuesto propietario —que se hacía llamar Tyler Thomas— y le transfirió 4.000 dólares por concepto de primer mes de alquiler y depósito de seguridad. “Estaba muy ilusionada con un nuevo comienzo, con nuevas oportunidades”, expresó Joubert sobre sus expectativas iniciales.

Una vista de varios edificios altos modernos con fachadas blancas y de vidrio contra un cielo azul claro. Un brazo de grúa de construcción es visible a la izquierda
El fraude consistió en solicitar depósitos y pagos adelantados a través de aplicaciones electrónicas como Venmo, sin verificación ni contrato formal (Captura de video)

La situación comenzó a tornarse sospechosa cuando Joubert solicitó visitar el apartamento en persona durante un viaje a Miami para entrevistas laborales. Guy, siempre bajo el alias de Thomas, empezó a dar evasivas, alegando compromisos o ausencia de la ciudad. A medida que las excusas se acumulaban, la comunicación terminó por romperse abruptamente. Fue entonces cuando Joubert, tras contactar a otra víctima por internet y comparar experiencias, comprendió que ambos habían sido engañados por la misma persona. “Lo tenías justo delante, en la cara”, lamentó.

Tras este descubrimiento, Joubert acudió a la policía, lo que permitió vincular los testimonios de varias víctimas y avanzar en la investigación. El arresto de Guy representó un alivio para quienes habían sido afectados. Joubert reconoció que, aunque aún enfrenta las secuelas económicas del engaño, la detención del sospechoso le dio una sensación de tranquilidad: “Ahora puedo dormir tranquilo”, afirmó.

Hombre con barba y trenzas en mono naranja mira al frente. Al fondo, un sello de correccionales. Mujer de cabello rizado con gafas en la esquina inferior derecha
Nathan Guy fue detenido y enfrenta cargos de fraude organizado y hurto mayor; permanece bajo custodia con una fianza de 30.000 dólares (Captura de video)

En cuanto al procedimiento judicial, Nathan Guy fue presentado ante la corte de Miami, enfrentando cargos por fraude organizado y hurto mayor. Durante la primera audiencia, el abogado defensor, Nicolas Sconzo, no impugnó la existencia de causa probable y solicitó que se fijaran fianzas estándar. Guy permanece detenido bajo una fianza de 30.000 dólares, a la espera de que avance el proceso en su contra. El defensor no presentó argumentos en esa instancia, lo que agilizó la formalización de los cargos.

El caso ha servido de advertencia para la comunidad de Miami y para quienes buscan vivienda a través de internet. La policía de Miami recuerda a los inquilinos la importancia de extremar la precaución en el entorno digital. Entre las advertencias emitidas, los agentes destacan que las solicitudes de pago de alquiler o depósitos mediante aplicaciones de terceros como Venmo, Cash App o Zelle constituyen una señal de alerta. Recomiendan abstenerse de realizar transferencias sin antes verificar la identidad del propietario y la existencia del inmueble, y aconsejan preferir siempre métodos de pago formales y contratos escritos para evitar caer en fraudes similares.

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