Estados Unidos

Cuánto es la multa por exceso en Miami en 2026

Las autoridades locales establecen montos específicos y facilitan distintos métodos de pago para quienes reciben una citación. Cuáles son

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Infracción de tránsito visualesia
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las multas por exceso de velocidad en Miami representan una de las infracciones de tránsito más frecuentes en el condado de Miami-Dade. El valor de la sanción varía según la cantidad de millas por hora que el conductor supere el límite permitido, la zona donde se registre la infracción y si existen factores agravantes, como reincidencia o conducción en zonas escolares.

De acuerdo a la Corte del Condado de Miami-Dade, algunas multas parten desde los USD 354 dólares y pueden duplicarse, en zonas escolares. El esquema de sanciones, vigente en 2026, establece diferentes tarifas conforme a la velocidad superada y el contexto de la infracción.

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Cuánto es la multa por exceso de velocidad

De acuerdo con la información publicada por la Corte del Condado de Miami-Dade, existen distintos montos para quienes cometan multas:

  • La sanción mínima para quienes exceden el límite permitido entre 6 y 9 millas por hora (aproximadamente 10 a 14 kilómetros por hora) es de USD 129.
  • Si la velocidad superada es de entre 10 y 14 millas por hora (16 a 22 km/h), la multa asciende a USD 204.
  • Si el conductor sobrepasa entre 15 y 19 millas por hora (24 a 30 km/h) deberá pagar USD 254, mientras que el exceso de 20 a 29 millas por hora (32 a 46 km/h) implica una penalidad de USD 279.
  • Si el conductor supera los 30 millas por hora (48 km/h) o más obliga a abonar USD 354 o más.

Cuánto es la multa en zonas escolares y de construcción

En zonas escolares o de construcción, las multas pueden duplicarse:

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  • Exceder el límite en una zona escolar entre 6 y 9 millas por hora cuesta USD 258.
  • Si es de 10 a 14 millas por hora equivale a USD 408, y para excesos de 15 a 19 millas por hora asciende a USD 508.
  • Alcanzar o superar los 30 millas por hora (48 km/h) sobre el límite en una zona escolar puede significar una multa de USD 708.
  • La Corte del Condado de Miami-Dade informó que todas las multas incluyen recargos adicionales estatales, costos judiciales y tarifas administrativas del condado.
Una cámara de seguridad en primer plano supervisa una carretera con tráfico. Al fondo, un cartel amarillo indica 'SCHOOL ZONE' y otro 'SPEED LIMIT 15 WHEN FLASHING'.
Una cámara de seguridad monitorea el tráfico en una zona escolar de Miami-Dade, donde se han recaudado más de USD 25 millones en multas por exceso de velocidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuánto tiempo debe efectuarse el pago

El pago debe efectuarse en un plazo de 30 días; si se excede ese período, se aplican recargos extra y existe el riesgo de suspensión de la licencia de conducir.

La acumulación de puntos en el historial por exceso de velocidad varía entre 3 y 4; si un conductor suma 12 puntos en 12 meses, puede perder la licencia, conforme indica la corte en su sitio oficial.

Sanciones penales y nuevas regulaciones

En situaciones graves, como exceder el límite en más de 50 millas por hora (80 km/h), la normativa de Florida contempla la Super Speeder Law.

Esta disposición exige que el conductor comparezca ante la justicia y puede derivar en sanciones penales, multas de hasta USD 1.000, suspensión de la licencia o incluso prisión, de acuerdo a Gables Law Firm, estudio jurídico especializado en derecho vial de Florida, en su reporte sobre la legislación vigente.

Dónde pagar las multas de tránsito en Miami

Los conductores pueden realizar el pago en línea mediante el portal oficial de la Corte del Condado de Miami-Dade, donde es necesario ingresar el número de infracción o los datos del vehículo.

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