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En el día de su cumpleaños, Trump mantuvo conversaciones con Putin y Zelensky con el foco puesto en la guerra en Ucrania

El presidente de Estados Unidos y el jefe del Kremlin acordaron que los enviados estadounidenses Witkoff y Kushner visitarán Moscú “próximamente”; en tanto, el republicano se reunirá esta semana con el mandatario ucraniano en el G7

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Ilustración de Donald Trump sentado en un escritorio en la Casa Blanca hablando por teléfono, con un pastel temático de la bandera de EE. UU. en su mesa. Una pantalla muestra a Putin y Zelensky.
Trump habló por teléfono este domingo con Putin y Zelensky (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este domingo el presidente Donald Trump recibió varios llamados de los principales líderes mundiales con motivo de su cumpleaños número 80. El líder republicano, que trabaja por estas horas en alcanzar un acuerdo de paz con el régimen de Irán para poner fin a la guerra en Medio Oriente, mantuvo conversaciones con Vladimir Putin y Volodimir Zelensky.

La conversación telefónica el jefe del Kremlin se centró en el avance hacia un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán y en la situación de la guerra en Ucrania, según informó Moscú, que calificó la charla como “amistosa”. Ambas partes consideraron eventuales encuentros diplomáticos, mientras actores internacionales reflexionaban sobre el alcance de este diálogo en la dinámica de Oriente Medio.

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El presidente ruso celebró “la proximidad de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán”, según informó la agencia EFE tras una rueda de prensa telefónica ofrecida por el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov. Durante los 55 minutos de conversación, Putin y Trump no solo intercambiaron felicitaciones, sino que debatieron sobre los posibles avances en las negociaciones abiertas entre ambos países.

Mientras negocia un acuerdo con Irán para poner fin al conflicto en Medio Oriente, Trump también busca mediar con Rusia para detener la guerra en Ucrania (Servicios Ucranianos de Emergencias via AP)
Mientras negocia un acuerdo con Irán para poner fin al conflicto en Medio Oriente, Trump también busca mediar con Rusia para detener la guerra en Ucrania (Servicios Ucranianos de Emergencias via AP)

Ushakov comunicó que ambos líderes acordaron que Jared Kushner y Steven Witkoff, enviados estadounidenses, visitarán Rusia dentro de poco tiempo. El Kremlin expresó su esperanza de que estos contactos puedan facilitar un progreso real hacia el acuerdo, cuya concreción modificaría la estructura de relaciones internacionales en Oriente Medio.

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Trump aseguró a través de redes sociales el día anterior que el marco del acuerdo con Irán estaba prácticamente concluido. Tanto él como Putin estiman que la oportunidad representa una ocasión excepcional para reducir tensiones regionales.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, también mantuvo una conversación con Trump. “Discutimos cosas que podrían ayudar a alcanzar la paz ahora, e informé al presidente sobre los últimos desarrollos en el campo de batalla y sobre cómo nuestra posición se ha fortalecido”, indicó Zelensky, según su asesor Dmytro Lytvyn.

La presidencia ucraniana definió la charla como “sustantiva”, coincidiendo con el cumpleaños de Trump, y precisó que la llamada duró entre 30 y 35 minutos. Lytvyn explicó a periodistas que ambos líderes abordaron desde saludos hasta temas concretos de diplomacia, subrayando la prioridad ucraniana de mantener la atención internacional y consolidar el respaldo de Estados Unidos ante Rusia.

Está previsto que Trump y Zelensky participen juntos en una sesión de trabajo del G7 en Francia. El presidente ucraniano afirmó que abordará la invasión rusa y los esfuerzos de paz para poner fin a la guerra durante una reunión con Trump, al margen de la cumbre en Evián.

Trump-Zelensky
Trump se verá esta semana con Zelensky en Francia, en el marco del G7

El contexto en Oriente Medio fue otro eje clave tratado entre los mandatarios. Trump afirmó este domingo que los ataques israelíes sobre Beirut “no deberían haber ocurrido” y pidió que “todas las partes deben abstenerse de nuevas acciones”. Sostuvo, además, que un acuerdo de paz para la región, incluyendo a Líbano, está próximo.

En la jornada en que Israel bombardeó áreas del sur de Beirut en respuesta a ataques atribuidos a Hezbollah contra el norte de Israel, Trump remarcó que estos hechos “no deberían interrumpir el progreso hacia un pacto”. Reiteró que el acuerdo puede firmarse en cualquier momento, sin anunciar una fecha concreta, lo que mantiene en vilo la expectativa internacional.

El presidente subrayó que el entendimiento debe contemplar el compromiso de todos los actores. Solicitó “el cese total de ataques por parte de Israel y de cualquier otra parte, incluido Hezbollah, contra Israel”, destacando la complejidad y la urgencia del proceso para consolidar una paz sostenida en la región.

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