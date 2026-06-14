Desfile Nacional del Día de Puerto Rico: qué calles estarán cortadas este domingo en Nueva York

El Desfile Nacional del Día de Puerto Rico se realizará el domingo 14 de junio en Manhattan y afectará la circulación en Midtown y el Upper East Side (Desfile Nacional del Día de Puerto Rico)

La 69ª edición del Desfile Nacional del Día de Puerto Rico cerrará calles y afectará colectivos y accesos al subte mañana, domingo 14 de junio, en Manhattan, con impacto en Midtown y el Upper East Side por el recorrido previsto sobre la Quinta Avenida.

El Desfile Nacional del Día de Puerto Rico se realizará mañana, domingo 14 de junio, en Manhattan: la marcha avanzará por la Quinta Avenida entre las calles 44 y 79 y comenzará a las 11.00 (AM), con un operativo sujeto al Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) que prevé cortes de tránsito, desvíos de colectivos y posibles cambios en accesos al subte.

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El evento, es una fiesta callejera en Estados Unidos, se realiza tradicionalmente el segundo domingo de junio. Para esta edición, el trazado anunciado concentra el paso de participantes y carrozas sobre el eje de la Quinta Avenida, un corredor que conecta Midtown con el Upper East Side y suele tener restricciones por tramos desde la mañana.

Los cierres estarán sujetos a la decisión del NYPD e incluirán zonas de formación desde temprano en el entorno de las calles 43 a 48, entre la Séptima Avenida y Vanderbilt Avenue, lo que puede generar demoras antes de que la marcha comience por la ocupación de calzada y la instalación de controles.

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También se prevén cortes en tramos sobre la Quinta Avenida entre las calles 43 y 44, en el perímetro inmediato al inicio del recorrido.

El recorrido por la Quinta Avenida y la dispersión de carrozas

La marcha del Día de Puerto Rico avanzará por la Quinta Avenida entre las calles 44 y 79 desde las 11.00 h, bajo un operativo del NYPD (Desfile Nacional del Día de Puerto Rico)

La ruta principal ocupará la Quinta Avenida entre las calles 44 y 79. El inicio se fijó para las 11.00 (AM) y el desplazamiento se mantendrá sobre el carril central del corredor, con restricciones que pueden variar en función del avance de la marcha y de la coordinación del operativo.

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Para el cierre del trayecto, la dispersión de carrozas se concentrará entre las calles 79 y 86. Según el esquema informado, habrá cortes adicionales en el tramo comprendido entre calles 79 y 85 del Este, con restricciones entre la Quinta Avenida y Park Avenue o Madison Avenue, para ordenar la salida de los vehículos y liberar la avenida principal.

El corredor de la Quinta Avenida no será el único afectado: el dispositivo suele extenderse a calles transversales para sostener la seguridad del recorrido, habilitar cruces controlados y ordenar la circulación de público y logística en el entorno inmediato.

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Restricciones adicionales en Midtown y el Upper East Side

Además del recorrido central, el plan incluye afectaciones en corredores paralelos. Entre los tramos mencionados para esta edición figuran Madison Avenue entre calles 42 y 86 del Este, y la Sexta Avenida entre calles 42 y 49 del Oeste, ambos ejes con alta circulación vehicular y transporte público.

También se informaron cruces puntuales con cortes o restricciones en calles del área de Rockefeller Plaza y Grand Army Plaza. A eso se suma el tramo de calles 60 a 74 del Este, con conexiones hacia la Quinta Avenida y Madison Avenue, un sector que concentra desvíos por la densidad de accesos a edificios y por los flujos de tránsito entre el centro y el este de Manhattan.

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Quienes deban atravesar Midtown y el Upper East Side durante la mañana y la tarde encontrarán restricciones variables por tramo y por horario. El alcance final y el ritmo de reaperturas quedarán atados a la dinámica del operativo y a las decisiones del NYPD durante el desarrollo del evento.

Colectivos, subte y fuentes oficiales para seguir los cambios

Los cortes en Manhattan impactarán en colectivos y en algunos accesos al subte, por lo que la MTA difundirá cambios en rutas y restricciones (NBC 4)

Los cortes por el desfile también impactarán en el transporte público de superficie y en algunos accesos al subte, especialmente en el entorno de la Quinta Avenida y en las calles que conectan con las avenidas paralelas.

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El texto de referencia recomienda consultar a la MTA para seguir actualizaciones sobre cambios en rutas de colectivos y posibles restricciones en accesos al subte.

Para los detalles de cierres viales y el estado del tránsito por tramos, se sugiere revisar la información del Departamento de Transporte (DOT) y el portal oficial del desfile. En jornadas con cortes escalonados, estas fuentes suelen reflejar ajustes operativos, reubicación temporal de paradas y desvíos en tiempo real.

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La recomendación de consulta a estas entidades no reemplaza el seguimiento en la vía pública: los cortes anunciados pueden modificarse por razones de seguridad o por necesidades de coordinación durante el avance de la marcha, lo que puede derivar en cambios de último momento en cruces habilitados, carriles liberados y perímetros de acceso.

Pronóstico para la tarde: nubosidad y posible lluvia

El pronóstico para el desfile en Nueva York anticipa cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvia hacia las 17.00 h, según el National Weather Service (NBC 4)

El pronóstico incluido para mañana anticipa cielo parcialmente nublado, con probabilidad de lluvia hacia las 17.00 (5 PM) y luego por la noche. Para verificar actualizaciones meteorológicas, el texto indica como referencia al National Weather Service (NWS-NY).

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La posibilidad de precipitaciones hacia el final de la tarde coincide con un tramo del operativo en el que suele concentrarse la dispersión de carrozas y la reapertura progresiva de calles adyacentes. Las autoridades recomiendan seguir las alertas y avisos oficiales si se desplazan por el entorno de Midtown y el Upper East Side durante la tarde y el inicio de la noche.