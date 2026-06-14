Rosie O’Donnell compartió el reencuentro con su hija Chelsea en prisión: “El amor y el perdón son indispensables”

Rosie O’Donnell visitó a su hija Chelsea O’Donnell en la prisión de máxima seguridad Taycheedah, en Wisconsin (REUTERS/Instagram/@rosie)

Rosie O’Donnell visitó a su hija Chelsea O’Donnell en la prisión de máxima seguridad Taycheedah, en Wisconsin, y compartió el encuentro a través de un poema publicado en Instagram el sábado 13 de junio.

En la publicación, que incluyó una fotografía de ambas, la actriz y comediante describió con detalle el ambiente del penal: una sala de visitas con murales de Disney pintados sobre paredes de cemento, máquinas expendedoras y mesas numeradas.

PUBLICIDAD

“Llego temprano. Hace mucho calor. Llevo pantalones cortos. Esperándola”, escribió.

En el mismo post, O’Donnell relató que debió aguardar en una silla roja en la Mesa 8, mientras un guardia le explicaba las normas: “Solo un abrazo al llegar y al despedirse. Sin intercambio de dinero. Manos sobre la mesa. Sin levantar la voz”.

PUBLICIDAD

La visita tenía una duración prevista de cuatro horas. Cuando Chelsea apareció vestida con su uniforme verde de reclusa, la artista escribió que su corazón “dio un vuelco”.

La describió como alguien que “se ve bien”, con “ojos azules descansados” y “piel limpia”. “Nos abrazamos. Huele familiar. Se aferra fuerte”, apuntó.

La comediante relató que el encuentro con Chelsea la conmovió al observar a otras familias y al recordar que los cuatro hijos de su hija no pudieron visitarla (Instagram/@rosie)

Durante el encuentro, Rosie O’Donnell observó a otras familias en la sala, incluida una niña de cuatro años que corría hacia los brazos de su madre. El momento la afectó visiblemente: “Me levanto a echarme agua fría en la cara mientras las lágrimas caen de mis ojos. Trato de sacudirme la tristeza”.

PUBLICIDAD

Asimismo, lamentó que los cuatro hijos de Chelsea —tres niñas y un varón— no la hubieran visitado. “Sé que eso le duele”, escribió.

O’Donnell, de 64 años, confesó que al mirar a su hija solo ve “a una bebé rubia en pañales”. Chelsea cumplirá 29 años este verano.

PUBLICIDAD

La visita fue interrumpida antes de tiempo por un tornado que tocó tierra cerca del penal. Madre e hija debieron despedirse abruptamente.

“Chelsea se hunde en su silla, abatida. Nos sacan a toda prisa”, describió la actriz, quien regresó al hotel bajo la tormenta y durmió “por horas”.

PUBLICIDAD

El reencuentro entre madre e hija ocurrió en medio de una relación difícil, marcada por el pedido judicial de Chelsea O’Donnell para cambiar su apellido por Deanna Micoley (Instagram)

“Orgullosa de las dos”, concluyó el poema. “Amor incondicional, simplemente la única manera de atravesar la maternidad. El amor y el perdón son indispensables. Incluso cuando parece imposible, especialmente entonces. Vivimos, aprendemos, crecemos. Incluso a los 64”.

O’Donnell también detalló el encuentro en un artículo de Substack publicado el viernes, titulado “Before and After”, en el que precisó que la visita fue a pedido de su propia hija.

PUBLICIDAD

Seguidores en los comentarios de Instagram expresaron su apoyo: “Qué pieza tan hermosa. Me siento como si pudiera visualizarlo perfectamente. Cada persona en esa sala es el bebé de alguien. Estoy orgullosa de Chelsea y de ti”, escribió una usuaria.

El reencuentro se produce en un contexto de relación difícil entre madre e hija. En enero de 2025, Chelsea solicitó judicialmente cambiar su apellido por el de su madre biológica, Deanna Micoley.

PUBLICIDAD

Poco antes, según informaron medios estadounidenses, Rosie O’Donnell —quien el año pasado se mudó de Estados Unidos a Irlanda— la habría excluido de su testamento, valuado en 80 millones de dólares, en medio de los problemas legales de la joven.

Según reportes, Rosie O’Donnell habría excluido a la joven de 29 años de su testamento de 80 millones de dólares tras sus problemas legales (Foto de Evan Agostini/Invision/AP, Archivo)

¿Por qué Chelsea O’Donnell fue a prisión?

Chelsea O’Donnell, adoptada por la actriz en 1997, acumuló tres arrestos en Wisconsin entre septiembre y noviembre de 2024, por cargos que incluyeron negligencia infantil, posesión de metanfetamina, obstrucción a un oficial e incumplimiento de las condiciones de excarcelación.

PUBLICIDAD

En febrero de 2025 se declaró culpable de tres de esos cargos y recibió seis años de libertad condicional. Las condiciones impuestas por el tribunal incluían sobriedad absoluta y la prohibición de contacto con consumidores o vendedores de drogas, según documentos citados por la revista People.

La libertad condicional fue revocada en octubre de 2025, luego de que el tribunal recibiera informes que indicaban que Chelsea no había completado el programa de tratamiento de drogas requerido y que enfrentaba acusaciones de agresión sexual —cargos que ella negó ante las autoridades, según recogió TMZ—. Fue sentenciada entonces a 18 meses de prisión efectiva.

Chelsea O’Donnell cumple una condena de 18 meses en la institución correccional Taycheedah después de que en 2025 se revocara su libertad condicional por no completar un tratamiento de drogas (Oconto County Sheriff's Office)

“Tengo compasión por quienes luchan contra la adicción. Chelsea desarrolló una adicción y ha sido un camino doloroso para ella y para sus cuatro hijos. Continuamos amándola y apoyándola durante estos tiempos horribles”, declaró Rosie O’Donnell a Us Weekly.

Chelsea O’Donnell cumple actualmente su condena en la institución correccional Taycheedah, una prisión de máxima seguridad ubicada en Fond du Lac, Wisconsin.