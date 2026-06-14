Entretenimiento

Rosie O’Donnell compartió el reencuentro con su hija Chelsea en prisión: “El amor y el perdón son indispensables”

La actriz publicó una fotografía junto a Chelsea O’Donnell, quien cumple condena en una prisión de máxima seguridad en Wisconsin

Guardar
Google icon
Rosie O’Donnell visitó a su hija Chelsea en prisión
Rosie O’Donnell visitó a su hija Chelsea O’Donnell en la prisión de máxima seguridad Taycheedah, en Wisconsin (REUTERS/Instagram/@rosie)

Rosie O’Donnell visitó a su hija Chelsea O’Donnell en la prisión de máxima seguridad Taycheedah, en Wisconsin, y compartió el encuentro a través de un poema publicado en Instagram el sábado 13 de junio.

En la publicación, que incluyó una fotografía de ambas, la actriz y comediante describió con detalle el ambiente del penal: una sala de visitas con murales de Disney pintados sobre paredes de cemento, máquinas expendedoras y mesas numeradas.

PUBLICIDAD

“Llego temprano. Hace mucho calor. Llevo pantalones cortos. Esperándola”, escribió.

En el mismo post, O’Donnell relató que debió aguardar en una silla roja en la Mesa 8, mientras un guardia le explicaba las normas: “Solo un abrazo al llegar y al despedirse. Sin intercambio de dinero. Manos sobre la mesa. Sin levantar la voz”.

PUBLICIDAD

La visita tenía una duración prevista de cuatro horas. Cuando Chelsea apareció vestida con su uniforme verde de reclusa, la artista escribió que su corazón “dio un vuelco”.

La describió como alguien que “se ve bien”, con “ojos azules descansados” y “piel limpia”. “Nos abrazamos. Huele familiar. Se aferra fuerte”, apuntó.

Rosie O’Donnell visitó a su hija Chelsea en prisión
La comediante relató que el encuentro con Chelsea la conmovió al observar a otras familias y al recordar que los cuatro hijos de su hija no pudieron visitarla (Instagram/@rosie)

Durante el encuentro, Rosie O’Donnell observó a otras familias en la sala, incluida una niña de cuatro años que corría hacia los brazos de su madre. El momento la afectó visiblemente: “Me levanto a echarme agua fría en la cara mientras las lágrimas caen de mis ojos. Trato de sacudirme la tristeza”.

Asimismo, lamentó que los cuatro hijos de Chelsea —tres niñas y un varón— no la hubieran visitado. “Sé que eso le duele”, escribió.

O’Donnell, de 64 años, confesó que al mirar a su hija solo ve “a una bebé rubia en pañales”. Chelsea cumplirá 29 años este verano.

La visita fue interrumpida antes de tiempo por un tornado que tocó tierra cerca del penal. Madre e hija debieron despedirse abruptamente.

“Chelsea se hunde en su silla, abatida. Nos sacan a toda prisa”, describió la actriz, quien regresó al hotel bajo la tormenta y durmió “por horas”.

Chelsea O'Donnell, hija de Rosie O’Donnell
El reencuentro entre madre e hija ocurrió en medio de una relación difícil, marcada por el pedido judicial de Chelsea O’Donnell para cambiar su apellido por Deanna Micoley (Instagram)

“Orgullosa de las dos”, concluyó el poema. “Amor incondicional, simplemente la única manera de atravesar la maternidad. El amor y el perdón son indispensables. Incluso cuando parece imposible, especialmente entonces. Vivimos, aprendemos, crecemos. Incluso a los 64”.

O’Donnell también detalló el encuentro en un artículo de Substack publicado el viernes, titulado “Before and After”, en el que precisó que la visita fue a pedido de su propia hija.

Seguidores en los comentarios de Instagram expresaron su apoyo: “Qué pieza tan hermosa. Me siento como si pudiera visualizarlo perfectamente. Cada persona en esa sala es el bebé de alguien. Estoy orgullosa de Chelsea y de ti”, escribió una usuaria.

El reencuentro se produce en un contexto de relación difícil entre madre e hija. En enero de 2025, Chelsea solicitó judicialmente cambiar su apellido por el de su madre biológica, Deanna Micoley.

Poco antes, según informaron medios estadounidenses, Rosie O’Donnell —quien el año pasado se mudó de Estados Unidos a Irlanda— la habría excluido de su testamento, valuado en 80 millones de dólares, en medio de los problemas legales de la joven.

Según reportes, Rosie O’Donnell habría excluido a la joven de 29 años de su testamento de 80 millones de dólares tras sus problemas legales (Foto de Evan Agostini/Invision/AP, Archivo)
Según reportes, Rosie O’Donnell habría excluido a la joven de 29 años de su testamento de 80 millones de dólares tras sus problemas legales (Foto de Evan Agostini/Invision/AP, Archivo)

¿Por qué Chelsea O’Donnell fue a prisión?

Chelsea O’Donnell, adoptada por la actriz en 1997, acumuló tres arrestos en Wisconsin entre septiembre y noviembre de 2024, por cargos que incluyeron negligencia infantil, posesión de metanfetamina, obstrucción a un oficial e incumplimiento de las condiciones de excarcelación.

En febrero de 2025 se declaró culpable de tres de esos cargos y recibió seis años de libertad condicional. Las condiciones impuestas por el tribunal incluían sobriedad absoluta y la prohibición de contacto con consumidores o vendedores de drogas, según documentos citados por la revista People.

La libertad condicional fue revocada en octubre de 2025, luego de que el tribunal recibiera informes que indicaban que Chelsea no había completado el programa de tratamiento de drogas requerido y que enfrentaba acusaciones de agresión sexual —cargos que ella negó ante las autoridades, según recogió TMZ—. Fue sentenciada entonces a 18 meses de prisión efectiva.

Chelsea O'Donnell, hija de Rosie O’Donnell
Chelsea O’Donnell cumple una condena de 18 meses en la institución correccional Taycheedah después de que en 2025 se revocara su libertad condicional por no completar un tratamiento de drogas (Oconto County Sheriff's Office)

“Tengo compasión por quienes luchan contra la adicción. Chelsea desarrolló una adicción y ha sido un camino doloroso para ella y para sus cuatro hijos. Continuamos amándola y apoyándola durante estos tiempos horribles”, declaró Rosie O’Donnell a Us Weekly.

Chelsea O’Donnell cumple actualmente su condena en la institución correccional Taycheedah, una prisión de máxima seguridad ubicada en Fond du Lac, Wisconsin.

Temas Relacionados

Rosie O’DonnellChelsea O’DonnellEstados Unidosestrellas de hollywoodentretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La mujer que engañó a todos con un embarazo falso: Netflix documenta el caso que terminó en condena a muerte

“Instinto maternal”, estrenado el 12 de junio, repasa cómo una joven de Texas sostuvo una mentira hasta quedar en el centro de un crimen

La mujer que engañó a todos con un embarazo falso: Netflix documenta el caso que terminó en condena a muerte

Jeff Goldblum reveló la regla que sigue antes de dejar que sus hijos vean “Jurassic Park”

El actor y músico pasó por Table Manners Podcast y reflexionó sobre cuándo es el momento adecuado para ver la emblemática película. También recordó cómo se vivieron en casa otros films con escenas más intensas

Jeff Goldblum reveló la regla que sigue antes de dejar que sus hijos vean “Jurassic Park”

Anna Faris reveló cómo atravesó su divorcio de Chris Pratt: “Estaba sintiéndome triste”

La actriz de “Scary Movie” recordó que su proyecto de podcast se convirtió en el ancla emocional durante la separación

Anna Faris reveló cómo atravesó su divorcio de Chris Pratt: “Estaba sintiéndome triste”

Paul McCartney responde a las críticas sobre estereotipos de género en su nueva canción

El músico británico defendió la letra de “Momma Gets By” tras el lanzamiento del álbum “The Boys of Dungeon Lane”

Paul McCartney responde a las críticas sobre estereotipos de género en su nueva canción

Martin Scorsese rememora el impacto de Jodie Foster a los 12 años en ‘Taxi Driver’: “Tenía autoridad, no bromeo”

En el aniversario número 50 del clásico, el director contó que la actriz imponía una presencia poco común durante la filmación

Martin Scorsese rememora el impacto de Jodie Foster a los 12 años en ‘Taxi Driver’: “Tenía autoridad, no bromeo”

DEPORTES

Alemania vs Curazao, EN VIVO, por el Mundial 2026: histórico estreno de los sudamericanos en la competencia

Alemania vs Curazao, EN VIVO, por el Mundial 2026: histórico estreno de los sudamericanos en la competencia

Franco Colapinto resultó sancionado y fue reclasificado décimo en el GP de Barcelona de Fórmula 1: los motivos

Franco Colapinto cerró una gran actuación al finalizar 10° en el GP de Barcelona de F1: Hamilton ganó con Ferrari

El guiño del ingeniero Stuart Barlow vía radio a Colapinto tras el GP de Barcelona de F1: “Fue un gran esfuerzo”

Thierry Henry y la ilusión intacta para el Mundial 2026: “Tenemos el equipo para ganar”

TELESHOW

La Joaqui deslumbró con su cambio de imagen y revolucionó a sus fans: “Para confundir”

La Joaqui deslumbró con su cambio de imagen y revolucionó a sus fans: “Para confundir”

Marcela Tinayre mostró la intimidad de su rol de abuela: “Las cosas que hacemos por nuestros nietos”

Zaira Nara a pura diversión en Miami: salidas con amigas, noches de glamour y trabajo en la Copa del Mundo

El renovado look mundialista de Coty Romero: sensualidad y pasión para la Copa del Mundo 2026

Marta Fort sorprendió con su excéntrico gusto de pizza en Estados Unidos: “A relajar”

INFOBAE AMÉRICA

El salvadoreño Fernanfloo hace historia en el video épico de MrBeast junto a 50 leyendas de YouTube

El salvadoreño Fernanfloo hace historia en el video épico de MrBeast junto a 50 leyendas de YouTube

Tenías razón, Borges, no hay olvido: rosas y poemas junto a su tumba en Ginebra

Policía de Guatemala detiene a cinco hombres armados tras enfrentamiento en Izabal

El Mundial de Fútbol 2026 ya mueve la economía panameña, afirma la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura

República Dominicana reduce la mortalidad materna 39% en el primer semestre del año