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Donald Trump está “convencido” de que el acuerdo con Irán se firmará hoy, según el embajador ante la ONU Mike Waltz

El representante norteamericano aseguró que el presidente de Estados Unidos “tiene toda la intención” de que el pacto sea rubricado este domingo

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Donald Trump está “convencido” de que el acuerdo con Irán se firmará hoy, según el embajador Mike Waltz.
Donald Trump está “convencido” de que el acuerdo con Irán se firmará hoy, según el embajador Mike Waltz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está “convencido” de que el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra se firmará este domingo, según afirmó el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, en una entrevista con ABC News. Waltz señaló que “el presidente tiene toda la intención de que (el acuerdo) se produzca”, aunque dejó los detalles concretos y el calendario en manos de la Casa Blanca.

Waltz reconoció que los negociadores iraníes son “increíblemente difíciles” y que persisten desacuerdos internos y falta de orientación clara desde su líder supremo. Pese a ello, reiteró la confianza de Trump y del equipo negociador estadounidense en que el acuerdo se cerrará en el transcurso de la jornada.

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En declaraciones a ABC News, Waltz insistió en que Irán debe “abandonar sus capacidades de enriquecimiento de uranio” y dejar de apoyar a grupos terroristas. Afirmó que “la nación persa está aceptando todas esas cosas”, aunque precisó que muchos detalles se definirán en la próxima ronda de negociaciones.

Waltz subrayó que el acuerdo presenta “diferencias muy importantes” respecto al pacto nuclear de 2015 alcanzado durante el gobierno de Barack Obama. Explicó que, en materia de descongelación de activos o levantamiento de sanciones, se establecerá un sistema de pago por resultados, con la premisa de que “no habrá dinero por adelantado”.

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Mike Waltz sostiene que Donald Trump busca cerrar el pacto con Irán: “el presidente tiene toda la intención de que (el acuerdo) se produzca” (EFE/ARCHIVO)
Mike Waltz sostiene que Donald Trump busca cerrar el pacto con Irán: “el presidente tiene toda la intención de que (el acuerdo) se produzca” (EFE/ARCHIVO)

El memorándum de entendimiento prevé la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz y el inicio de 60 días de negociaciones sobre el programa nuclear iraní y otros focos de tensión. El avance está supeditado a un cese consolidado de hostilidades, con especial atención a la situación en Líbano.

Trump anticipa la firma y condiciona la paz al cese de ataques

Trump anunció previamente que hoy podría concretarse el acuerdo con Irán, lo que permitiría la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz. El mandatario instó a frenar la escalada de violencia en Medio Oriente, tras los recientes ataques cruzados entre Israel y el gurpo terrorista Hezbollah. En un mensaje en Truth Social, Trump subrayó que el ataque israelí contra un bastión de Hezbollah en Beirut “no debió ocurrir”, sobre todo cuando las negociaciones se acercan a un desenlace.

El ataque israelí, realizado con misiles guiados por láser, causó al menos tres muertos y quince heridos en el vecindario de Dahiya, además de daños a comercios y viviendas, según la agencia oficial libanesa NNA. Israel argumentó que respondió a ataques previos de Hezbollah contra su territorio. Trump reconoció el derecho de Israel a defenderse, pero advirtió que el incidente no debería entorpecer el proceso de paz.

El borrador prevé abrir de inmediato el estrecho de Ormuz y lanzar 60 días de conversaciones nucleares, con alivio gradual de sanciones condicionado a resultados y al freno de las hostilidades. ( REUTERS/ARCHIVO)
El borrador prevé abrir de inmediato el estrecho de Ormuz y lanzar 60 días de conversaciones nucleares, con alivio gradual de sanciones condicionado a resultados y al freno de las hostilidades. ( REUTERS/ARCHIVO)

La inminencia del acuerdo ha sido confirmada por el Gobierno de Pakistán, mediador en las conversaciones, que anticipó la posible firma telemática en las próximas 24 horas. No obstante, el Ministerio de Exteriores iraní descartó que la firma ocurriera el domingo, aunque no cerró la puerta a una concreción en los días siguientes.

Condiciones de Irán para avanzar en las negociaciones

El negociador jefe iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, reiteró que el avance hacia el acuerdo depende de que Estados Unidos cumpla sus compromisos especialmente en el Líbano, país donde Israel volvió a atacar este domingo. Qalibaf advirtió que el ataque a Dahiya podría poner fin al diálogo con Washington y subrayó que, mientras Estados Unidos “dé luz verde” a operaciones israelíes, el proceso negociador no podrá avanzar.

Mohamad Baqer Qalibaf condicionó el avance del acuerdo con Estados Unidos a que cesen los ataques en Líbano y cuestionó el respaldo a Israel. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)
Mohamad Baqer Qalibaf condicionó el avance del acuerdo con Estados Unidos a que cesen los ataques en Líbano y cuestionó el respaldo a Israel. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

Qalibaf declaró en redes sociales que “el juego del ‘poli bueno’ y el ‘poli malo’ está pasado de moda” y que “si no tienen la voluntad ni la capacidad de cumplir con sus compromisos, no es posible continuar por este camino”. El portavoz del Ejército iraní, Sardar Asadi, prometió que los “crímenes contra los suburbios del sur no quedarán impunes”, recordando que incidentes similares en el pasado reciente ya habían desencadenado represalias iraníes.

Mientras tanto, los negociadores iraníes se encontraban reunidos en Teherán con una delegación de Qatar para revisar el borrador del acuerdo. Un portavoz indicó que todavía persistían aspectos políticos, legales y técnicos en discusión, lo que dificultaba prever una firma inmediata.

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