Estados Unidos

El Rey Carlos III llamó a renovar la alianza con EEUU durante la cena de Estado ofrecida por Trump en la Casa Blanca

El monarca británico calificó la relación entre ambos países como “indispensable” y sostuvo que “ha sido durante mucho tiempo una piedra angular de la prosperidad y la seguridad para ciudadanos tanto británicos como estadounidenses”

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El Rey Carlos III llamó a renovar la alianza con Estados Unidos durante la cena de Estado ofrecida por Trump en la Casa Blanca (REUTERS)
El Rey Carlos III llamó a renovar la alianza con Estados Unidos durante la cena de Estado ofrecida por Trump en la Casa Blanca (REUTERS)

La Casa Blanca ofreció el martes una cena de Estado en honor del rey Carlos III y la reina Camila, en una jornada marcada por el llamado del monarca británico a renovar la histórica alianza entre Estados Unidos y el Reino Unido, en medio de las tensiones internacionales por las guerras en Irán y Ucrania.

La velada tuvo lugar después del discurso que Carlos III pronunció ante el Congreso estadounidense, donde instó a reforzar los lazos transatlánticos y defendió el papel de la OTAN. Durante la cena, el rey retomó ese mensaje y afirmó: “Esta noche estamos acá para renovar una alianza indispensable que ha sido durante mucho tiempo una piedra angular de la prosperidad y la seguridad para ciudadanos tanto británicos como estadounidenses”.

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En su primera intervención junto al presidente Donald Trump durante la visita de Estado de cuatro días, el monarca evitó referirse de manera directa a la tensa relación entre el mandatario estadounidense y el primer ministro británico, Keir Starmer, pero remarcó la continuidad del vínculo entre ambos países.

“Han permanecido juntos en los mejores y en los peores momentos”, sostuvo Carlos III al referirse a Londres y Washington.

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La cena de gala, organizada por la primera dama Melania Trump, contó con un menú de alta cocina de inspiración estacional. Según la Casa Blanca, incluyó velouté de verduras de huerta, raviolis de hierbas de primavera y lenguado meunière, además de un postre elaborado con miel de la residencia presidencial y chocolate sin harina con forma de colmena.

La cena de gala, organizada por la primera dama Melania Trump, contó con un menú de alta cocina de inspiración estacional (REUTERS)
La cena de gala, organizada por la primera dama Melania Trump, contó con un menú de alta cocina de inspiración estacional (REUTERS)

Pese a que Trump no consume alcohol, la velada incluyó una selección de vinos de productores estadounidenses, entre ellos Hopkins Riesling, Penner-Ash Pinot Noir y Newton Chardonnay. La recepción también contó con un programa musical a cargo de agrupaciones militares y una decoración compuesta por flores de primavera.

A su llegada a la Casa Blanca, Carlos III y la reina Camila fueron recibidos por Trump. El presidente elogió el mensaje que el monarca había pronunciado horas antes en el Capitolio y lo calificó como “gran discurso”. En tono de broma, agregó que se sentía “celoso”.

Más temprano, durante su exposición ante el Senado, Carlos III llamó a la reconciliación entre ambos países y destacó que comparten “una historia de reconciliación, renovación y de una asociación extraordinaria”.

El discurso representó un hecho de relevancia institucional, ya que se trató de la primera intervención de un monarca británico ante el Congreso estadounidense desde la realizada por la reina Isabel II en 1991. En ese marco, el rey también expresó su respaldo a la OTAN, en momentos en que Trump amenazó con abandonar la alianza tras la crisis vinculada al estrecho de Ormuz.

“La OTAN está comprometida con la defensa mutua”, afirmó Carlos III, al recordar que la alianza activó por primera vez el Artículo 5 después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Carlos III llamó a la reconciliación entre ambos países y destacó que comparten “una historia de reconciliación, renovación y de una asociación extraordinaria” (REUTERS)
Carlos III llamó a la reconciliación entre ambos países y destacó que comparten “una historia de reconciliación, renovación y de una asociación extraordinaria” (REUTERS)

Durante la cena, Trump también aludió a la situación en Oriente Medio y se refirió a Irán. “Hemos vencido militarmente a este adversario particular”, declaró el mandatario. Luego agregó: “Carlos está de acuerdo conmigo, incluso más que yo mismo. Nunca permitiremos que este adversario obtenga un arma nuclear”.

Entre los invitados a la cena figuraron destacados empresarios del sector tecnológico, como Tim Cook, Jeff Bezos y Jensen Huang, además del golfista Rory McIlroy, dos veces ganador del Masters.

(Con información de AFP y EFE)

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