Estados Unidos

Hallaron una ballena muerta y emitieron alerta por tiburones en playas de California

Personal especializado retiró el cuerpo del cetáceo y las autoridades instalaron señales para advertir sobre el riesgo que representa la presencia de fauna marina en la zona

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Una ballena muerta flota boca arriba en el agua azul, mientras dos personas en motos acuáticas y varias gaviotas la rodean, con una costa distante al fondo
Personal de Encinitas y California State Parks retiró el cadáver de una ballena de nueve metros hallado cerca de San Elijo State Beach (X)

Encinitas y personal de California State Parks retiraron el lunes el cadáver de una ballena, hallado cerca de San Elijo State Beach. El animal, que medía aproximadamente nueve metros, flotaba a unos 400 metros de la costa. La presencia de un tiburón, avistado siguiendo el cuerpo, llevó a las autoridades a instalar señales de advertencia en Swami’s, Cardiff State Beach y Solana Beach durante al menos 24 horas.

La carroña atrae fauna marina como tiburones y aves. Según fuentes de la ciudad de Encinitas citadas por el medio local Patch, no hubo necesidad de cerrar las playas, pero sí se recomendó actuar con precaución por la presencia del escualo.

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La causa de la muerte del cetáceo no se ha determinado, y expertos de la agencia federal NOAA Fisheries recogieron muestras para su análisis.

Qué ocurrió en la costa de Encinitas

Un ciudadano alertó a las autoridades alrededor de las 7:15 de la mañana, tras observar el cuerpo flotando cerca de la torre 16 del campamento San Elijo, en Cardiff State Beach. Salvavidas y personal especializado actuaron rápidamente, alejando el cadáver de la costa con motos acuáticas y luego remolcándolo mar adentro con una embarcación mayor.

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Una embarcación de patrulla blanca y una persona en una moto acuática oscura se acercan a un objeto blanco parcialmente sumergido en el mar
La presencia de un tiburón siguiendo el cuerpo motivó la colocación de señales de advertencia en Swami’s, Cardiff State Beach y Solana Beach por 24 horas (X)

Durante la maniobra, un dron captó imágenes de un tiburón de cinco metros siguiendo al cetáceo. Michael Milstein, portavoz de la agencia federal NOAA Fisheries, indicó que el animal mostraba signos de descomposición y que los investigadores identificaron que un tiburón se alimentó del cadáver antes de su retiro.

Decisiones de las autoridades y recomendaciones para la comunidad

Las señales de advertencia permanecerán en las playas afectadas por al menos 24 horas, según informaron funcionarios de Encinitas. Aunque no fue necesario cerrar el acceso al mar, las autoridades recomendaron a los ciudadanos extremar precauciones al ingresar al agua por el riesgo de encuentros con tiburones atraídos por los restos del animal.

Vista de Cardiff State Beach con arena, olas del mar y cielo azul. Un letrero superpuesto muestra una alerta de seguridad por avistamiento de tiburón
Una alerta de seguridad informó sobre un avistamiento de tiburón en Cardiff State Beach el 27 de abril e instó a la precaución al usar las playas cercanas (X)

La intervención buscó evitar que las mareas devolvieran el cuerpo a la orilla y reducir el peligro para bañistas, surfistas y pescadores de la zona. El cuerpo de la ballena fue remolcado a unos 37 kilómetros mar adentro con la intención de que la descomposición ocurra lejos de la costa y no represente riesgos adicionales.

Qué tipo de ballena fue hallada y cuál es su estado de conservación

Investigadores estiman que el cetáceo era un macho joven, posiblemente de la especie rorcual común (fin whale), aunque esta información se confirmará luego de los análisis de laboratorio.

Los rorcuales comunes figuran en la lista de especies en peligro, aunque su avistamiento en aguas de California ha aumentado tras la disminución de la caza comercial, explicó Milstein a el periódico regional The San Diego Union-Tribune.

Qué riesgos implica para la fauna y los bañistas

La aparición de una ballena muerta en la costa ocasiona un aumento de la actividad de tiburones y aves, lo que incrementa los riesgos para quienes frecuentan las playas.

Las autoridades de Encinitas y Solana Beach optaron por la remoción inmediata del cadáver para evitar incidentes y mitigar el impacto ambiental en la zona costera.

Qué se sabe hasta ahora sobre la causa de muerte

Según los reportes de la agencia federal NOAA Fisheries, el cuerpo no presentaba marcas visibles de colisión con embarcaciones. Los expertos aguardan los resultados de las muestras tomadas para determinar si la muerte se debió a enfermedad, edad avanzada u otros factores naturales.

Mientras tanto, la comunidad científica realiza el seguimiento correspondiente y las autoridades mantienen informados a los residentes sobre cualquier novedad.

Cobertura mediática y seguimiento

El caso fue reportado principalmente por medios locales y regionales, como el periódico regional The San Diego Union-Tribune y el medio local Patch, que han dado seguimiento a la operación de remolque y a las acciones preventivas tomadas por las autoridades.

Hasta el momento, las cadenas de noticias nacionales no han destacado el incidente en sus portales, y la repercusión se ha mantenido en el ámbito local y estatal.

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