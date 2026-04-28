Una pasajera da a luz en pleno vuelo entre Atlanta y Portland

Delta Air Lines no impone restricciones específicas para mujeres embarazadas ni exige certificados médicos para volar, según su política oficial (Reuters)

Una pasajera dio a luz a bordo del vuelo 478 de Delta Air Lines entre Atlanta y Portland, minutos antes de aterrizar de emergencia en el aeropuerto Internacional de Portland el viernes por la noche. La intervención de dos paramédicas permitió que el parto se completara 30 minutos antes del descenso, con la llegada de una niña en buenas condiciones de salud y un peso aproximado de 2, 5 kilos y 47 centímetros de longitud, de acuerdo con la portavoz de la aerolínea, Sabrina Cole, citada por el medio USA Today.

La menor fue asistida por las profesionales sanitarias Tina Fritz y Kaarin Powell, quienes viajaban casualmente en el mismo avión al regresar de sus vacaciones. El personal de abordo solicitó la colaboración de especialistas tras detectar que la embarazada presentaba contracciones cada tres minutos, según relató Fritz en sus redes sociales y luego en entrevista con KOIN.

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La tripulación y los pasajeros aportaron recursos improvisados, como mantas recogidas del pasaje y un cordón de zapato donado por un auxiliar de vuelo, para atender la emergencia.

La labor de las paramédicas y la reacción de la tripulación

Tina Fritz y Kaarin Powell se encontraban regresando de República Dominicana cuando escucharon a través del intercomunicador del avión la solicitud urgente de asistencia médica. Ambas paramédicas, que residen en Oregón y habían hecho escala en Atlanta, se encontraban asistiendo a otra persona cuando la tripulación las identificó como las profesionales más calificadas a bordo para manejar un parto.

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Fritz detalló a KOIN: “Pedí un kit obstétrico, pero no tenían. Luego pedí mantas y tampoco había suficientes disponibles… Un auxiliar de vuelo se quitó el cordón de un zapato y lo cortó para nosotros. En cuanto la madre dijo ‘tengo que pujar’, con solo tres buenos esfuerzos, el bebé salió y estaba perfecto”.

La pasajera de Delta Air Lines dio a luz una niña a bordo del vuelo entre Atlanta y Portland antes de aterrizar de emergencia en el aeropuerto Internacional de Portland (Facebook)

Según sus declaraciones y la documentación en redes sociales, la niña nació en buen estado de salud mientras los pasajeros aportaban lo necesario para la atención primaria.

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La portavoz de Delta Sabrina Cole en declaraciones publicadas por USA Today destacó: “Ofrecemos nuestro más sincero agradecimiento a la tripulación y a los voluntarios médicos a bordo que intervinieron para asistir a la clienta antes del aterrizaje en Portland. La salud y seguridad de nuestros clientes es siempre nuestra máxima prioridad y deseamos todo lo mejor a la familia”.

Recomendaciones y políticas de vuelo durante el embarazo

De acuerdo a la política oficial de Delta Air Lines, no se establecen restricciones específicas para mujeres embarazadas ni se exige la presentación de certificados médicos para viajar en sus vuelos, según fue informado por la aerolínea a USA Today.

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El personal médico y las autoridades sanitarias sugieren que, antes de planificar un viaje en avión, las embarazadas consulten con su equipo médico. La Mayo Clinic, la institución médica estadounidense, indica que volar antes de las 36 semanas de gestación suele ser seguro, siempre que el embarazo no tenga complicaciones adicionales, como anemia, hipertensión, diabetes o embarazos múltiples.

Las paramédicas asistieron el parto mientras regresaban de vacaciones desde República Dominicana y viajaban de regreso a Oregón, vía Atlanta (Captura de video )

Después de las 36 semanas, algunos especialistas recomiendan evitar viajes aéreos y ciertas aerolíneas ya solicitan documentación médica para permitir el vuelo.

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Entre los riesgos considerados para este tipo de casos, médicos citados por la Mayo Clinic advierten la posibilidad incrementada de coágulos sanguíneos y la exposición a radiación, ambos factores que pueden intensificarse durante un vuelo.

Para las pasajeras embarazadas, las recomendaciones incluyen: abrocharse el cinturón a la altura de la pelvis, hidratarse correctamente, evitar comidas y bebidas que puedan producir gases y prever la posibilidad de requerir atención obstétrica en caso de emergencia durante el trayecto.

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Un suceso a bordo, según los implicados

Tina Fritz calificó lo vivido como “una experiencia única en la vida”, según declaró a KOIN. En su testimonio, agregó que a pesar de no contar con instrumental obstétrico profesional a bordo, la colaboración entre tripulación, pasajeros y personal médico voluntario resultó suficiente para garantizar la atención adecuada tanto a la madre como a su hija.

Las imágenes compartidas en redes por Kaarin Powell muestran escenas posteriores al parto y reflejan el espíritu colaborativo que protagonizó la atención médica de urgencia. La niña se encontraba en condiciones estables al finalizar el vuelo y recibió la atención de los servicios de emergencia al aterrizar en Portland.

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