Habló el hermano del acusado de matar a dos estudiantes en Florida: “Intentamos prevenir la tragedia, pero no fuimos escuchados”

La familia de Hisham Abugharbieh había solicitado previamente órdenes de restricción e informó episodios violentos y conductas erráticas a las autoridades pertinente (Google Maps)

La detención de Hisham Abugharbieh, de 26 años, por el presunto homicidio de dos estudiantes de doctorado de la Universidad del Sur de Florida abrió un intenso debate en Tampa sobre la prevención de la violencia y la intervención temprana de las autoridades ante señales de comportamiento errático.

El hermano del acusado, Ahmad Abugharbieh, declaró a la CBS News que su familia intentó, en reiteradas ocasiones, advertir a la policía sobre la inestabilidad mental que presentaba Hisham, pero las alertas no evitaron el trágico desenlace. “Intentamos prevenir la tragedia, pero no fuimos escuchados”, aseguró.

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El viernes las autoridades hallaron el cuerpo de Zamil Limon, de 27 años, compañero de vivienda de Hisham Abugharbieh. El domingo siguiente localizaron restos humanos en la zona cercana al puente Howard Frankland, donde también fue encontrado Limon.

Las fuentes policiales citadas por la cadena estadounidense indicaron que los restos corresponden probablemente a Nahida Bristy, también estudiante de doctorado de 27 años, aunque aún falta una confirmación oficial de identidad.

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La familia ya había recurrido a medidas legales antes del doble asesinato

La intervención policial reciente no fue el primer llamado de atención sobre el comportamiento de Hisham Abugharbieh. La CBS News accedió a documentos judiciales que revelan que su familia presentó dos órdenes de restricción en su contra: la primera en 2023, que un juez concedió, y otra en 2025, que fue denegada. La negativa judicial en 2025 obedeció a que no prosperaron las acusaciones formales por agresión.

Al describir episodios pasados, Ahmad Abugharbieh afirmó a la cadena estadounidense de noticias CBS News que su hermano “se enfadaba rápidamente y nunca debió vivir con compañeros. Debería haber estado solo o, en todo caso, sin hogar”. En 2023, Ahmad presentó la denuncia tras ser agredido físicamente.

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El hallazgo del cuerpo de Zamil Limon en el puente Howard Frankland conmocionó a la comunidad universitaria de Tampa (Facebook)

Según el documento judicial, Hisham lo golpeó en la cabeza, le desgarró la camiseta y le provocó sangrado y moretones. El enfrentamiento terminó cuando Ahmad salió a pedir ayuda policial, mientras su hermano intentaba huir en la furgoneta familiar.

La decisión de no continuar con las acusaciones penales hace dos años tuvo raíz económica. “Retiré los cargos porque pensé que me costaría mucho dinero”, relató Ahmad Abugharbieh a la cadena estadounidense de noticias CBS News. Expresó arrepentimiento inmediato después de desistir: “Me sentí mal de inmediato después de haberlo hecho”.

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Los hechos recientes: detención y contexto inmediato

El viernes, Hisham Abugharbieh compareció en la residencia familiar, de la que estaba distanciado desde 2023, según los registros judiciales en poder de la cadena estadounidense de noticias CBS News. Ahmad y otros miembros de la familia notaron un comportamiento anómalo y solicitaron la intervención policial.

Esa mañana, el sospechoso apareció en la sala jugando videojuegos y cubierto solo con una toalla. Luego, intentó aproximarse a su hermana menor con una actitud descrita como inapropiada en el informe de arresto: “El acusado intentó besar a la víctima. Ella logró rechazarlo”.

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Abugharbieh enfrenta cargos por violencia doméstica, manipulación de pruebas y traslado ilegal de un cadáver, según registros policiales citados por la prensa internacional. (Facebook)

El arresto de Hisham Abugharbieh ocurrió de manera visible y premeditada: salió de la vivienda todavía con la toalla y fue arrestado por efectivos de la oficina del alguacil de Hillsborough. Actualmente permanece detenido sin derecho a fianza y tiene cita programada ante la corte para el martes.

Antecedentes de violencia doméstica y episodios de delirio

Los documentos judiciales examinados por la CBS News revelan que en más de una ocasión Hisham Abugharbieh actuó con violencia no solo contra su hermano menor, sino también contra otros miembros de la familia. Ahmad reportó un incidente en el que su hermano destruyó el mobiliario del salón tras discutir con su madre.

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En otro episodio, Ahmad narró que Hisham despertaba a los familiares en mitad de la noche “gritando que era Dios y que todos debíamos postrarnos ante él”. Estos patrones de delirio y agresividad motivaron las reiteradas alertas al sistema judicial y policial.

Las reacciones de las autoridades y el mensaje a las familias de las víctimas

La defensa pública del condado Hillsborough, encargada de representar a Hisham Abugharbieh, comunicó a la cadena estadounidense de noticias que debido al carácter delicado del caso y en cumplimiento de sus obligaciones éticas, no formulará declaraciones antes del juicio. Sostienen su compromiso con el proceso legal y el derecho del acusado a un juicio justo.

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Por su parte, la fiscalía estatal encabezada por Suzy Lopez limitó su respuesta pública pero, a través de una publicación en Facebook recogida por la cadena estadounidense de noticias CBS News, sostuvo: “Hisham Abugharbieh sigue siendo un peligro para nuestra comunidad y debe permanecer bajo custodia hasta el juicio”.

La fiscal afirmó también: “Nuestro pensamiento está con las familias de ambos estudiantes en este momento tan difícil y les acompañamos en la incertidumbre mientras esperan respuestas”.

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A la fecha, la oficina del alguacil de Hillsborough no ha respondido a la solicitud formal de comentario realizada por la cadena estadounidense de noticias CBS News sobre el manejo previo del caso.

Impacto familiar tras la detención

Ahmad Abugharbieh expresó su pesar y dirigió un mensaje a las familias de los jóvenes fallecidos: “No puedo dejar de pensar en todos ellos... Me siento terrible. Siento tanta vergüenza y culpa, toda mi familia siente vergüenza y culpa”.

Ahmad insistió en que, pese a los intentos de su entorno por solicitar ayuda, “intentamos advertir a la policía en el pasado”.

El proceso judicial continúa mientras la comunidad universitaria y la ciudad de Tampa buscan respuestas sobre cómo evitar que se repitan tragedias vinculadas a episodios previos de violencia y desatención institucional.