Temporada de verano: alertan a bañistas por mayor actividad de tiburones en playas de California

El aumento de la temperatura del agua en el sur de California favorece la llegada temprana de tiburones a las playas locales. (Captura de video: KTLA 5)

Expertos avisaron que con la llegada del verano al sur de California, hay posibilidades de que incremente la llegada de tiburones a lo largo de las playas y en aguas poco profundas, según el diario estadounidense New York Post.

Chris Lowe, director del Laboratorio de Tiburones de Cal State Long Beach, explicó al medio local Orange County Register que “el agua ha estado cada vez más caliente, más caliente de lo habitual”.

“Creemos que esto puede haber provocado que las hembras regresen antes para dar a luz. Todo esto indica que será un verano con muchos tiburones”, agregó el especialista.

Dónde se observaron los tiburones

En Newport Beach, el acceso al océano se canceló temporalmente luego de que una surfista avistara un tiburón deslizándose bajo su tabla.

Más al norte, en Hermosa Beach, un pescador atrajo atención en internet tras enganchar un joven tiburón blanco e intentar devolverlo al agua sano y salvo.

Los ataques de tiburón en California continúan siendo extremadamente raros, con un promedio menor a dos incidentes al año en todo el estado. (REUTERS/Mike Blake)

Lowe precisó que los especialistas observan de cerca las aguas locales y advirtió que las temperaturas oceánicas más templadas y un posible fenómeno de El Niño podrían recrear condiciones vistas hace una década, cuando los tiburones se vieron en la costa.

“Son como los tres osos: no les gusta ni demasiado calor ni demasiado frío”, dijo Lowe. “Quieren que la temperatura sea la ideal. Y ahora mismo, frente a la costa del sur de California, es perfecta”.

Los avistamientos de tiburones en el sur de California se han disparado, y los drones han detectado tiburones cerca de los bañistas en el 97% de los días de monitoreo.

Las autoridades locales han reforzado la vigilancia en Newport Beach y Dana Point, tras instalar señalizaciones sobre la presencia de tiburones. Foto: Instagram @newportbeachside

Según el organismo estatal Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California, los ataques de tiburones siguen siendo extremadamente raros, con un promedio de menos de 2 al año en todo el estado.

Los datos de seguimiento muestran que los tiburones han estado especialmente activos en la bahía de Santa Mónica y hacia Santa Bárbara, posiblemente explorando sus hábitats de verano.

Cuáles son las playas en las que podría haber tiburones

Las autoridades locales han reforzado la vigilancia en Newport Beach y Dana Point, instalando señalizaciones sobre la presencia de tiburones y ampliando la cantidad de patrullajes diarios en las principales zonas de baño.

La ciudad ha informado que el objetivo es “garantizar la seguridad de quienes disfrutan del mar”, al tiempo que se solicita a los bañistas y surfistas “respetar las indicaciones de los salvavidas y no ingresar al agua en zonas restringidas”.

Un vocero de la oficina de seguridad marina explicó que los tiburones blancos jóvenes, en su mayoría, “no representan riesgo inmediato para las personas”, aunque sí se recomienda mantener la distancia ante cualquier avistamiento.

Según el especialista consultado por New York Post, este tipo de comportamientos migratorios ya se había registrado anteriormente, pero la frecuencia y cercanía de los animales a la playa es “inusual” para la temporada.

Los pronósticos realizados por los expertos señalan que el periodo de mayor riesgo se extenderá hasta principios de agosto de 2026. Cualquier cambio abrupto en la temperatura podría alterar el patrón de presencia de tiburones en la costa.