Estados Unidos

Doble crimen en Miami-Dade: arrestaron a un hombre de 79 años acusado de matar a su esposa y a su hijastro

Las investigaciones se centraron en José Vidal, identificado como el principal implicado tras el hallazgo de evidencias en la escena del crimen, lo que llevó a su detención sin derecho a fianza mientras avanza el procedimiento legal

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Las autoridades de Miami-Dade arrestan a José Vidal, de 79 años, acusado de asesinar a su esposa y a su hijastro en su apartamento familiar
Las autoridades de Miami-Dade arrestan a José Vidal, de 79 años, acusado de asesinar a su esposa y a su hijastro en su apartamento familiar

Un doble crimen cometido en el condado de Miami-Dade ha sacudido a la comunidad local tras la detención de un anciano acusado de asesinar a su esposa y a su hijastro en el apartamento que compartían. El caso, cargado de detalles inquietantes y contradicciones, expone la complejidad de los conflictos familiares y la importancia de la labor policial para desentrañar versiones y pruebas en crímenes domésticos. La investigación se ha centrado en la figura de José Vidal, un hombre de 79 años, cuya detención y procesamiento judicial se han convertido en el eje de un proceso penal que aún genera interrogantes.

El arresto de José Vidal se produjo después de que agentes de las autoridades locales reunieran suficientes elementos para imputarle dos cargos de asesinato en segundo grado con arma. El hombre, identificado en los registros carcelarios como José Vidal, permanece bajo custodia mientras se desarrolla el proceso judicial. De acuerdo con los documentos oficiales, la acusación se fundamenta en la presunta autoría del doble homicidio ocurrido en el domicilio familiar, localizado en la cuadra 17500 y la 67th Place al noroeste del condado. El procedimiento judicial avanza con Vidal privado de libertad, sin opción a fianza, tras su presentación ante un juez durante el fin de semana.

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Hallazgo de las víctimas y condiciones de la escena

SUV blanco del Servicio Secreto con luces intermitentes en calle oscura, cinta de seguridad amarilla bloqueando el paso
La investigación por doble crimen en Miami-Dade descarta la hipótesis de accidente tras hallarse heridas de arma blanca y signos claros de violencia en las víctimas (@alanhenney)

El caso comenzó a esclarecerse cuando agentes de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade acudieron a la vivienda señalada. En el interior del apartamento, los oficiales hallaron los cuerpos sin vida de la esposa e hijastro de Vidal, cada uno en distintas áreas del inmueble. Según el reporte policial, ambas víctimas presentaban heridas de arma blanca y señales evidentes de violencia, lo que llevó a los investigadores a descartar rápidamente la hipótesis de un accidente o muerte natural.

El análisis inicial de la escena permitió identificar huellas de calzado con sangre en varias zonas del interior de la vivienda. Estos rastros, lejos de ser detalles menores, se convirtieron en piezas fundamentales para reconstruir los movimientos y posibles acciones del responsable dentro del apartamento. Los detectives localizaron unas sandalias en la cocina que, aunque habían sido limpiadas, aún conservaban rastros biológicos compatibles con la sangre hallada en la escena, lo que reforzó las sospechas sobre la implicación directa del residente principal.

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Versión inicial del sospechoso y contradicciones detectadas

Tras la comisión del crimen, José Vidal se presentó por sus propios medios en el Memorial Hospital West, en Pembroke Pines
Tras la comisión del crimen, José Vidal se presentó por sus propios medios en el Memorial Hospital West, en Pembroke Pines

Tras la comisión del crimen, José Vidal se presentó por sus propios medios en el Memorial Hospital West, en Pembroke Pines, luego de recorrer varios kilómetros en bicicleta desde su residencia. En ese centro médico, el anciano ofreció una versión de los hechos que, según la investigación, resultó inconsistente y plagada de contradicciones. Vidal afirmó haber encontrado la puerta de su vivienda abierta y relató que fue atacado por dos hombres desconocidos que supuestamente lo dejaron inconsciente.

Según su narración, permaneció sin conocimiento hasta el día siguiente, momento en el que, al despertar, habría descubierto los cuerpos de su esposa y su hijastro. Aseguró además que llamó al 911 antes de dirigirse al hospital. Sin embargo, los elementos recabados por los investigadores pusieron en duda su relato desde el principio. Al ser examinado por personal médico en un hospital de Hollywood, solo se le detectó una herida leve en el abdomen y ninguna lesión en la cabeza, contradiciendo su declaración de haber estado inconsciente durante horas como resultado de una supuesta agresión.

En un párrafo autónomo y directo: José Vidal aseguró haber sido víctima de un ataque por parte de dos desconocidos, pero los informes médicos y las pruebas encontradas en la escena no respaldaron esa versión. Los investigadores determinaron que sus declaraciones no coincidían con las evidencias físicas ni con la cronología de los hechos, debilitando su coartada desde los primeros momentos de la pesquisa.

Conflicto familiar previo y posible móvil económico

El trasfondo del doble crimen reveló un conflicto económico de larga data entre el acusado y su hijastro. Las pesquisas policiales indicaron que existía una disputa previa por la desaparición de una suma considerable de dinero. Según el informe oficial, la víctima había expresado a familiares su intención de expulsar a Vidal del hogar apenas un día antes de los hechos. Este dato aportó un posible móvil para el crimen y explicó la tensión creciente dentro del núcleo familiar.

Durante el interrogatorio, el propio Vidal reconoció que había protagonizado un enfrentamiento físico reciente con su hijastro, motivado por la discusión sobre el dinero desaparecido y la inminente expulsión del apartamento. La existencia de este conflicto fue considerada por los agentes como un elemento clave para comprender la dinámica y el desenlace fatal de la disputa familiar.

Evidencias materiales y registros de cámaras de seguridad

La labor de los investigadores se apoyó en pruebas materiales y registros de cámaras de seguridad. Imágenes de vigilancia mostraron al sospechoso utilizando las sandalias manchadas de sangre en el interior del apartamento. Además, los detectives revisaron grabaciones en las que se observa a Vidal realizando varios recorridos hacia un contenedor de basura cercano, transportando bolsas durante la jornada anterior al hallazgo de los cuerpos. Ningún video mostró la presencia de personas que coincidieran con la descripción de los supuestos agresores mencionados por Vidal en su versión inicial.

Otro registro de cámara captó al acusado deteniéndose en una estación de servicio para comprar boletos de lotería mientras se dirigía al hospital. Este detalle, lejos de ser anecdótico, reforzó las inconsistencias en su relato sobre el supuesto estado de conmoción y urgencia tras los crímenes.

Situación judicial actual de José Vidal

Tras la acumulación de pruebas y testimonios, José Vidal fue ingresado en la cárcel del condado y presentado ante un juez, quien determinó su detención sin derecho a fianza mientras avanza el proceso judicial. Los cargos de asesinato en segundo grado con arma se mantienen vigentes en los registros del sistema penitenciario, mientras la investigación sigue su curso a la espera de nuevas audiencias y posibles revelaciones.

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