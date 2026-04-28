El acceso a salas VIP de aeropuertos estadounidenses enfrenta nuevas restricciones

El acceso a las salas VIP de aeropuertos varía según tipo de viajero, saturación y políticas de ingreso actualizadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acceso a las salas VIP de los aeropuertos se diversificó a medida que la demanda supera la capacidad disponible, impulsando cambios tanto en las políticas de ingreso como en las opciones disponibles para los viajeros frecuentes y ocasionales.

Aunque muchas de estas áreas exclusivas fueron tradicionalmente dominio de los poseedores de tarjetas de crédito premium o de boletos de clase ejecutiva, nuevas alternativas se consolidan para quienes buscan comodidad y productividad durante sus escalas en Estados Unidos, sin necesidad de grandes desembolsos.

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Según Kyle Potter, editor de Thrifty Traveler, existen más salas que nunca, aunque “no hay, ni habrá, espacio suficiente para acomodar a todos los viajeros que desean ingresar”, informó USA Today.

La presión ejercida por el crecimiento de las tarjetas de crédito de viajes —en particular American Express Platinum, Chase Sapphire Reserve y Capital One Venture X— convirtió el acceso a las salas VIP en uno de sus principales y más codiciados beneficios, impulsando su popularidad y saturando estas instalaciones, como expuso Potter.

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Aerolíneas estadounidenses ofrecen pases diarios a sus salas VIP, pero el acceso se limita por disponibilidad y condiciones de vuelo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta expansión derivó en políticas restrictivas para muchos viajeros. Por ejemplo, American Airlines vende pases diarios para sus Admirals Clubs a USD 79, pero solo a quienes tengan boleto para volar ese mismo día y advierte que el acceso puede verse limitado por obras o por espacio insuficiente.

United Airlines ofrece pases a sus United Clubs por USD 59 y limita la compra a las tres horas previas a la salida del vuelo, con la misma advertencia de que el ingreso depende de la disponibilidad de espacio.

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El aumento de poseedores de tarjetas premium restringió el ingreso por otros medios y muchas salas imponen listas de espera, suspenden la venta de pases diarios u otorgan prioridad exclusivamente a los titulares de bancos y compañías aliadas en jornadas de alta concurrencia.

Las políticas de control de flujo se han vuelto una respuesta necesaria ante la saturación, como señalaron tanto Potter en USA Today como la plataforma especializada Holafly.

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Las listas de espera y restricciones han aumentado debido a la saturación de las salas VIP, priorizando la entrada de viajeros frecuentes y aliados (REUTERS/Kaylee Greenlee)

Compra de pase diario o servicios de pago

Para quienes viajan ocasionalmente o buscan flexibilidad, adquirir un pase diario se mantiene como una opción viable, sin requerir afiliaciones ni compromisos prolongados.

Según Holafly, la compra puede realizarse directamente en la recepción de la sala, desde la web de la aerolínea, o mediante aplicaciones externas como LoungeBuddy, y sitúa el costo entre USD 30 y USD 150, según el tipo de sala y aeropuerto.

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El pase diario da acceso a una sola sala en una ubicación específica durante el día de compra, y la entrada está sujeta siempre a capacidad. En los casos de mayor demanda, muchas salas rechazan el ingreso en tiempo real, recomiendan reservar con antelación o añaden al viajero a una lista de espera.

Otra alternativa accesible la brindan los servicios pay-per-use independientes. Holafly destaca plataformas como Plaza Premium, DragonPass y LoungeBuddy que permiten pagar en efectivo o por medios electrónicos, sin atarse a una aerolínea, ideal para quienes suelen volar en distintas compañías o requieran espacio de trabajo eventualmente. En este formato, las tarifas habituales oscilan entre USD 25 y USD 90 por acceso único, sin cuotas periódicas ni membresías.

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Viajar en clase ejecutiva o primera clase garantiza la entrada a salas VIP exclusivas, con servicios premium como restaurantes y zonas de descanso privadas (Bloomberg)

Membresías globales, estatus elite y beneficios adicionales

Los programas de membresía anual emergen como la solución eficiente para viajeros frecuentes, nómadas digitales o profesionales que requieren acceso constante y predecible a salas globalmente, como señaló Holafly.

El programa Priority Pass, el más extenso, ofrece suscripciones desde USD 99 al año; DragonPass y Plaza Premium presentan tarifas competitivas y acceso a miles de salas, cafés premium, zonas de descanso y spas en cientos de aeropuertos. Los niveles de membresía incluyen desde visitas limitadas —USD 329 al año con 10 accesos gratuitos en Priority Pass, por ejemplo— hasta planes ilimitados por USD 469 anuales.

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Los titulares no necesitan lealtad a una aerolínea específica y pueden acceder a instalaciones de compañías aliadas y salas independientes. Estas membresías admiten distintos métodos de pago, incluidos débito y transferencias, facilitando el ingreso a quienes no desean una tarjeta de crédito premium.

Volar en clase ejecutiva o primera clase y acceso a las salas VIP

El boleto de clase ejecutiva o primera clase continúa siendo la vía directa más habitual para disfrutar de salas VIP, incluyendo las más exclusivas con servicios como restaurante a la carta, suites de duchas y espacios de trabajo privados.

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El sitio Holafly remarcó que este privilegio se incluye en el precio del pasaje, válido únicamente para el segmento correspondiente al viaje, y permite el acceso a las salas propias de la aerolínea o de la alianza asociada según la ruta y operatoria internacional. Esta fórmula es considerada el estándar de confort y eficiencia para viajeros convencidos de la relevancia de la comodidad y el servicio personalizado antes de vuelos de larga distancia.

Los programas de membresía anual como Priority Pass ofrecen acceso internacional y beneficios adicionales en miles de salas VIP de aeropuertos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cálculo costo-beneficio y saturación como factores en la estrategia

Ante el crecimiento de las tarjetas de crédito premium y la dispersión de viajeros entre membresías, pases diarios y programas pay-per-use han agudizado la presión sobre la infraestructura de las salas, como subrayó Potter en USA Today.

El especialista detalló: “Si solo planeas viajar dos veces al año, difícilmente valga la pena pagar USD 900 por una tarjeta que da acceso a salas. Se trata de una decisión utilitaria. ¿Voy a utilizar estas salas con la suficiente frecuencia como para compensar lo que pago?”.

Sumado a esto, existen múltiples vías para que el viajero moderno acceda al confort y la productividad de una sala VIP: desde comprar un pase esporádico, suscribirse a programas internacionales, aprovechar estatus elite o simplemente viajar en clase premium.

Cada método responde a un perfil viajero distinto y debe reevaluarse en función de las capacidades reales de cada sala y las restricciones crecientes generadas por la saturación de usuarios.