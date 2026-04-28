El Departamento de Estado anunció pasaporte conmemorativo por el aniversario de la independencia de Estados Unidos: cómo es

Donald Trump se convierte en el primer presidente en funciones en figurar en la portada de un pasaporte estadounidense, hecho sin precedentes en documentos oficiales del país. Foto: X @DepartamentoDeEstado

A meses de la conmemoración del 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos el 4 de julio, el Departamento de Estado ha anunciado que lanzará un pasaporte conmemorativo de edición limitada, con la imagen del presidente Donald Trump.

Esta iniciativa marca la primera vez que un mandatario en funciones figura en dicho documento, subrayando el enfoque del Gobierno actual en dejar su impronta en símbolos nacionales, según informó el portavoz Tommy Pigott a la agencia internacional Associated Press.

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Entre 25.000 y 30.000 ejemplares estarán disponibles para solicitantes que acudan presencialmente a la oficina de pasaportes en Washington, D.C. desde los días previos al 4 de julio, fecha central de las celebraciones.

Este volumen es inédito para una edición especial, de acuerdo con información verificada por Associated Press, que confirmó que es la primera vez que un presidente vivo figura en este tipo de homenaje visual y simbólico.

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El Departamento de Estado lanza un pasaporte conmemorativo por el 250° aniversario de la independencia de Estados Unidos, con la imagen de Donald Trump.

Cómo será el nuevo pasaporte con la figura de Donald Trump

La portada del nuevo pasaporte presenta en letras doradas la leyenda “United States of America” en la parte superior y “Passport” en la parte inferior, modificando el diseño tradicional del documento oficial.

En el interior, la imagen seria de Donald Trump aparece sobre un sello dorado con su firma, y en la contraportada se incluye una bandera estadounidense laminada en oro con el número 250 rodeado de estrellas.

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Estas características distinguen a la pieza entre los documentos oficiales que Estados Unidos produjo en conmemoraciones anteriores, de acuerdo con los detalles difundidos por el Departamento de Estado y corroborados por Associated Press.

La portada del nuevo pasaporte presenta en letras doradas la leyenda “United States of America” en la parte superior y “Passport” en la parte inferior, modificando el diseño tradicional del documento oficial. Foto: X @StateDept

Quienes adquieran el pasaporte conmemorativo recibirán un documento que, más allá de su valor simbólico, mantiene los estándares de seguridad reconocidos internacionalmente.

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“Estos pasaportes presentarán ilustraciones personalizadas y una mejora en las imágenes, al tiempo que conservarán las mismas características de seguridad que hacen del pasaporte estadounidense uno de los documentos más seguros del mundo”, declaró el portavoz Tommy Pigott a Associated Press.

Trump, primer presidente vivo en figurar en el pasaporte estadounidense

Hasta ahora, solo hay precedentes históricos de presidentes estadounidenses retratados en documentos oficiales de viaje: las páginas centrales de los pasaportes actuales reproducen el Monte Rushmore, donde aparecen los rostros de George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln.

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Otras imágenes patrias incluidas tradicionalmente en el pasaporte estadounidense son la Estatua de la Libertad, la Campana de la Libertad y el Independence Hall de Filadelfia, además de paisajes representativos como las Grandes Llanuras y diversas montañas e islas.

Es habitual encontrar también citas de Martin Luther King Jr., así como de diversos presidentes entre los que figuran George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt, John F. Kennedy y Dwight Eisenhower.

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El documento de aniversario tendrá un carácter opcional. Los solicitantes podrán elegir la versión estándar al tramitar su pasaporte en línea o en oficinas fuera de Washington, D.C., garantizando el acceso habitual al documento oficial a quienes no deseen la edición especial, informó el Departamento de Estado a Associated Press.

Medidas recientes de visibilización institucional

Esta acción se enmarca en una serie de medidas recientes para aumentar la visibilidad institucional de la actual administración. Entre los proyectos propuestos o concretados destacan la iniciativa para incluir la firma de Donald Trump en toda la nueva emisión de papel moneda estadounidense —también sin precedentes para un presidente en funciones— y el diseño de una moneda conmemorativa de oro alusiva al aniversario de la independencia, indicó la agencia de noticias.

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Colaboradores del mandatario impulsaron igualmente la presencia del apellido Trump en edificios emblemáticos de Washington, D.C., como la sede del U.S. Institute of Peace y el Kennedy Center.

El propio presidente avanzó en proyectos arquitectónicos a gran escala, entre ellos un nuevo salón de baile para la Casa Blanca y un monumental arco que pretende erigir en uno de los accesos principales a la ciudad desde Virginia.

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El pasaporte especial, cuya distribución está limitada a la capital estadounidense, representa una nueva medida en la estrategia de reforzar la presencia de Donald Trump en la iconografía y los instrumentos de la administración federal a propósito del aniversario más relevante que vivirá el país en la próxima década, según confirmó Associated Press.