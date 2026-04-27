Murió Gerry Conway, escritor de Marvel Comics y creador de Punisher

Gerry Conway comenzó a trabajar en Marvel Comics desde 1971 (Créditos: Instagram/Gerry Conway)

El escritor Gerry Conway, creador de Punisher y Ms. Marvel, murió a los 73 años. La noticia fue informada este lunes por Marvel Comics. Conway destacó en la industria estadounidense como uno de los guionistas que renovaron el cómic de superhéroes, con personajes que marcaron generaciones y dejaron huella también en el cine.

Dan Buckley, presidente de Marvel Comics and Franchise, afirma en un comunicado que Conway era: “un escritor talentoso, con un profundo sentido emocional y moral en la narración, además de ser un defensor elocuente de los cómics y sus creadores. Su escritura nos inspira en Marvel y seguirá inspirando a futuras generaciones de autores, lectores y aficionados”.

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Nacido en Brooklyn el 10 de septiembre de 1952, Conway publicó sus primeros cómics a los dieciséis años. En 1971 se integró formalmente como escritor de historias completas de superhéroes para Marvel, donde incorporó elementos de terror y amplió el catálogo de personajes.

Gerry también llegó a trabajar en el sello de DC Comics. Power Girl, Killer Croc y Vixen, fueron algunos de los personajes que el escritor ayudó a crear (Créditos: Instagram/Gerry Conway)

Entre sus creaciones están Man Thing, Werewolf by Night y la versión de Drácula de la editorial. Estos personajes siguen presentes: Marvel Studios estrenó el especial “Werewolf by Night” con Gael García Bernal, donde también aparece una versión digital de Man Thing.

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El legado de Punisher y la muerte de Gwen Stacy

El antihéroe Frank Castle, conocido como Punisher, surgió en un número de “The Amazing Spider-Man” de 1963. La historia, cocreada con John Romita Sr. y Ross Andru, le otorgó al personaje un origen sangriento: perder a su familia para después buscar venganza. En la pantalla grande, Punisher fue interpretado por Dolph Lundgren en 1989 y después por Thomas Jane y Ray Stevenson en películas independientes durante la década de los 2000.

Sin embargo, la versión de Jon Bernthal es la más reconocida, primero en la serie “Daredevil” de Netflix y luego como protagonista en su propio programa. Bernthal acaba de reaparecer en “Daredevil: Born Again” de Disney+ y estará al frente del especial televisivo “Punisher: One Last Kill” y de la producción “Spider-Man: Brand New Day” prevista para este verano.

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Kevin Feige, director de Marvel Studios, destacó que Gerry Conway "combinó la espectacularidad del superhéroe con lo humano y lo relatable" REUTERS/Danny Moloshok

Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, también compartió sus respetos ante el legado de Conway con el siguiente comunicado:

“Gerry Conway le dio verdadero peso a sus historias, combinando la espectacularidad del superhéroe con lo humano y lo relatable. Así creó algunos de los relatos y personajes más recordados”.

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La muerte de Gwen Stacy, uno de los arcos argumentales más importantes de Spider-Man, fue desarrollado por Gerry. En 2014, la historia fue llevada al cine con Andrew Garfield como Spider-Man y Emma Stone como Gwen Stacy

Entre los arcos argumentales históricos de Conway se encuentra la muerte de Gwen Stacy en Spider-Man, una trama que fue adaptada al cine en “The Amazing Spider-Man 2” con Andrew Garfield y Emma Stone. Además, el escritor creó villanos y aliados duraderos como el científico Jackal y Ben Reilly, el clon del hombre araña, así como a Carol Danvers, mejor conocida como Ms. Marvel, quien más tarde adoptó la identidad de Captain Marvel. Este personaje llegó a la pantalla grande personificado por Brie Larson en el Universo Cinematográfico de Marvel.

“De Spider-Man a los Avengers, de Iron Man a Captain Marvel, Gerry Conway ha escrito prácticamente a todos los personajes del Universo Marvel. Nos sorprendió con la creación de Punisher y nos conmovió con historias como ‘La noche que murió Gwen Stacy’, un relato que todavía repercute en Spider-Man. El legado de Gerry Conway ha dejado una huella imborrable en las historias de superhéroes que conocemos y amamos”, declaró C.B. Cebulski, editor en jefe de Marvel Comics.

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