Cuánto sale viajar desde Estados Unidos a los países de Latinoamérica tras el aumento del combustible

El aumento del precio del combustible, como consecuencia de la tensión entre Estados Unidos e Irán, impactó en el costo de los pasajes ida y vuelta, lo que afectó a numerosos viajeros que planean volar desde Estados Unidos hacia países de Latinoamérica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento del precio del combustible, como consecuencia de la tensión entre Estados Unidos e Irán, impactó en el costo de los pasajes ida y vuelta, lo que afectó a numerosos viajeros latinos que planean volar desde Estados Unidos hacia países de Latinoamérica. Ante este escenario de subas, surge una pregunta central: ¿Cuánto salen los pasajes ida y vuelta desde Estados Unidos hacia países de Latinoamérica con los precios actualizados hoy?

A continuación, un relevamiento de precios actuales para vuelos ida y vuelta desde Nueva York hacia distintos destinos de Latinoamérica:

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Argentina (Nueva York – Buenos Aires)

Una pila de pasajes de avión de varias aerolíneas, incluyendo Airfrance, LATAM y American Airlines, simboliza el resurgimiento de los viajes aéreos y la creciente conectividad global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Colombia (Nueva York – Bogotá)

Chile (Nueva York – Santiago)

USD 987 (económica) y USD 1.406 (premium). American Airlines: entre(económica) y(premium).

Paraguay (Nueva York- Asunción)

Copa Airlines: USD 419 (económica) hasta USD 2.302,75, según la fecha de vuelo.

México

USD 987 (clase económica) hasta USD 2189 (premium). American Airlines : entre(clase económica) hasta(premium).

Estrategias tarifarias de las aerolíneas estadounidenses

Las principales aerolíneas estadounidenses anunciaron que buscarán incrementar las tarifas aéreas durante 2026 para hacer frente al aumento de costos y mantener la rentabilidad, según información publicada por el canal de noticias CNN en Español.

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Los ejecutivos de empresas como American Airlines, United y Delta Air Lines señalaron que las subidas en los precios del combustible y los gastos laborales impulsan la necesidad de ajustar los pasajes.

La presión para subir los precios responde a la disminución de beneficios reportados en los primeros meses del año, de acuerdo con lo comunicado por las propias empresas y citado por el medio.

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La demanda de boletos muestra señales de estabilidad, pero los márgenes se vieron afectados principalmente por el alza del combustible, un factor determinante en la estructura de costos operativos del sector, según explicó United a CNN en Español.

Según el canal de noticias CNN en Español, American Airlines reportó durante el primer trimestre una baja del beneficio neto atribuible a estos nuevos gastos.

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Por su parte, Delta Air Lines advirtió que todo intento de no trasladar los costos a los pasajeros resultaría insostenible. Las compañías precisaron que están revisando estrategias para ajustar sus precios y así sostener sus operaciones en el contexto económico actual.