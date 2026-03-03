Por qué tantos factores provocaron que tres selecciones top prefirieran Kansas City sobre otras grandes ciudades sede en el Mundial 2026

El Arrowhead Stadium, en Kansas City, es la casa de los Chiefs. Será uno de los estadios sede en el Mundial 2026 - crédito Chiefs

La elección de Kansas City como uno de los principales centros de operaciones para el Mundial 2026 en Estados Unidos marca un giro inesperado en la estrategia de las selecciones favoritas.

En apenas unos días, la ciudad pasó de ser una opción secundaria a convertirse en la base de tres de las siete selecciones mejor clasificadas del mundo: Argentina, Inglaterra y Países Bajos.

El proceso comenzó de manera discreta, con cuatro representantes argentinos recorriendo hoteles y centros de entrenamiento en diciembre.

Tras una visita inicial, quedaron sorprendidos por la comodidad, la hospitalidad local y, especialmente, la eficiencia para desplazarse y entrenar sin complicaciones.

La calidad de la barbacoa local y el trato de los anfitriones sellaron la decisión: Argentina se instalaría en Kansas City, según informó la Federación Argentina de Fútbol (AFA).

La Federación Argentina de Fútbol confirmó a Kansas City como su sede tras destacar la comodidad, eficiencia y hospitalidad local. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

Competencia por los campamentos base y efecto dominó

La decisión argentina alteró el tablero para otras selecciones. Inglaterra, que ya había mostrado interés en la ciudad y sus instalaciones junto al Sporting KC, quedó en desventaja cuando la FIFA otorgó prioridad a los equipos con mejor ranking y partidos cercanos.

Argentina, cabeza de serie y reciente campeona, tuvo la primera opción y eligió el centro de entrenamiento principal. Países Bajos, en segundo lugar, aseguró la sede del Kansas City Current, el club profesional femenino.

Inglaterra, desplazada inicialmente, encontró una alternativa en el Swope Soccer Village tras nuevas negociaciones. El comité organizador local respondió de manera favorable; la ciudad, con aspiraciones de protagonismo global, no dudó en dar cabida a un tercer cuartel general de élite.

Así, Kansas City logró un hecho sin precedentes: convertirse en el único enclave con tres selecciones top en el Mundial 2026.

Inglaterra se sumó a la elección de Kansas City desplazando a otras ciudades favoritas como Boston y Seattle. REUTERS/Florion Goga

Para quienes buscan comprender cómo Kansas City se transformó en protagonista, el resumen es contundente: la ciudad fue seleccionada como base de Argentina, Inglaterra y Países Bajos gracias a una combinación de hospitalidad, infraestructura moderna y una estrategia proactiva que dejó fuera a otras urbes de mayor tamaño.

Inversiones y hospitalidad como argumentos decisivos

El éxito de Kansas City no es casual. Desde 2009, la región ha invertido USD 650 millones en infraestructura futbolística, construyendo estadios, complejos y campos de entrenamiento.

La candidatura local movilizó a cientos de voluntarios y diseñó recorridos especiales para impresionar a las delegaciones de la FIFA, incluso antes de que se eligieran las ciudades sede.

La ciudad desplegó una estrategia de hospitalidad que incluyó recibimientos personalizados y cenas privadas con directivos y entrenadores visitantes.

El trato cercano y la atención al detalle se convirtieron en una marca registrada. “La gente agradece cuando las pequeñas cosas salen bien”, resumió uno de los anfitriones.

Las delegaciones destacaron la seguridad, la privacidad, la calidad de los hoteles y la facilidad para moverse.

Países Bajos también se instalará en Kansas City. REUTERS/Piroschka Van De Wouw

La región abarca 14 condados, numerosos suburbios y una atmósfera tranquila, muy distinta a la presión y el bullicio de otras metrópolis participantes.

El frenesí tras el sorteo y la “capital del fútbol”

El sorteo de grupos aceleró la competencia por los mejores campamentos base. Entrenadores y directivos de decenas de selecciones recorrieron Estados Unidos evaluando la logística ideal para sus equipos.

Argentina, al elegir primero, desencadenó una serie de movimientos: Países Bajos aseguró su lugar y Austria debió buscar otra ciudad.

En este contexto, Inglaterra realizó hasta seis visitas a Kansas City en 2025, convencida por la calidad de las instalaciones y la calidez de la recepción local.

Finalmente, tras superar dudas logísticas y presupuestarias, aseguró el uso del Swope Soccer Village y un hotel boutique reservado para la delegación.

El proceso transformó la percepción de Kansas City ante el mundo. Directivos y autoridades locales vieron la oportunidad de posicionar la ciudad como nuevo referente futbolístico en Estados Unidos.

Imágenes del Arrowhead Stadium de Kansas City. (@GEHAField)

“Ahora, queremos ser la mejor ciudad anfitriona del torneo”, expresó una de las responsables del comité organizador.

Una apuesta colectiva y un legado en construcción

El impacto de la decisión ya es visible. Kansas City se perfila para recibir una exposición mediática sin precedentes, superando a ciudades tradicionales como Boston, Seattle o Filadelfia.

Para clubes locales como el Sporting KC, la experiencia promete convertirse en una herramienta de reclutamiento y promoción internacional.

Los responsables del proceso coinciden: la obsesión por el detalle, la hospitalidad y una visión compartida han sido claves para atraer a gigantes del fútbol mundial.

La región se prepara para vivir el evento más importante de su historia, con la expectativa de dejar una huella imborrable tanto en el fútbol como en la imagen global de la ciudad.