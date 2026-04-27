La Iglesia resalta el liderazgo del presidente Abinader durante inauguración de infraestructura vial

Declaraciones de autoridades eclesiásticas abren el debate sobre el alcance real de logros alcanzados y el seguimiento por parte de distintos sectores del país (Foto cortesía Empresa de Generación Eléctrica Dominicana)

El párroco Luis María Ramón elogió el liderazgo y la gestión del presidente Luis Abinader al describirlo como un estadista que ha tomado decisiones firmes para defender la soberanía nacional y responder a las crisis.

Esto ocurrió durante la ceremonia de inauguración de la carretera Mata Bonita–Los Memisos, de 13.8 kilómetros, en Las Gordas, distrito municipal del municipio de Nagua.

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En el acto, que contó con la presencia del jefe de Estado y funcionarios, el líder religioso resaltó el valor de concretar obras de infraestructura, que considera un testimonio para las próximas generaciones de una República Dominicana guiada con integridad y resolución, según informó la Dirección de Prensa del Presidente.

El sacerdote afirmó que “existe respaldo” a la gestión presidencial y precisó que ese liderazgo está siendo seguido de cerca por las nuevas generaciones que desean un país mejor.

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La intervención, recogida por la Dirección de Prensa del Presidente, sostuvo que el reconocimiento al mandatario se basa no solo en respuestas materiales a las necesidades de la población, sino también en principios éticos y en la reacción “sin titubeos, sin nervios y sin negociar impunidad” ante irregularidades en la administración pública.

En su discurso, Luis María Ramón remarcó la actuación de Abinader frente a diferentes crisis. Citó la supuesta superación de una crisis de seguridad que afectó la paz de las calles y detalló que el país registra “la tasa de homicidios más baja en la historia”.

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Además, repasó logros del gobierno, como cero muertes por dengue en el 2025, la construcción de 86 hospitales, 680 centros de atención primaria, así como el acceso a energía y agua en barrios previamente marginados. El sacerdote atribuyó estos avances a “la bondad y sabiduría” del mandatario.

Palabras del párroco Luis Ramón María, en presencia del presidente Luis Abinader y el administrador de Egehid, Rafael Salazar, durante la inauguración de la carretera Las Gordas, Los Memisos, Mata Bonita y La Catalina, de Nagua, como aporte a la comunidad de la hidroeléctrica Rosa Julia de la Cruz.

Respecto a la situación del país fronterizo, el párroco mencionó la reacción de Abinader ante el colapso gubernamental en la nación vecina.

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Aseguró que el presidente actuó con determinación sin ceder en la defensa de la soberanía dominicana y evitando la inhumanidad. Luis María Ramón señaló que Abinader ordenó el despliegue de 11 mil soldados, inició la construcción de muros fronterizos y promovió la reforma de las leyes migratorias. El sacerdote definió estas medidas como acciones de “firmeza con dignidad y coraje sin prepotencia”.

El religioso también enfatizó el mensaje ético del presidente. Señaló que Abinader “tiene muchos amigos, pero no cómplices”, y lo describió como una enseñanza para quienes ejercen funciones públicas.

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Según Luis María Ramón, esa postura ética es “una vida vivida”, no un eslogan; además, sostuvo que, ante las irregularidades detectadas, la respuesta presidencial se caracterizó por la ausencia de vacilaciones y la negativa a negociar impunidad.

Un acto en Las Gordas se convierte en escenario para destacar liderazgo y ética. El papel de las nuevas generaciones y una obra que marca el futuro dominicano (Foto cortesía Empresa de Generación Eléctrica Dominicana)

Durante la bendición del acto, el párroco solicitó que la obra beneficie a las comunidades de Los Memisos, La Laguna y Mata Bonita. También pidió bendiciones para los ingenieros, obreros y funcionarios que participaron en la ejecución de la carretera inaugurada por la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), bajo la administración de Luis Abinader. Luis María Ramón expresó que este nuevo tramo vial sea prueba de que “es posible una República Dominicana donde se gobierna con firmeza, inteligencia, integridad, diálogo permanente y decisiones acertadas en favor del pueblo”.

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