Qué es la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca y cómo el ataque armado, con Donald Trump presente, cambió para siempre su historia

La tradicional gala de la prensa estadounidense quedó marcada por la presencia inédita de Trump y un incidente de seguridad sin precedentes (REUTERS/Jonathan Ernst)

La Cena de Corresponsales de la Casa Blanca se consolidó durante más de un siglo como uno de los eventos más emblemáticos del periodismo político en Estados Unidos.

La edición de 2026 quedó marcada por un hecho inédito: Donald Trump asistió por primera vez como presidente, tras años de ausencia, en una gala que terminó abruptamente por un intento de ataque armado en el hotel Washington Hilton de Washington D.C.

La combinación de contexto histórico, tensiones políticas y un incidente de seguridad sin precedentes puso el foco mundial sobre el significado y la función de esta cita anual.

El emblemático salón del Hilton, epicentro de la élite política y mediática, fue escenario del operativo de evacuación presidencial (REUTERS/Kylie Cooper)

Un siglo de tradición periodística y poder

Desde 1921, la White House Correspondents’ Association (WHCA) organiza la gala con el objetivo de celebrar la libertad de prensa y la importancia de la cobertura presidencial independiente.

La cena reúne a periodistas, funcionarios, figuras públicas y celebridades en una noche donde se entregan becas y premios a la excelencia periodística. Según la propia organización, la cena “celebra la Primera Enmienda y apoya nuestro trabajo, incluyendo premios y becas para la próxima generación de reporteros”, explicó la WHCA en su comunicado oficial de 2026.

La gala se convirtió en un símbolo del vínculo —a veces tenso y otras veces cordial— entre el poder político y los medios. Tradicionalmente, el presidente en funciones participa en el evento y ofrece un discurso, en ocasiones informal o humorístico, dirigido tanto a la prensa como al propio gobierno.

La velada suele incluir invitados especiales del mundo del espectáculo y actuaciones que buscan distender la relación habitual entre periodistas y autoridades.

La Cena reúne cada año a periodistas y funcionarios en un evento clave para la defensa de la libertad de prensa en Estados Unidos (REUTERS)

La primera vez de Trump: un giro histórico

El carácter excepcional de la edición 2026 radicó en la presencia de Donald Trump. El mandatario nunca había acudido durante sus anteriores mandatos, justificando su ausencia por el tratamiento “extraordinariamente malo” y la difusión de “noticias falsas” por parte de la prensa nacional.

“Espero estar con todos este año. Ojalá sea algo muy especial”, anticipó el propio Trump semanas antes del encuentro, en declaraciones recogidas por Politico. Su decisión de asistir fue interpretada como un gesto de apertura tras años de confrontación con los medios.

La presidenta de la WHCA, Weijia Jiang, celebró la aceptación de la invitación. “Estamos felices de que el presidente haya aceptado nuestra invitación y esperamos recibirlo”, declaró a Axios.

La última vez que Trump había participado en la gala fue en 2011, cuando aún no ocupaba cargos públicos. La relación entre la administración Trump y la prensa estuvo marcada por restricciones a la cobertura, revocación de credenciales y fuertes críticas públicas.

El evento de este año también contó con la presencia de la primera dama Melania Trump, el vicepresidente JD Vance, la secretaria de prensa Karoline Leavitt y representantes del gabinete y del Congreso. Asistieron cerca de 2.600 invitados, según cifras oficiales difundidas por CBS News.

Tras años de ausencia y tensión con los medios, el presidente acudió a la cita que históricamente había evitado (REUTERS/Jonathan Ernst)

Un ataque armado altera la celebración

La velada fue interrumpida abruptamente cuando un hombre armado con dos pistolas y cuchillos atravesó un control del Servicio Secreto en el acceso al hotel.

CBS News informó que el individuo fue interceptado antes de llegar al salón principal donde se desarrollaba la cena. Uno de los agentes recibió un impacto de bala, pero fue protegido por su chaleco antibalas, lo que evitó lesiones mayores.

“El agente resultó herido durante el operativo, pero su vida no estuvo en riesgo gracias al equipo de protección”, detalló el informe de CBS News.

La rápida intervención del Servicio Secreto impidió que el atacante alcanzara el salón principal, evitando una tragedia mayor (REUTERS)

Los asistentes, incluidos altos funcionarios y representantes del Congreso, se refugiaron bajo las mesas mientras los equipos de seguridad desplegaban un operativo de evacuación.

El presidente Trump y la primera dama fueron escoltados fuera del escenario por agentes del Servicio Secreto 20 segundos después del inicio de los disparos, mientras que el vicepresidente Vance fue evacuado aún más rápido.

Jiang, anunció minutos después la cancelación oficial de la gala y la intención de reprogramarla en menos de un mes. La presidenta de WHCA recordó ante el auditorio: “El periodismo es un servicio público porque, cuando hay una emergencia, corremos hacia la crisis y no en sentido contrario”.

Congresistas, funcionarios y periodistas buscaron protección mientras resonaban los disparos en el recinto (REUTERS/Evan Vucci)

El trasfondo político y social de la gala

La Cena de Corresponsales de la Casa Blanca trasciende el glamour y la notoriedad mediática. El evento representa un espacio único de contacto entre el gobierno de Estados Unidos y los medios, en un contexto donde la defensa de la Primera Enmienda se vuelve central.

La recaudación obtenida financia becas para estudiantes de periodismo y sostiene programas de formación para jóvenes reporteros, como subrayó la organización en su sitio oficial.

The Washington Post y The New York Times señalaron que la cena, más allá de los discursos y las anécdotas, funciona como un termómetro de las libertades cívicas y la transparencia informativa.

La edición de 2026 ratificó ese papel, al ocurrir en un momento de máxima tensión y con una inédita respuesta de seguridad.

Más allá del protocolo, la Cena refleja el delicado equilibrio entre el poder presidencial y la prensa nacional (REUTERS/Jonathan Ernst)

Consecuencias y próximos pasos

Tras el incidente armado, las autoridades federales abrieron una investigación y la WHCA anunció que el evento será reprogramado en los próximos 30 días, con la expectativa de implementar protocolos de seguridad reforzados.

La edición quedará asociada a la doble condición de ser la primera con Trump como presidente y la más afectada por un incidente de seguridad en su historia reciente.