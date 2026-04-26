Estados Unidos

Los graduados universitarios consiguen empleo más rápido en Estados Unidos

El ingreso al mercado laboral se acelera, pero aumenta el subempleo y la tendencia a aceptar trabajos fuera del área de formación

Guardar
Ilustración de graduados diversos observando una pantalla digital gigante que presenta el mercado laboral actual con oportunidades de empleo
El 77% de los graduados universitarios en Estados Unidos en 2025 consiguió empleo en los tres meses posteriores a su titulación, según CNBC (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los recién graduados universitarios en Estados Unidos acceden al mercado laboral de manera más rápida que la generación anterior. Según datos de la cadena estadounidense CNBC, el 77% de los egresados de 2025 consiguió empleo en los tres meses posteriores a la obtención de su título, frente al 63% registrado entre quienes finalizaron sus estudios en 2024.

Este fenómeno ocurre en un contexto de alta competencia, avances tecnológicos y menor disponibilidad de plazas de inicio. La mayor rapidez para encontrar empleo se atribuye a la flexibilidad de los recién graduados, quienes intensifican sus postulaciones y aceptan posiciones fuera de su área ideal con el objetivo de ingresar rápidamente al mercado laboral.

Este comportamiento ha elevado el índice de subempleo y ha llevado a los jóvenes a ajustar sus expectativas profesionales, priorizando la obtención de un empleo por encima de otros factores, según el portal de estadísticas alemán Statista.

El informe de la plataforma estadounidense ZipRecruiter, citado por CNBC, señala que las especialidades con mayor tasa de inserción laboral inmediata son agricultura y ciencias ambientales, enfermería, historia o filosofía y educación.

Este año, el 16% de los graduados envió más de 20 solicitudes antes de recibir una oferta, mientras que el año anterior la proporción fue del 12%. Además, se redujo la cantidad de egresados que reciben múltiples ofertas, lo que refleja mayores dificultades para acceder a los puestos de entrada.

Factores que impulsan la rápida inserción laboral

La capacidad de adaptación a las nuevas reglas del mercado laboral es clave para los recién graduados. Nicole Bachaud, economista de ZipRecruiter, explicó a CNBC que “los jóvenes y los recién graduados se están adaptando cada vez más a la realidad de este mercado laboral”. Muchos aceptan el primer puesto disponible, aunque no coincida con sus planes iniciales, como estrategia para adquirir experiencia o atender necesidades inmediatas.

Grupo diverso de jóvenes trabajando en una oficina luminosa con escritorios, ordenadores portátiles y pantallas. Algunos usan auriculares con micrófono.
El 43% de los universitarios estadounidenses entre 22 y 27 años ocupa empleos subcalificados según datos del Banco de la Reserva Federal de Nueva York (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tendencia hacia una mayor flexibilidad es evidente: menos estudiantes esperan recibir múltiples ofertas y más optan por empleos puente o temporales, que permiten generar ingresos mientras continúan buscando oportunidades en áreas relacionadas con sus intereses profesionales.

El incremento del subempleo se vuelve notorio. Aproximadamente uno de cada cinco graduados reporta estar sobrecalificado para el puesto que ocupa, y una proporción similar postuló a empleos por debajo de su nivel educativo para facilitar su entrada al mercado laboral.

Según el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, casi el 43% de los graduados universitarios estadounidenses entre 22 y 27 años estaban subempleados en diciembre de 2025.

Preocupaciones sobre la inteligencia artificial y la formación en nuevas habilidades

La inteligencia artificial (IA) genera inquietud entre quienes ingresan al mundo laboral. Cerca de la mitad de los graduados de 2025 afirmó a CNBC que la IA ya influye en la contratación dentro de su sector, y una proporción similar entre los estudiantes que se graduarán en 2026 considera que representa una amenaza para la oferta de vacantes de nivel inicial.

Esta preocupación varía según el área de estudio. Los estudiantes de atención médica y servicios sociales son los menos preocupados, mientras que quienes se especializan en comunicación, medios, informática, tecnología, ciencia de datos, finanzas y economía perciben que la IA afecta negativamente la disponibilidad de empleos.

Un robot blanco con una pantalla mostrando "IA" en su pecho bloquea un tablero azul de "POSTULACIONES PARA EMPLEO" mientras jóvenes lo observan.
La inteligencia artificial influye en la contratación laboral para casi la mitad de los graduados universitarios recientes y futuros en 2025 y 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Solo el 29% de quienes están por graduarse y el 23% de los recién titulados aseguran haber recibido formación exhaustiva en IA. Además, existe una brecha de género: las mujeres reportan menor integración de la IA en sus estudios y perciben un mayor énfasis en los riesgos, por encima de la aplicación práctica de estas herramientas.

Por otro lado, la inestabilidad económica lleva a reconsiderar la elección de carrera. Cerca del 10% de los graduados previstos para 2026 cambió de área de estudio antes de finalizar, y se mantiene una demanda insatisfecha en carreras del sector salud y medicina.

Perspectivas de contratación y sectores en expansión

A pesar de la competencia, CNBC informa que las ofertas de prácticas en ZipRecruiter aumentaron un 32%, especialmente en sectores de “cuello blanco”. Según la Asociación Nacional de Universidades y Empleadores (NACE), las empresas prevén un incremento de casi el 4% en la contratación de becarios y del 5,6% en la de recién graduados en 2026. Más de un tercio de los empleadores encuestados planean aumentar sus plantillas este año.

Hombre vestido de traje sosteniendo un currículum durante una entrevista de trabajo con una mujer en una oficina luminosa.
Las empresas en Estados Unidos prevén incrementar la contratación de becarios y recién graduados en 2026, impulsadas por la expansión de sectores como tecnología, ingeniería y servicios profesionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los sectores con mayores intenciones de contratación incluyen información, servicios de ingeniería, comercio mayorista, construcción y servicios profesionales. Para Bachaud, será clave establecer programas orientados a jóvenes talentos y fortalecer las competencias en inteligencia artificial, a medida que las compañías redefinen cuáles tareas pueden automatizarse y cuáles requieren habilidades humanas especializadas.

El futuro de los empleos de nivel inicial dependerá de la formación y actualización que universidades y empresas ofrezcan a los recién graduados. Sin este esfuerzo, el relevo laboral y profesional podría verse comprometido en los próximos años.

Temas Relacionados

Recién Graduados UniversitariosEstados UnidosSubempleoInteligencia ArtificialMercado LaboralInserción LaboralNewsroom BUE

Últimas Noticias

Nasry Asfura: “No me midan por unos días, mídanme por los resultados”

El Gobierno de Honduras avanza en proyectos de infraestructura para mejorar la conectividad y dinamizar la economía.

Nasry Asfura: “No me midan por unos días, mídanme por los resultados”

El momento en que agentes del Servicio Secreto evacuaron a Trump tras los disparos en la cena de corresponsales de la Casa Blanca

Las fuerzas de seguridad intervinieron en el evento en Washington después de que un individuo armado irrumpió en el lugar, lo que obligó a los asistentes a buscar refugio y suspendió el desarrollo de la gala

El momento en que agentes del Servicio Secreto evacuaron a Trump tras los disparos en la cena de corresponsales de la Casa Blanca

La falta de transparencia financiera impulsa separaciones entre millennials y Generación Z

El ocultamiento de información económica y las promesas incumplidas dentro de las parejas se convirtieron en factores determinantes para el fracaso conyugal de jóvenes adultos

La falta de transparencia financiera impulsa separaciones entre millennials y Generación Z

Descubren más de 5 millones de abejas subterráneas bajo un cementerio histórico en Nueva York

Un equipo de investigadores documentó una sorprendente densidad de ejemplares de Andrena regularis en una superficie reducida, utilizando un método de muestreo inédito para estimar la magnitud del hallazgo

Descubren más de 5 millones de abejas subterráneas bajo un cementerio histórico en Nueva York

Zona de strike más pequeña y récord de bases por bolas: el sistema de robot umpire revoluciona la MLB

La implementación del arbitraje automatizado provocó un aumento inesperado en la cantidad de boletos, encendiendo el debate sobre cómo la tecnología está transformando la dinámica entre lanzadores y bateadores y poniendo a prueba la adaptación de los equipos ante una nueva era de precisión milimétrica

Zona de strike más pequeña y récord de bases por bolas: el sistema de robot umpire revoluciona la MLB

TECNO

Así se puede ver qué contraseñas WiFi se tienen guardadas en el teléfono móvil

Así se puede ver qué contraseñas WiFi se tienen guardadas en el teléfono móvil

Usa estos códigos para saber si te han hackeado tu celular

Dónde ver los 104 partidos del Mundial de forma segura y sin arriesgar tus datos

Precio de ethereum y otras principales criptomonedas para este 26 de abril

Por qué tu PC no mejora en juegos aunque tengas un procesador potente, según Intel

ENTRETENIMIENTO

Cuidado de la piel, nutrición y hábitos: cómo es la rutina integral de la modelo Miranda Kerr

Cuidado de la piel, nutrición y hábitos: cómo es la rutina integral de la modelo Miranda Kerr

10 actores que alcanzaron la fama mundial tras no ser la primera opción

“The Wonderfools”: cuándo se estrena y de qué trata el nuevo k-drama de Cha Eun-woo en Netflix

La novia de Anthony Kiedis, 33 años menor que él, defiende la brecha de edad en su relación: “Él sabe que es un tipo con suerte”

El regreso íntimo de Eric Clapton emociona a los fans en su tierra natal

MUNDO

La Unión Europea condenó el ataque a Donald Trump en Washington y rechazó la violencia política

La Unión Europea condenó el ataque a Donald Trump en Washington y rechazó la violencia política

Volodimir Zelensky acusó a Rusia de “terrorismo nuclear” en el aniversario 40 de la explosión en la planta de Chernóbil

Las negociaciones en Pakistán están en suspenso mientras Irán abandona Islamabad y los enviados de Trump no se presentan

Simon Mozgovyi, cineasta ucraniano: “Rusia quiere capturar mentes antes de capturar territorios”

Vestidos de novia de la Segunda Guerra Mundial: el inesperado tesoro sentimental que cuenta historias