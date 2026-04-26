Los graduados universitarios consiguen empleo más rápido en Estados Unidos

El 77% de los graduados universitarios en Estados Unidos en 2025 consiguió empleo en los tres meses posteriores a su titulación, según CNBC (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los recién graduados universitarios en Estados Unidos acceden al mercado laboral de manera más rápida que la generación anterior. Según datos de la cadena estadounidense CNBC, el 77% de los egresados de 2025 consiguió empleo en los tres meses posteriores a la obtención de su título, frente al 63% registrado entre quienes finalizaron sus estudios en 2024.

Este fenómeno ocurre en un contexto de alta competencia, avances tecnológicos y menor disponibilidad de plazas de inicio. La mayor rapidez para encontrar empleo se atribuye a la flexibilidad de los recién graduados, quienes intensifican sus postulaciones y aceptan posiciones fuera de su área ideal con el objetivo de ingresar rápidamente al mercado laboral.

Este comportamiento ha elevado el índice de subempleo y ha llevado a los jóvenes a ajustar sus expectativas profesionales, priorizando la obtención de un empleo por encima de otros factores, según el portal de estadísticas alemán Statista.

El informe de la plataforma estadounidense ZipRecruiter, citado por CNBC, señala que las especialidades con mayor tasa de inserción laboral inmediata son agricultura y ciencias ambientales, enfermería, historia o filosofía y educación.

Este año, el 16% de los graduados envió más de 20 solicitudes antes de recibir una oferta, mientras que el año anterior la proporción fue del 12%. Además, se redujo la cantidad de egresados que reciben múltiples ofertas, lo que refleja mayores dificultades para acceder a los puestos de entrada.

Factores que impulsan la rápida inserción laboral

La capacidad de adaptación a las nuevas reglas del mercado laboral es clave para los recién graduados. Nicole Bachaud, economista de ZipRecruiter, explicó a CNBC que “los jóvenes y los recién graduados se están adaptando cada vez más a la realidad de este mercado laboral”. Muchos aceptan el primer puesto disponible, aunque no coincida con sus planes iniciales, como estrategia para adquirir experiencia o atender necesidades inmediatas.

El 43% de los universitarios estadounidenses entre 22 y 27 años ocupa empleos subcalificados según datos del Banco de la Reserva Federal de Nueva York (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tendencia hacia una mayor flexibilidad es evidente: menos estudiantes esperan recibir múltiples ofertas y más optan por empleos puente o temporales, que permiten generar ingresos mientras continúan buscando oportunidades en áreas relacionadas con sus intereses profesionales.

El incremento del subempleo se vuelve notorio. Aproximadamente uno de cada cinco graduados reporta estar sobrecalificado para el puesto que ocupa, y una proporción similar postuló a empleos por debajo de su nivel educativo para facilitar su entrada al mercado laboral.

Según el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, casi el 43% de los graduados universitarios estadounidenses entre 22 y 27 años estaban subempleados en diciembre de 2025.

Preocupaciones sobre la inteligencia artificial y la formación en nuevas habilidades

La inteligencia artificial (IA) genera inquietud entre quienes ingresan al mundo laboral. Cerca de la mitad de los graduados de 2025 afirmó a CNBC que la IA ya influye en la contratación dentro de su sector, y una proporción similar entre los estudiantes que se graduarán en 2026 considera que representa una amenaza para la oferta de vacantes de nivel inicial.

Esta preocupación varía según el área de estudio. Los estudiantes de atención médica y servicios sociales son los menos preocupados, mientras que quienes se especializan en comunicación, medios, informática, tecnología, ciencia de datos, finanzas y economía perciben que la IA afecta negativamente la disponibilidad de empleos.

La inteligencia artificial influye en la contratación laboral para casi la mitad de los graduados universitarios recientes y futuros en 2025 y 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Solo el 29% de quienes están por graduarse y el 23% de los recién titulados aseguran haber recibido formación exhaustiva en IA. Además, existe una brecha de género: las mujeres reportan menor integración de la IA en sus estudios y perciben un mayor énfasis en los riesgos, por encima de la aplicación práctica de estas herramientas.

Por otro lado, la inestabilidad económica lleva a reconsiderar la elección de carrera. Cerca del 10% de los graduados previstos para 2026 cambió de área de estudio antes de finalizar, y se mantiene una demanda insatisfecha en carreras del sector salud y medicina.

Perspectivas de contratación y sectores en expansión

A pesar de la competencia, CNBC informa que las ofertas de prácticas en ZipRecruiter aumentaron un 32%, especialmente en sectores de “cuello blanco”. Según la Asociación Nacional de Universidades y Empleadores (NACE), las empresas prevén un incremento de casi el 4% en la contratación de becarios y del 5,6% en la de recién graduados en 2026. Más de un tercio de los empleadores encuestados planean aumentar sus plantillas este año.

Las empresas en Estados Unidos prevén incrementar la contratación de becarios y recién graduados en 2026, impulsadas por la expansión de sectores como tecnología, ingeniería y servicios profesionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los sectores con mayores intenciones de contratación incluyen información, servicios de ingeniería, comercio mayorista, construcción y servicios profesionales. Para Bachaud, será clave establecer programas orientados a jóvenes talentos y fortalecer las competencias en inteligencia artificial, a medida que las compañías redefinen cuáles tareas pueden automatizarse y cuáles requieren habilidades humanas especializadas.

El futuro de los empleos de nivel inicial dependerá de la formación y actualización que universidades y empresas ofrezcan a los recién graduados. Sin este esfuerzo, el relevo laboral y profesional podría verse comprometido en los próximos años.