El tiroteo en la cena de corresponsales impulsa el plan de Trump para un salón de baile blindado en la Casa Blanca

Imágenes muestran el despliegue de seguridad y la salida apresurada de autoridades tras el ingreso de un atacante armado durante el evento en Washington

El tiroteo registrado durante la tradicional cena de corresponsales en Washington reavivó el debate sobre la construcción de un salón de baile en la Casa Blanca, proyecto promovido por el presidente Donald Trump como respuesta a crecientes preocupaciones de seguridad.

Según informó el Washington Post, el incidente llevó a la evacuación de Trump, la primera dama Melania Trump, el vicepresidente JD Vance y miembros del gabinete, luego de que un individuo armado superara un control del Servicio Secreto en el Washington Hilton, sede habitual del evento.

El mandatario promueve la creación de un espacio monumental dentro de la residencia oficial, argumentando que su diseño avanzado aportaría mayor seguridad y prestigio a las ceremonias presidenciales (REUTERS/Elizabeth Frantz/File Photo)

Argumentos de Trump y aliados a favor del nuevo salón

Trump defendió la iniciativa de un nuevo salón de baile al afirmar que “necesitamos el salón”, destacando sus características de seguridad como vidrios blindados, techos resistentes a drones y un búnker subterráneo.

De acuerdo con el Washington Post, el mandatario señaló que el Washington Hilton “no es un edificio particularmente seguro” y que un espacio propio dentro del complejo presidencial permitiría un mayor control y protección para autoridades y asistentes.

El proyecto, según Trump, contempla una estructura de 8.300 metros cuadrados, capacidad para 999 personas y financiamiento completamente privado.

El presidente y su entorno insisten en que un recinto especialmente diseñado podría evitar riesgos y garantizar controles más estrictos durante actos públicos y privados (REUTERS)

Litigios legales y controversias patrimoniales

El medio estadounidense detalló que la propuesta ha sido objeto de intensos litigios legales. La National Trust for Historic Preservation (NTHP) demandó a la administración Trump en diciembre, alegando que la demolición acelerada del East Wing y el avance de las obras se realizaron sin la autorización previa del Congreso ni la revisión de las comisiones federales requeridas.

Según el Washington Post, Trump sostiene desde hace meses en tribunales que las avanzadas medidas de seguridad previstas justifican la continuación del proyecto, a pesar de la controversia.

El juez federal Richard Leon resolvió en marzo que Trump debía detener la construcción sobre la superficie, permitiendo solo “acciones estrictamente necesarias para garantizar la seguridad de la Casa Blanca”. El equipo legal del presidente interpretó esta excepción como una vía para proseguir, pero el magistrado rechazó que el argumento de seguridad habilite la obra integral.

El Washington Post puntualizó que una corte de apelaciones permitió que las obras sigan hasta una audiencia prevista para junio, mientras persiste el conflicto judicial.

La intervención sobre una sección histórica del complejo presidencial fue ejecutada sin los permisos tradicionales, generando polémica en ámbitos institucionales y patrimoniales (REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo)

Reacciones de funcionarios y figuras conservadoras

Entre las voces que respaldan la construcción figuran el gobernador de Luisiana, Jeff Landry, quien afirmó en la red social X que la evacuación de las autoridades durante el tiroteo “es una razón más para que el salón de Trump sea construido”.

La congresista Randy Fine, de Florida, expresó: “No deberíamos volver a escuchar quejas sobre el salón de baile de la Casa Blanca”.

Otros defensores, como Meghan McCain, Tom Fitton y Nick Adams, reiteraron la necesidad de un espacio seguro para eventos institucionales, mientras que la activista Chaya Raichik, responsable de la cuenta Libs of TikTok, escribió: “ESTO ES POR LO QUE NECESITAMOS EL SALÓN DE TRUMP”, según recopiló el Washington Post.

El arresto del sospechoso alimentó reclamos de representantes y comentaristas que exigen nuevas medidas de resguardo en eventos de alto perfil (DONALD J TRUMP vía Truth Social/vía REUTERS)

Críticas patrimoniales y opiniones de exfuncionarios

La publicación estadounidense también recogió el escepticismo de la NTHP, cuyos abogados manifestaron en documentos judiciales: “Es difícil creer que ni siquiera los demandados realmente piensen que la ausencia de un salón de baile masivo pone en peligro la seguridad nacional”.

Además, el Washington Post indicó que algunos exfuncionarios de administraciones anteriores, tanto demócratas como republicanas, reconocen la falta de un espacio adecuado para grandes eventos en la residencia presidencial, aunque no necesariamente apoyan la propuesta de Trump.

El temor entre los asistentes evidenció la vulnerabilidad del lugar, mientras voces expertas advierten sobre el impacto de nuevas construcciones en la identidad arquitectónica nacional (REUTERS/Evan Vucci)

Inspiración arquitectónica y dimensión del proyecto

Entre los detalles arquitectónicos, Trump describió el futuro salón como “un gran proyecto legado”, inspirado en palacios como Versailles y en su residencia privada Mar-a-Lago, una referencia que el Washington Post atribuye directamente al mandatario.

Las dimensiones del salón, resalta el periódico, serían casi equivalentes al total del complejo de la Casa Blanca, lo que generó críticas de sectores preocupados por el impacto sobre un símbolo histórico nacional.

La propuesta busca replicar el esplendor de residencias históricas y contempla una estructura de gran escala que transformaría la configuración del entorno presidencial (REUTERS/Kevin Lamarque)

Naturaleza privada del evento y argumentos de seguridad

El Washington Post subrayó que la cena de corresponsales es un evento privado, no una función gubernamental, y que el Washington Hilton permanece abierto a huéspedes habituales durante su desarrollo.

Esta circunstancia fue utilizada por Trump y sus aliados como argumento adicional para impulsar el proyecto, al considerar que la seguridad de altos funcionarios debería quedar bajo jurisdicción y resguardo directos de la sede presidencial.