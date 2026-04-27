Nueva York implementa 2.000 plazas gratuitas de guardería para niños de dos años

La administración Mamdani lanza un plan para transformar el sistema de guarderías infantiles con 2.000 plazas gratuitas en Nueva York a partir de septiembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

La administración del alcalde Zohran Mamdani ha lanzado una iniciativa que transformará el sistema de guarderías infantiles en Nueva York a partir de septiembre. Mediante la adjudicación de contratos a proveedores privados, la ciudad financiará 2.000 plazas gratuitas para niños de dos años en el ciclo de otoño.

El propósito es agilizar el acceso al cuidado infantil universal y reducir la burocracia que históricamente ha retrasado la apertura de nuevas plazas, según explicó la presidenta del Comité de Salud del Ayuntamiento, Lynn Schulman, durante una audiencia reportada por The New York Times.

Nueva York proyecta que, con la entrada en vigor de este plan, se eliminen los principales obstáculos administrativos que han limitado la expansión del sistema de guarderías públicas y privadas.

El Comité de Salud del Ayuntamiento identificó que la acumulación de verificaciones de antecedentes, consecuencia de requisitos federales actualizados desde 2019, provocó retrasos de hasta 36 días por solicitud, según un informe presentado ante el Concejo Municipal.

Estos cuellos de botella se agravaron en agosto de 2023, cuando el cierre temporal de una guardería en el barrio de Greenpoint en Brooklyn —con capacidad para 170 niños— dejó a decenas de familias sin asistencia durante dos meses y representó pérdidas superiores a USD 250.000, según The New York Times.

La situación de esta guardería ejemplifica el impacto directo de la burocracia sobre la oferta de plazas y la estabilidad de las familias, hecho que se reiteró a lo largo de 2023.

Tras la actualización de las normas federales, el Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York (DOHMH) debió incrementar los controles sobre proveedores y personal de cuidado infantil. La entidad supervisa tanto las inspecciones de salubridad como las verificaciones de antecedentes penales y administrativos para cada centro y empleado.

De acuerdo con la presidenta Schulman, el DOHMH ha enfrentado dificultades técnicas y de recursos para adaptarse a la carga administrativa impuesta desde 2019.

“Si el objetivo de nuestra ciudad es el cuidado infantil universal, debemos garantizar que la administración de ese cuidado, incluido el proceso de verificación de antecedentes, sea lo más ágil posible”, expresó Schulman según The New York Times.

Durante el último año, organizaciones estadounidenses referentes en la materia como la National Association for the Education of Young Children (NAEYC) y Child Care Aware of America han señalado en documentos públicos que la demora en la tramitación de antecedentes y la falta de comunicación efectiva entre agencias estatales y municipales constituyen barreras estructurales para la consolidación de un sistema de cuidado infantil universal, según informes de ambas entidades.

Según el Departamento de Salud del Estado de Nueva York, en 2023 se informaron más de 15.000 solicitudes de habilitación de personal pendientes en la ciudad.

El nuevo plan de la alcaldía busca responder a esta problemática mediante una doble estrategia: por un lado, la contratación de la gestión a cargo de terceros bajo estrictos estándares de salud y seguridad, y por otro, la implementación de reformas legales que permitan acelerar los procesos de habilitación y control.

El alcance inicial del programa incluye los distritos escolares de Manhattan, Queens, Brooklyn y el Bronx, donde los contratistas seleccionados deberán someterse a rigurosas verificaciones de antecedentes y cumplir con inspecciones sanitarias sorpresivas.

Los resultados de estas inspecciones, a cargo del DOHMH, serán publicados en el sitio web oficial del departamento para consulta pública, según la normativa vigente.

El miércoles, el líder de la mayoría del Consejo Municipal, Shaun Abreu, presentó un proyecto de ley que propone eximir de nuevas verificaciones a empleados, voluntarios y proveedores que hayan completado una revisión de antecedentes en los cinco años previos y acumulen más de 180 días consecutivos de trabajo en el sistema, según documentos del Consejo Municipal.

Esta reforma busca reducir la duplicidad de controles para trabajadores experimentados y concentrar los recursos en la fiscalización de nuevos proveedores y personal de reciente incorporación.

La concejala Tiffany Cabán presentó una iniciativa complementaria que establece la obligación del DOHMH de notificar de inmediato a padres y partes interesadas en caso de cierre de centros por riesgos sanitarios.

La propuesta también exige que los resultados de las inspecciones se publiquen en línea en un plazo máximo de 24 horas, según la ordenanza propuesta. “La transparencia y la rapidez en la comunicación son esenciales para proteger a las familias y garantizar la confianza en el sistema”, señaló Cabán durante la sesión legislativa, conforme a The New York Times.

De acuerdo con testimonios recopilados por la organización estadounidense referente Child Care Aware of America, numerosos candidatos han renunciado a trabajar en el sector ante la imposibilidad de incorporarse en tiempos razonables, lo que ha agravado el déficit de personal y limitado la apertura de nuevos centros, según el último informe de la entidad.

El ejemplo de la guardería del barrio de Greenpoint en Brooklyn, que permaneció cerrada dos meses en 2023 y representó pérdidas de más de USD 250.000, ilustra el impacto de la burocracia sobre la oferta de plazas y la estabilidad de las familias, según The New York Times.

La reforma busca equilibrar seguridad y rapidez en la expansión del sistema

El Consejo Municipal debate reformas legales para eximir de nuevas verificaciones a trabajadores con más de 180 días y revisiones recientes en cuidado infantil (Imagen Ilustrativa Infobae)

La administración municipal ha enfatizado que la seguridad de los menores y la integridad de los proveedores seguirán siendo prioritarias bajo el nuevo esquema. El DOHMH reforzará los controles aleatorios y mantendrá la publicación obligatoria de los resultados de cada inspección, conforme a los lineamientos del Departamento de Salud del Estado de Nueva York.

Además, el sitio web oficial del departamento permitirá a los padres consultar en tiempo real la situación de cada centro y la vigencia de sus permisos, según comunicados oficiales.

El debate en torno al acceso universal al cuidado infantil se da en un contexto de demanda creciente: según el último informe del U.S. Census Bureau, la oficina oficial de estadísticas de Estados Unidos, en 2023 más de 120.000 niños menores de cinco años residían en la ciudad de Nueva York y cerca del 40 % de las familias informaron dificultades para acceder a servicios asequibles y de calidad, según datos censales.

La respuesta del Ayuntamiento busca equilibrar la seguridad regulatoria con la urgencia de ampliar la infraestructura de cuidado infantil, en un momento en que la atención gubernamental y ciudadana se concentra en garantizar un acceso rápido y seguro a estos servicios básicos para las familias neoyorquinas.

Perspectivas y próximos pasos para la cobertura universal

El DOHMH publicará en línea los resultados de inspecciones en un máximo de 24 horas y notificará a padres de inmediato en caso de cierres por riesgos sanitarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La implementación del plan será monitoreada de forma trimestral por el Comité de Salud del Ayuntamiento y organismos independientes, que evaluarán el impacto de las reformas sobre los tiempos de habilitación y la calidad de los servicios ofrecidos, según la agenda oficial del Comité.

Voceros oficiales del DOHMH confirmaron que las primeras 2.000 plazas gratuitas estarán disponibles a partir de septiembre y que los resultados preliminares del programa piloto se publicarán antes de fin de año, según declaraciones recogidas en el portal institucional del departamento.

El departamento también habilitó una línea telefónica y una plataforma digital para que padres y proveedores puedan reportar demoras o incidentes relacionados con la apertura y fiscalización de guarderías, según el sitio oficial del Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York.

La meta de la administración Mamdani es alcanzar la cobertura universal de cuidado infantil para niños de dos a cinco años en los próximos tres años, ajustando el plan en función de la experiencia acumulada y las evaluaciones técnicas de cada etapa, según las proyecciones del Ejecutivo municipal.