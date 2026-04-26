El Servicio Secreto de EEUU inició una investigación por el tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca

El Servicio Secreto de los Estados Unidos, bajo la coordinación del Departamento de Policía Metropolitana del distrito de Columbia, comenzó una investigación a raíz el tiroteo ocurrido cerca del área principal de control de magnetómetros en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca en el hotel Washington Hilton, donde el presidente Donald Trump, su esposa Melania, y varios funcionarios de su gabinete fueron evacuados. Las fuerzas uniformadas detuvieron a un hombre que resultó ileso.

Anthony Guglielmi, jefe de Comunicaciones de la agencia federal, confirmó que el mandatario y la primera dama resultaron ilesos tras el suceso. El comunicado oficial aseguró que las fuerzas de seguridad mantienen bajo custodia a la persona en relación con el incidente.

El funcionario señaló que el Servicio Secreto y la policía local evalúan la situación de manera activa para determinar las circunstancias exactas de los disparos. Según la información proporcionada por Guglielmi, los protocolos de protección funcionaron para garantizar la integridad de las figuras gubernamentales, mientras el personal de ley y orden continúa con las pesquisas en el lugar de los hechos.

Tras la detención del hombre armado durante la cena, el director del FBI, Kash Patel, pidió al público que comparta “cualquier información relacionada con este suceso”.

El titular del Buró Federal de Investigaciones informó que la agencia está analizando la balística y un arma larga hallada en el lugar, además de realizar entrevistas a los testigos presentes. “Ningún dato es insignificante ni insuficiente”, aseguró en una rueda de prensa conjunta con Trump en la Casa Blanca, lugar al que fue trasladado tras el incidente.

El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, habla junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, en una rueda de prensa en la Casa Blanca (REUTERS/Jonathan Ernst)

“Lo evaluaremos todo. También entrevistaremos a quienes estuvieron presentes y, si alguno de ellos tiene información, por favor, preséntela ante las autoridades: el FBI o el Departamento de Policía Metropolitana”, explicó Patel y agregó que los investigadores revisarán “minuciosamente” los antecedentes del sospechoso detenido.

En dicha conferencia ante periodistas, el inquilino de residencia presidencial reportó que el aprehendido asaltó un puesto de control de seguridad armado con varias armas, y fue abatido por algunos miembros “muy valientes” del Servicio Secreto. Uno de ellos resultó herido.

Agentes del orden público intervienen en el lugar tras un tiroteo ocurrido durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 25 de abril de 2026 (REUTERS/Jonathan Ernst)

El mandatario reveló además que ordenó difundir un video del incidente “por transparencia y claridad”, que mostraría tanto la violencia del atacante como la rapidez con la que actuaron las fuerzas de seguridad.

Según Trump, el sospechoso fue identificado como residente de California y las autoridades se dirigían a su apartamento. “Es una persona muy enferma, y no queremos que cosas como esta sucedan”, afirmó.

Luego, cuestionó las condiciones de seguridad del Washington Hilton, calificándolas de insuficientes. “No es un edificio particularmente seguro”, afirmó y aprovechó la ocasión para defender la construcción de un salón de eventos en la Casa Blanca: “Es a prueba de drones, tiene vidrios a prueba de balas. Necesitamos ese salón. Por eso el Servicio Secreto y los militares lo están exigiendo”, sostuvo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responde preguntas de los medios en una rueda de prensa en la Casa Blanca, tras un incidente con disparos durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, en Washington (REUTERS)

Por su parte, el subdirector del Servicio Secreto , Matthew Quinn, calificó al atacante como “cobarde” por intentar generar una “tragedia nacional”.

El funcionario afirmó que el responsable “subestimó las capacidades de protección del Servicio Secreto de EEUU y fue detenido al primer contacto”. Quinn enfatizó que la eficacia de los protocolos de seguridad por capas quedó demostrada durante la respuesta operativa, resaltando la existencia de múltiples contramedidas adicionales preparadas para enfrentar este tipo de amenazas.

La cúpula de la agencia federal expresó su reconocimiento al personal involucrado y a las fuerzas policiales colaboradoras. “Agradecido por los valientes hombres y mujeres del Servicio Secreto y nuestros valiosos socios de las fuerzas del orden”, manifestó el subdirector Quinn. El comunicado difundido vía X ratificó la solidez de la postura de seguridad vigente ante intentos de vulnerar la integridad de los protegidos.

El jefe interino del Departamento de Policía Metropolitana de Washington, Jeffery Carroll, informó en una rueda de prensa que se cree que el presunto autor del tiroteo era huésped del hotel Washington Hilton, donde se celebraba el evento el sábado por la noche.

La primera imagen nítida del presunto tirador de la cena de corresponsales de la Casa Blanca fue compartida por el presidente de Estados Unidos (@realDonaldTrump)

“Información preliminar. Creemos que era huésped de este hotel”, señaló Carroll. Las autoridades aseguraron una habitación en el hotel y continuarán con los procedimientos habituales para inspeccionar su contenido y determinar qué había en el interior.

El sospechoso comparecerá ante un juez en la capital estadounidense el lunes, según informó la fiscalía federal Jeanine Piro. El hombre, que intercambió disparos con agentes del Servicio Secreto y resultó ileso, enfrentará cargos por uso de arma de fuego durante un delito violento y por agredir a un agente federal con un arma peligrosa, según precisó la fiscal que estuvo en la cena de gala.