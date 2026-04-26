Estados Unidos

Cómo se regula el pago de horas extras en Estados Unidos

La ley federal otorga beneficios económicos adicionales y aplica sanciones a empleadores que no respeten los derechos laborales en jornadas prolongadas

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Hombre caucásico, con camisa azul, sentado en un escritorio oscuro, mirando su portátil con la mano en la frente. Una lámpara lo ilumina. Un reloj de pared marca las 2:00 am detrás de él.
La Fair Labor Standards Act garantiza en Estados Unidos el pago obligatorio de horas extras a los trabajadores no exentos que superan las 40 horas semanales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fair Labor Standards Act (Ley de Normas Laborales Justas) establece que los empleadores en Estados Unidos deben abonar a sus trabajadores no exentos al menos un recargo del 50 % de su salario habitual en USD por cada hora trabajada que supere las 40 horas en una semana laboral.

Esta protección, vigente en 2026, se refuerza con una reforma fiscal que introduce una deducción específica para quienes perciben ingresos por horas extras, la cual debe declararse en los formularios federales, según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos.

De acuerdo con la Fair Labor Standards Act, cuando un trabajador no exento supera las 40 horas semanales, el empleador está legalmente obligado a pagar ese recargo sobre el salario base en USD por cada hora adicional.

En 2024, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos propuso modificar los criterios salariales para definir quiénes pueden ser considerados empleados exentos.

El 23 de abril de ese año, la autoridad federal emitió una norma final que preveía aumentar el umbral a USD 844 semanales (USD 43.888 anuales) desde el 1 de julio de 2024 y a USD 1.128 semanales (USD 58.656 anuales) a partir del 1 de enero de 2025.

Sin embargo, el 15 de noviembre de 2024, el Tribunal de Distrito para el Distrito Este de Texas revocó esta actualización a nivel nacional, manteniéndose en vigor los parámetros salariales definidos en 2019, conforme al Departamento de Trabajo de Estados Unidos.

La FLSA no impone un límite máximo de horas que un empleador puede exigir a un trabajador mayor de 16 años, siempre que se respete el pago del recargo por horas extras en USD. Tampoco exige compensación adicional específica por jornadas en sábados, domingos o feriados, salvo que esas horas sean consideradas extras.

Si un trabajador se niega a realizar horas adicionales, la empresa puede prescindir legalmente de sus servicios. Por su parte, los empleados exentos —como ejecutivos, personal administrativo, profesionales y vendedores externos— no reciben pago adicional por horas fuera de la jornada estándar, siempre que perciban un salario mínimo de USD 684 semanales (USD 35.568 anuales), cifra vigente desde 2019.

La gestión de las horas extras se apoya en sistemas automáticos de nómina, herramientas que permiten calcular y abonar correctamente las compensaciones adicionales, facilitar la transparencia ante las autoridades laborales y reducir errores que podrían derivar en sanciones o litigios.

Aplicación y sanciones en la regulación federal de horas extras

Una oficina moderna con empleados trabajando en computadoras, participando en videollamadas y conversando en grupos. Se ven monitores, laptops y pizarras.
La ley federal no impone un máximo de horas laborales para mayores de 16 años, pero exige el pago del recargo por horas extras y permite el despido ante la negativa a trabajar jornadas adicionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El marco federal establece que no existe un tope legal de horas laborales para mayores de 16 años, siempre que se cumpla el pago del recargo obligatorio en USD.

La ley faculta a los empleadores para asignar turnos de cualquier longitud, incluidas semanas laborales con jornadas consecutivas, y permite la desvinculación del personal que rechace realizar tiempo extra. Los empleados exentos deben cumplir funciones específicas y percibir un ingreso mínimo para quedar fuera del régimen de pago adicional.

El incumplimiento deliberado o reiterado de las reglas sobre horas extras puede derivar en una multa civil de hasta USD 1.000 por cada infracción, de acuerdo con las sanciones estipuladas por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos.

Variaciones estatales en la regulación de horas extras

Vista general de una oficina moderna y luminosa con varios empleados sentados en escritorios individuales, usando computadoras. Las ventanas muestran un paisaje urbano nocturno.
Estados como California, Alaska, Colorado y Nevada aplican normas sobre horas extras más estrictas, llegando incluso a exigir doble compensación diaria según su legislación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La legislación federal constituye el piso legal mínimo, pero cada estado puede establecer reglas más estrictas sobre el pago de horas extras. Según el compendio de regulaciones estatales elaborado por proveedores de soluciones de recursos humanos como Paycor y Paylocity, estados como California, Alaska, Colorado y Nevada exigen el pago de recargo incluso por jornadas diarias que superen un determinado número de horas y, en ciertos casos, contemplan la doble remuneración.

En los estados donde no se aplican disposiciones adicionales, rige la normativa federal en su totalidad.

La diversidad de criterios obliga a empleadores y trabajadores a informarse sobre la legislación vigente en cada estado para asegurar el cumplimiento de los derechos laborales y evitar sanciones en la gestión de horas extras.

Definición de semana laboral y métodos de reporte de horas extras

Primer plano de una mujer con cabello rizado hablando y gesticulando en una oficina. Detrás, otros colegas trabajan en computadoras y revisan documentos.
Las multas por incumplimiento de la normativa federal de horas extras pueden alcanzar 1.000 dólares por cada infracción, según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La semana laboral, según la FLSA, está compuesta por siete días consecutivos o un bloque continuo de 168 horas, que no necesariamente coincide con la semana calendario tradicional.

Es suficiente con que el empleador establezca un período fijo y recurrente para que se apliquen las normas federales sobre el pago de recargo por horas extras.

Todos los pagos de horas extras deben integrarse al salario correspondiente al mismo período de pago acordado, lo que facilita la fiscalización por parte de los empleados y las autoridades competentes.

Los sistemas automáticos de control horario y nómina han adquirido un papel relevante para asegurar la correcta aplicación tanto de la FLSA como de las normativas estatales, minimizando el riesgo de infracciones y garantizando el respeto de los derechos laborales en todo el país.

Cambios fiscales para horas extras a partir de 2026

A partir de 2026, la ley federal mantendrá la obligatoriedad del pago por horas adicionales y sumará una deducción fiscal específica para los ingresos por horas extras, según lo indicado por el Servicio de Impuestos Internos (IRS), la agencia tributaria de Estados Unidos, en sus directrices oficiales.

Esta medida permitirá reflejar de forma más precisa estos ingresos en las declaraciones fiscales de trabajadores y empleadores, mejorando la trazabilidad de la compensación y facilitando la verificación tributaria.

La reforma fiscal ajustará los mecanismos de declaración y deducción para adaptarse a un mercado laboral donde el trabajo adicional representa una porción significativa de los ingresos de millones de estadounidenses.

El objetivo, según el Servicio de Impuestos Internos (IRS), es otorgar mayor claridad y seguridad jurídica tanto a empleados como a empresas a la hora de cumplir con sus obligaciones impositivas.

La transparencia en el reporte de horas extras y la correcta integración de estos pagos en los sistemas de nómina serán esenciales para evitar sanciones y aprovechar plenamente los beneficios fiscales previstos.

Las empresas deberán actualizar sus procedimientos internos y capacitar a su personal para cumplir las nuevas exigencias normativas y fiscales.

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