Metro de Nueva York: precios y tarifas para residentes y turistas en abril de 2026

Una estación de tren urbana muestra andenes llenos de pasajeros diversos, algunos consultando sus teléfonos móviles, mientras abordan un tren moderno y carteles digitales indican afluencia récord. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchos ciudadanos latinoamericanos suelen viajar a Nueva York para ir a sus respectivos trabajos o para visitar distintos puntos de la ciudad, por lo que el metro es uno de los transportes públicos más usados para quienes se encuentran en Nueva York. Aquellas personas que vivan o visiten el país deben tener en cuenta cuánto cuesta y qué método de pago se utiliza.

De acuerdo al sitio oficial de la Metropolitan Transportation Authority (MTA), la agencia estatal de transporte, el costo de un viaje en el metro de Nueva York aumentó a USD 3 desde enero de 2026, por lo que esta modificación impacta a turistas, residentes y especialmente a los visitantes latinoamericanos que cada año visitan la ciudad.

En la actualidad, el metro de Nueva York cuenta con 28 líneas, identificadas por letras o números, que conectan cuatro de los cinco distritos de la ciudad: Manhattan, Brooklyn, Queens y El Bronx. Staten Island no está conectado directamente por el metro.

De acuerdo al sitio oficial de la Metropolitan Transportation Authority (MTA), la agencia estatal de transporte, el costo de un viaje en el metro de Nueva York aumentó a USD 3 desde enero de 2026,(Imagen Ilustrativa Infobae)

Tarifas oficiales del metro de Nueva York

Las tarifas oficiales publicadas por la MTA para abril de 2026 son las siguientes, organizadas por servicio:

Tarifa del subterráneo y autobús local: USD 3.

Tarifa reducida: USD 1,50.

Límite de tarifa de 7 días: USD 35.

Boleto de viaje sencillo: USD 3,50.

Tarifa de autobús exprés: USD 7,25.

Tarifa reducida de autobús exprés (solo fuera de horas pico): USD 3,60.

Límite de tarifa de autobús exprés de 7 días: USD 67.

Métodos de pago y obtención de la OMNY Card

Las personas que visiten Nueva York deberán adquirir la tarjeta OMNY para trasladarse en el metro de la ciudad, según el sitio oficial de la MTA. Desde mediados de 2026, ya no se aceptan monedas en los autobuses, aunque todavía es posible cargar saldo en una OMNY Card utilizando efectivo en máquinas automáticas o comercios designados.

El sistema de pago está disponible tanto para ciudadanos estadounidenses como para extranjeros, incluidos los viajeros provenientes de América Latina. Para obtener la tarjeta OMNY, se puede recurrir a los siguientes canales:

Máquinas expendedoras en 472 estaciones del metro de Nueva York, distribuidas en los cinco distritos. Estas permiten tanto la compra inicial de la tarjeta como su recarga. El precio es de USD 1 por la tarjeta física, más el saldo que se desee abonar.

por la tarjeta física, más el saldo que se desee abonar. Tiendas participantes de la red oficial de la MTA, entre ellas Walgreens , CVS , 7-Eleven , Payomatic , CFSC Check Cashing , además de farmacias y bodegas independientes.

, , , , , además de farmacias y bodegas independientes. Furgonetas móviles de venta, que recorren varias zonas de la ciudad para acercar las tarjetas a más pasajeros.

FILE PHOTO: A man looks into the subway station at Wall Street ahead of trading at the New York Stock Exchange in New York City, U.S., October 20, 2025. REUTERS/Kevin Coombs/File Photo

Funcionamiento y datos de la red de metro

Los usuarios deben acercar sus tarjetas o dispositivos al lector OMNY. La pantalla muestra “GO” y se pone verde si el toque fue exitoso.

Según datos oficiales de la MTA, el metro de Nueva York transporta actualmente más de 4,5 millones de pasajeros diarios, con picos que rondan los 6,5 millones en días laborables antes de la pandemia.

La red cuenta con 6.418 vagones en operación, la mayor flota de trenes urbanos del mundo, y supera ampliamente los sistemas de metro de Londres (cerca de 4.000 vagones) y París (unos 3.450 vagones).