Estados Unidos

Ingeniero, docente y creador de juegos: quién es el “lobo solitario” que atacó a tiros la gala de prensa en Washington

Personas cercanas lo señalan como alguien con conocimientos en desarrollo de software, mientras que su rastro digital incluye mensajes con referencias a funcionarios del gobierno de Donald Trump

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Cole Tomas Allen durante su graduación
Cole Tomas Allen durante su graduación

El hombre armado que sumió en el caos una gala de la prensa en Washington, a la que asistía el presidente Donald Trump y numerosos altos funcionarios, fue identificado el domingo por medios estadounidenses como un ingeniero mecánico de 31 años oriundo de California.

Pocas horas después de los disparos efectuados afuera del salón donde se celebraba el sábado la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, Trump publicó una foto del sospechoso esposado, boca abajo sobre un piso alfombrado.

El hombre de pelo castaño y bigote fue presentado por varios medios estadounidenses como Cole Tomas Allen, de 31 años, residente en Torrance, un suburbio del suroeste de Los Ángeles, California.

Trump contó el domingo al canal Fox News que el sospechoso, que había intentado pasar por un arco de detección de metales situado en la entrada del salón, había dejado un manifiesto.

“Cuando lees su manifiesto, odia a los cristianos, no cabe duda”, declaró el mandatario, y lo describió como una persona “muy perturbada”.

Desarrollador de videojuegos

Cole Tomas Allen
Personas cercanas lo señalan como alguien con conocimientos en desarrollo de software, mientras que su rastro digital incluye mensajes con referencias a funcionarios del gobierno de Donald Trump

Según el New York Post, unos minutos antes de pasar a la acción, el sospechoso envió a su familia ese manifiesto en el que anunciaba su intención de matar a miembros del gobierno de Trump, calificados de “criminales”.

Son objetivos, clasificados por prioridad del más alto cargo al menos alto”, se lee en ese mensaje, según el diario, que afirma haberlo obtenido de un funcionario estadounidense cuyo nombre no revela.

Este texto, firmado con el nombre “Cole ‘coldForce’ ‘Friendly Federal Assassin’ Allen”, parece hacer referencia a las muertes de civiles en las guerras en las que participa Estados Unidos, a la política antiinmigración de Trump y también al escándalo en torno al delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Un perfil “coldforce” en la plataforma BlueSky, desactivado el domingo pero archivado, contenía mensajes frecuentes que expresaban la indignación de su autor ante las políticas del gobierno de Trump.

El momento en que fuerzas de seguridad, algunas con equipo táctico, escoltan a Donald Trump y a JD Vance fuera de la sala en la que se desarrollaba la cena de corresponsales en Washington tras los disparos

Otro perfil en LinkedIn con el nombre “Cole Allen” mostraba la foto de un hombre que parece corresponder a la imagen publicada por Trump.

En ese perfil, Allen se presentaba como un ingeniero apasionado por el desarrollo de videojuegos, radicado en la región de Los Ángeles.

“Ingeniero mecánico e informático de formación, desarrollador de juegos independiente por experiencia, docente de nacimiento”, podía leerse en ese perfil.

El California Institute of Technology (Caltech) dijo en un comunicado a la AFP que una persona llamada Cole Allen se había graduado allí en 2017, sin poder confirmar que se tratara del sospechoso.

“Realmente inteligente”

Cole Tomas Allen, sospechoso del tiroteo ocurrido durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, yace en el suelo tras ser detenido por agentes de la ley en Washington, DC, EEUU, el 25 de abril de 2026, en esta captura de pantalla de un video Bill Frischling/ CQ Roll Call/Handout vía REUTERS
Cole Tomas Allen, sospechoso del tiroteo ocurrido durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, yace en el suelo tras ser detenido por agentes de la ley en Washington, DC, EEUU, el 25 de abril de 2026, en esta captura de pantalla de un video Bill Frischling/ CQ Roll Call/Handout vía REUTERS

El año pasado, Cole Allen publicó una foto suya con toga y birrete de graduado, indicando que había “finalizado” su máster en informática en la California State University-Dominguez Hills.

Esta universidad también confirmó a la AFP que tiene un graduado con ese nombre, sin poder tampoco afirmar que se trate de la misma persona.

Cole Allen también publicó un mensaje sobre un juego independiente que desarrolló, titulado “Bohrdom”, descrito como un juego de combate “basado en la destreza, no violento”.

C2 Education, una academia de preparación para exámenes con sede en Torrance, designó a Cole Allen como “profesor del mes” en una publicación de Instagram fechada en diciembre de 2024.

En esa publicación se ve a un hombre de pelo castaño con una media sonrisa, vistiendo un suéter azul marino con cremallera, con las manos cruzadas a la espalda.

Según NBC News, asistió a la escuela secundaria Pacific Lutheran High School, en las afueras de Los Ángeles, y formaba parte del equipo de voleibol. Un antiguo compañero de equipo lo describió como “casi un genio” y “súper estable”.

“No necesitaba estudiar. Le salía solo. Era realmente, realmente inteligente”, refirió este excompañero a NBC.

Según los registros de la Comisión Electoral Federal consultados por la AFP, una persona llamada Cole Allen, identificada como profesor en C2 Education en Torrance, hizo una donación de 25 dólares a un grupo que recaudaba fondos para la campaña de la demócrata Kamala Harris, derrotada por Trump en las presidenciales de 2024.

(Con información de AFP)

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