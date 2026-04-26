Las autoridades advierten saturación y recomiendan teletrabajo en Nueva York y Nueva Jersey durante la Copa Mundial

La Copa Mundial en el MetLife Stadium de Nueva Jersey impone el mayor desafío logístico y de transporte en la historia reciente de la región (Reuters)

Nueva York y Nueva Jersey enfrentan el mayor desafío logístico de su historia reciente ante la inminente Copa Mundial de Fútbol: las autoridades anticipan un impacto masivo en la movilidad, especialmente los días 22 y 30 de junio, cuando el MetLife Stadium recibirá las semifinales y la final del torneo, de acuerdo con el cronograma oficial de FIFA.

La directora ejecutiva de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, entidad responsable de la gestión de infraestructuras y transporte en la región, realizó la advertencia este martes en conferencia de prensa.

Durante estos días clave, la estación de Penn Station en Secaucus estará cerrada a todo público ajeno al evento durante cuatro horas previas y tres horas posteriores a cada encuentro, según autoridades regionales. NJ Transit estimó que unos 40.000 aficionados llegarán al estadio en transporte público, un flujo inusualmente alto por la magnitud global del torneo.

El precio de los boletos de NJ Transit desde Nueva York hasta el estadio se incrementará durante el torneo para situarse en torno a los USD 150 ida y vuelta —frente a la tarifa regular de USD 12,90—.

Este ajuste responde a la previsión de alta demanda y a la implementación de servicios extraordinarios necesarios para garantizar la seguridad, frecuencia reforzada y controles adicionales durante el evento, según explicó el portavoz de la empresa estatal de transporte ferroviario.

Las autoridades recomendaron a los trabajadores de la región optar por el teletrabajo en las fechas señaladas y pidieron anticipar desplazamientos, así como posponer viajes no esenciales hacia Manhattan o las inmediaciones del estadio.

La directora de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey subrayó que la red de transporte funcionará al límite de su capacidad y aclaró que servicios de transporte regulados tipo Uber o taxis informales sin licencia —categoría que representa vehículos particulares que operan fuera de las plataformas oficiales— no ofrecerán alternativas fiables ante la magnitud de la demanda esperada.

Destacó: “La saturación no podrá resolverse recurriendo a servicios informales”, y añadió que pueden significar riesgos adicionales para los usuarios.

En paralelo, se anunció una campaña informativa focalizada en residentes y turistas, con mensajes en los aeropuertos John F. Kennedy, LaGuardia y Newark Liberty, así como en puntos estratégicos de Nueva York. El objetivo es disuadir el uso de transporte no autorizado y priorizar servicios oficiales y supervisados por las autoridades.

Medidas de contingencia y recomendaciones oficiales

Las autoridades de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey recomiendan teletrabajo y evitar viajes no esenciales para aliviar la presión sobre la infraestructura de transporte (NJ Transit)

El Departamento de Transporte de Nueva York, la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey y NJ Transit coordinarán operativos conjuntos junto con la Metropolitan Transportation Authority (MTA) y la Policía de Nueva Jersey para gestionar la afluencia de pasajeros y reforzar la seguridad en las inmediaciones del MetLife Stadium.

El plan incluye restringir el acceso a la estación Secaucus Junction únicamente a quienes tengan boletos para los partidos o estén debidamente acreditados, con controles desde cuatro horas antes hasta tres horas después de cada encuentro.

La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey (autoridad reguladora de infraestructuras de transporte regional) instó a las empresas con oficinas en Manhattan y el área metropolitana a facilitar el teletrabajo durante las fechas críticas para reducir la presión sobre la infraestructura.

Asimismo, solicitó a organizadores de eventos y congresos evitar celebraciones masivas esos días.

Impacto económico y logístico de la Copa Mundial

Las experiencias previas durante el Super Bowl XLVIII permitieron mejorar la coordinación logística y los planes de contingencia para garantizar la movilidad durante la Copa Mundial 2026 (REUTERS/Bing Guan)

De acuerdo con el Comité Organizador Local (entidad organizadora oficial del torneo), la llegada de más de 250.000 visitantes internacionales a Nueva York y Nueva Jersey incrementará la demanda de hoteles, servicios públicos y movilidad durante el campeonato.

El MetLife Stadium, con capacidad para 82.500 espectadores, será epicentro de la fase final.

El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, aseguró que la infraestructura regional está adecuada para recibir un flujo récord, pero advirtió que la cooperación ciudadana será decisiva para evitar interrupciones. Afirmó: “Es fundamental que residentes y empresas colaboren siguiendo las recomendaciones oficiales”.

Riesgos asociados y advertencias sobre transporte ilegal

Las autoridades locales advirtieron sobre el peligro de recurrir a opciones de transporte ilegales —vehículos particulares contratados fuera de plataformas legalmente registradas o taxis sin licencia— durante los días de mayor tránsito.

La Policía de Nueva Jersey desplegará operativos de control para sancionar este tipo de servicios e intensificará el monitoreo en los principales accesos viales y alrededores del estadio.

El Departamento de Transporte exhortó a los usuarios a adquirir boletos únicamente por canales oficiales de NJ Transit y a utilizar aplicaciones reguladas, recordando que recurrir a servicios informales implica riesgo de tarifas abusivas, estafas y falta de seguridad en casos de incidentes.

Antecedentes y experiencias previas

Nueva York y Nueva Jersey ya enfrentaron retos logísticos similares durante la final del Super Bowl XLVIII en 2014, cuando el MetLife Stadium albergó el partido.

Entonces, la afluencia masiva provocó importantes retrasos y saturaciones en líneas de tren y autobús, como reportaron medios locales y la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey. Las lecciones aprendidas permitieron articular el nuevo plan de contingencia para el Mundial con mayor coordinación entre agencias y anticipación.

La realización de la Copa Mundial de Fútbol 2026 implica un esfuerzo de adaptación y control inédito para las autoridades de Nueva York y Nueva Jersey. Las instituciones apelan a la responsabilidad colectiva para reducir el impacto sobre el transporte público y permitir el desarrollo seguro del evento.