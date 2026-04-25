Un soldado de EEUU que ganó USD 400 mil en apuestas por usar información confidencial sobre la captura de Nicolás Maduro fue liberado bajo fianza

Nicolás Maduro es escoltado mientras se dirige al Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan en Manhattan. REUTERS/Adam Gray

Un soldado de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos ha quedado en libertad bajo una fianza de 250.000 dólares tras ser acusado de utilizar información confidencial sobre la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro para apostar y obtener más de 400.000 dólares en un mercado de predicción en línea, según informó un portavoz del Departamento de Justicia. Gannon Van Dyke, de 38 años y destinado en Fort Bragg, Carolina del Norte, se enfrenta a cargos de fraude de materias primas, fraude electrónico y uso ilegal de información confidencial para beneficio personal.

Los fiscales sostienen que Van Dyke participó en la planificación y ejecución de la operación que derivó en la captura de Maduro el 3 de enero en Caracas. Entre el 27 de diciembre y el 2 de enero, realizó apuestas por más de 33.000 dólares en Polymarket, confiando en que Maduro dejaría pronto el cargo y que las fuerzas estadounidenses ingresarían a Venezuela. En ese momento, el mercado consideraba poco probable ese desenlace, lo que permitió que Van Dyke obtuviera ganancias superiores a los 400.000 dólares, según la acusación.

El caso contra Van Dyke marca la primera vez que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presenta cargos por uso de información privilegiada relacionados con mercados de predicción. El sargento mayor no se ha declarado ni culpable ni inocente y deberá presentarse ante la jueza federal de distrito Margaret Garnett en Manhattan, quien supervisará el proceso judicial. Al ordenar su liberación, el juez federal de primera instancia Brian Meyers le exigió entregar su pasaporte y sus armas de fuego, salvo que una orden militar disponga lo contrario.

La denuncia detalla que Van Dyke subió a su cuenta de Google una fotografía tomada la madrugada del 3 de enero —tras la detención de Maduro— en la que aparece en la cubierta de un barco, vestido con uniforme militar y acompañado de otros tres soldados, después de que el dictador venezolano fuera trasladado al buque USS Iwo Jima. Los fiscales también afirman que, tras retirar los fondos obtenidos de Polymarket, Van Dyke solicitó la eliminación de su cuenta en la plataforma, acción que consideran un intento de ocultar su identidad.

Las plataformas de mercados de predicción, como Polymarket, permiten a los usuarios apostar sobre eventos de actualidad, desde competiciones deportivas hasta acontecimientos políticos. Shayne Coplan, fundador y director ejecutivo de Polymarket, aseguró: “Colaboramos de forma proactiva con todas las autoridades pertinentes ante cualquier actividad sospechosa en nuestro mercado”. La empresa alertó al Departamento de Justicia tras detectar operaciones basadas en información gubernamental confidencial.

Polymarket logo appears in this illustration taken April 22, 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

El cargo más grave que enfrenta Van Dyke podría suponerle hasta veinte años de prisión, mientras que otros cuatro cargos conllevan penas de hasta diez años cada uno. Según la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC), Van Dyke movió 35.000 dólares de su cuenta bancaria personal a una cuenta de intercambio de criptomonedas el 26 de diciembre, poco más de una semana antes de la operación en Caracas. La mayoría de las apuestas se realizaron la noche del 2 de enero, apenas horas antes de que comenzara la intervención militar.

El presidente de la CFTC, Michael Selig, declaró que “el acusado fue depositario de información confidencial sobre operaciones estadounidenses pero actuó de modo que puso en riesgo la seguridad nacional y la vida de soldados estadounidenses”. Además de Polymarket, Van Dyke intentó abrir cuentas en otras plataformas, como Kalshi, pero fue bloqueado por sus sistemas de control.

La notoriedad del caso ha generado debate en el Congreso y en gobiernos estatales de Estados Unidos acerca de la regulación de los mercados de predicción, tras la detección de operaciones sospechosas relacionadas con conflictos internacionales y movimientos políticos de alto impacto. La administración Trump ha mostrado apoyo al sector, mientras plataformas como Truth Social se preparan para lanzar sus propios mercados predictivos.

El proceso judicial continuará en Nueva York, donde Van Dyke comparecerá ante la jueza Garnett el próximo martes. Las autoridades no han divulgado detalles sobre si el acusado cuenta ya con representación legal, y no ha trascendido información sobre su defensa ante los cargos presentados.

(Con información de AP y Reuters)