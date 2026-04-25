Estados Unidos

La presencia del opioide cychlorphine genera alerta en San Francisco tras una muerte por sobredosis

Las autoridades locales confirmaron que una pastilla falsificada contenía un opioide sintético más potente que el fentanilo, la cual no es detectable con los métodos habituales de análisis de drogas

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Vista panorámica del horizonte de San Francisco con rascacielos; en la parte superior derecha, un círculo naranja enmarca pastillas blancas que caen de un frasco azul.
La pastilla falsificada con cychlorphine evadió los sistemas de detección actuales, lo que eleva la preocupación por nuevos riesgos de drogas sintéticas en la ciudad.

Las autoridades sanitarias de San Francisco confirmaron el primer fallecimiento por sobredosis asociado a cychlorphine, un opioide sintético cuya aparición plantea un reto adicional para el control de drogas ilícitas en la ciudad.

De acuerdo con ABC 7, el Departamento de Salud Pública y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) informaron que este compuesto, clasificado como más potente que el fentanilo, fue identificado en una pastilla falsificada y se caracteriza por su capacidad para evadir los sistemas convencionales de detección, lo que eleva el riesgo en un contexto de consumo de estupefacientes en rápida transformación.

Daniel Tsai, director de salud pública de San Francisco, habla en un podio con micrófono, flanqueado por tres personas en una conferencia de prensa
Daniel Tsai, director del Departamento de Salud Pública de San Francisco, anuncia una alerta por el opioide cychlorphine después de una muerte por sobredosis en la ciudad (Captura de video: ABC 7 News Bay Area).

Un opioide sintético de rápida propagación y alto riesgo

El primer registro de cychlorphine en laboratorios de Estados Unidos se realizó en 2024 en Florida, según precisó Bob Beris, agente especial a cargo de la división de campo de la DEA en San Francisco. Beris advirtió que esta sustancia puede desplazarse rápidamente entre ciudades: “Una pastilla puede aparecer en Chicago y, 30 horas después, estar en San Francisco por rutas como la I-80, la 99 o la I-5, que son importantes vías de comunicación”.

Cychlorphine preocupa no solo por su potencia, que algunos especialistas estiman hasta 100 veces mayor que la del fentanilo, según datos publicados por el New York Post, sino también por su capacidad para integrarse en diversas presentaciones y mezclas dentro del mercado ilegal. Beris explicó que “puede mezclarse en una pastilla, venderse como polvo, añadirse a la cocaína o incluso sustituirla”. Aunque no se han confirmado casos de todas estas variantes, las autoridades advierten sobre la dificultad de realizar un rastreo efectivo.

A su vez, una de las características más problemáticas de este opioide es que escapa a la detección con las tiras reactivas disponibles en San Francisco, diseñadas principalmente para identificar fentanilo.

El doctor Philip Coffin, director del Centro sobre Uso de Sustancias y Salud del Departamento de Salud Pública local, puntualizó: “No se detecta en las tiras para fentanilo que existen actualmente, por eso es tan importante evitar cualquier pastilla falsificada”. Esta limitación incrementa el riesgo de exposición accidental entre usuarios que buscan esquivar opioides conocidos, pero quedan vulnerables ante nuevos compuestos.

Además, los primeros indicios señalan que el cychlorphine podría mostrar resistencia al Narcan (naloxona), aerosol nasal empleado para revertir los efectos de una sobredosis de opioides. Según información obtenida por ABC 7, algunos casos podrían requerir varias dosis para que la naloxona surta efecto.

Philip Coffin, M.D., del Dpto. de Salud Pública de San Francisco, habla en un podio, flanqueado por un hombre y una mujer. Fondo azul con logos
Philip Coffin, M.D., del Departamento de Salud Pública de San Francisco, se dirige a los medios sobre la alerta por el opioide cychlorphine (Captura de video: ABC 7 News Bay Area).

Proliferación de nuevas sustancias y estrategias de respuesta

La detección de cychlorphine ocurre en un contexto de aparición de nuevos compuestos peligrosos en las principales ciudades de Estados Unidos. El New York Post reportó que en Nueva York se han identificado recientemente el carfentanilo, un sedante empleado para animales de gran tamaño, y la medetomidina, considerada por especialistas aún más potente que la xilazina, otro tranquilizante de uso veterinario presente en el mercado clandestino.

Ante esta proliferación de sustancias, las autoridades insisten en evitar el consumo de pastillas no recetadas y en reforzar las estrategias de reducción de daños a nivel comunitario, con énfasis en la educación, la distribución de insumos higiénicos y la intervención ante eventos de sobredosis.

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