Maratón de Boston: uno de los corredores que se detuvo a ayudar a un competidor explicó por qué lo hizo

El gesto solidario de Aaron Beggs durante el Maratón de Boston 2026 se volvió viral y generó miles de visualizaciones en redes sociales (AP)

El gesto de Aaron Beggs durante la Maratón de Boston de 2026 captó la atención internacional. Cuando observó a Ajay Haridasse caer a unos 300 metros de la meta, no dudó: “Decidí ayudarlo porque era lo correcto”, explicó Beggs a la cadena estadounidense NBC News. Este acto no solo permitió que Haridasse completara la carrera, sino que también reflejó la solidaridad entre competidores en uno de los eventos deportivos más exigentes del mundo.

La decisión de Beggs surgió en un momento de agotamiento personal: “Yo mismo me sentía enfermo y exhausto”, narró a la cadena de noticias. Sin embargo, alentado por el público y el recuerdo de quienes no podían estar presentes, reunió fuerzas para continuar y brindar apoyo. Este impulso colectivo y personal permitió que tres corredores de distintos países cruzaran juntos la línea final.

El momento quedó inmortalizado en una imagen que se volvió viral.

Quiénes participaron y cómo ocurrió el episodio

La escena se desarrolló cerca del final de la Maratón de Boston, el 20 de abril de 2026, cuando Haridasse, estudiante universitario de Massachusetts, perdió las fuerzas y cayó al suelo. Beggs, originario de Irlanda del Norte, y Robson De Olivera, de Brasil, estaban muy cerca. Ambos se acercaron y, sin conocerse previamente, levantaron a Haridasse para avanzar los últimos metros juntos.

Tres corredores de Irlanda del Norte, Brasil y Massachusetts cruzaron juntos la meta del Maratón de Boston tras ayudar a Ajay Haridasse (AP)

Beggs relató a NBC News que la reacción fue completamente instintiva. Al ver caer a un compañero, lo primero que pensó fue en ayudar. El público, al observar la escena desde las gradas, comenzó a aplaudir y animar, aumentando la emoción y el apoyo.

Las imágenes de los tres corredores, cada uno de un país distinto, colaborando para llegar a la meta, circularon rápidamente en redes sociales y medios digitales. El momento fue uno de los más comentados de la edición 2026 de la maratón.

Dónde y cuándo se vivió el momento

El episodio tuvo lugar el lunes 20 de abril de 2026, durante la Maratón de Boston, en su tradicional recorrido que finaliza en Boylston, en el corazón de la ciudad.

El Maratón de Boston 2026 presenció una escena de solidaridad que destacó la importancia del apoyo mutuo entre competidores (AP)

El ambiente era de celebración y esfuerzo colectivo. Beggs describió cómo, al acercarse a los últimos tramos, sintió el apoyo de los espectadores, especialmente de los estudiantes universitarios que animaban con fuerza. Ese entorno de camaradería impulsó la unión de los corredores en el tramo final.

“Tres desconocidos, tres países, y ahora tendremos una historia para toda la vida”, resumió Beggs en diálogo con NBC News.

Los protagonistas del gesto expresaron su deseo de mantenerse en contacto y celebraron que el tiempo logrado les habilita para la próxima edición del maratón (AP)

La cadena estadounidense NBC News, el medio Click2Houston y el digital Asianet News destacaron la rapidez con la que acumuló miles de visualizaciones el video, y la reacción positiva de la audiencia. La historia recordó que, aun en un contexto competitivo, el apoyo mutuo puede tener más peso que cualquier resultado individual.

Qué dijeron los protagonistas tras la maratón

Beggs manifestó su deseo de volver a encontrarse con Haridasse y De Olivera después de lo ocurrido. “Nos dimos la mano mientras corríamos y pensamos: ‘Esto lo hacemos juntos’”, recordó. Haridasse, alumno de la Northeastern University, agradeció el gesto y la posibilidad de haber terminado la carrera gracias a la ayuda de sus colegas.

La historia fue destacada por la prensa internacional como un recordatorio de la camaradería en el deporte, más allá de los resultados individuales (AP)

El trío logró un tiempo que les permitirá participar en la próxima edición de la competecia, un detalle que celebraron junto a su llegada compartida a la meta.

Cómo impactó la historia en redes y medios

Al poco tiempo, la escena acumuló miles de visualizaciones y comentarios en plataformas digitales. La reacción fue mayoritariamente positiva, con mensajes que celebraban la generosidad y el apoyo demostrado por los atletas. Diversos medios retomaron el suceso y lo incluyeron dentro de los momentos más destacados de la jornada.

“A veces todos necesitamos una buena historia que nos haga sonreír, que nos emocione con felicidad”, afirmó Beggs en sus declaraciones.