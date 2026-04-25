El área de Austin ocupa tres puestos en la lista de los códigos postales más populares de Estados Unidos

Las ciudades del centro de Texas se posicionan entre los códigos postales más populares de Estados Unidos por su alta demanda migratoria

Las ciudades más dinámicas del centro de Texas han logrado posicionarse entre los códigos postales más populares de Estados Unidos, consolidando la tendencia migratoria hacia el Estado de la Estrella Solitaria. El área metropolitana de Austin destaca especialmente, con tres de sus zonas entre los diez primeros puestos del ranking nacional, según el último informe sobre tendencias de reubicación elaborado por MovingPlace. Este fenómeno refleja no solo el atractivo de la capital texana, sino también el auge de sus suburbios, que han captado la atención tanto de nuevos residentes como de empresas de mudanzas.

El informe revela que el código postal 78701, correspondiente al corazón de Austin, ocupa el octavo lugar en la lista de los códigos postales más populares del país. Esta zona abarca el centro urbano, incluyendo el Capitolio del Estado de Texas, la emblemática Sexta Calle y una creciente oferta de condominios de gran altura. Sin embargo, el fenómeno no se limita al núcleo urbano: dos suburbios al norte de Austin, Leander y Pflugerville, también figuran entre los destinos más solicitados para mudanzas, evidenciando un patrón de expansión hacia áreas periféricas con alta demanda residencial.

Para establecer el ranking, MovingPlace analiza el movimiento migratorio reciente con una metodología que destaca tanto la magnitud absoluta de las mudanzas como la intensidad relativa respecto a la población de cada área. En su edición más reciente, el informe tomó en cuenta casi 500.000 mudanzas realizadas durante el mes de marzo, enfocándose en dos indicadores fundamentales: el número total de mudanzas y la proporción de mudanzas per cápita. Este último indicador permite identificar no solo los lugares con mayor volumen absoluto, sino también aquellos con mayor dinamismo en relación con su tamaño, ofreciendo una visión más precisa de los focos migratorios emergentes.

El informe destaca el uso del indicador de movimientos per cápita para resaltar zonas que, a pesar de su menor densidad poblacional, experimentan una migración especialmente intensa. Así, suburbios como Leander y Pflugerville, con poblaciones más reducidas pero una actividad migratoria inusualmente alta, emergen como códigos postales de auténtica demanda migratoria. Según el comunicado de MovingPlace, este enfoque permite que áreas menos conocidas a nivel nacional sean reconocidas por su creciente atractivo, en parte gracias a las oportunidades de vivienda y desarrollo que ofrecen.

Leander: crecimiento, atracción y cifras clave

Leander ocupa el cuarto lugar nacional en número de mudanzas, impulsado por el crecimiento poblacional y la expansión del sistema MetroRail

Leander se ha consolidado como uno de los suburbios con mayor crecimiento del área metropolitana de Austin, alcanzando el cuarto lugar nacional en volumen total de mudanzas. Durante el mes analizado, se registraron 235 mudanzas hacia esta ciudad, cifra que la coloca entre las zonas de mayor dinamismo residencial del país. Entre los factores que impulsan esta tendencia, el informe señala el desarrollo de nuevas construcciones y la expansión de la línea MetroRail hasta Leander, facilitando el acceso de residentes que trabajan en Austin y buscan alternativas habitacionales fuera del centro.

El atractivo de Leander se refleja también en sus datos demográficos. La ciudad cuenta con una población de aproximadamente 93.399 habitantes y un ingreso familiar medio de 135.024 USD. El valor medio de una vivienda alcanza los 453.100 USD, lo que la convierte en una opción intermedia entre el alto costo del centro de Austin y los precios más accesibles de otros suburbios. Este equilibrio entre calidad de vida, oportunidades de empleo y conectividad ha consolidado a Leander como un polo de atracción para nuevas familias y profesionales.

Pflugerville: accesibilidad y auge residencial

Pflugerville, otro suburbio al norte de Austin, figura por primera vez en el top 10 nacional en volumen de mudanzas, situándose en el sexto lugar del ranking de MovingPlace. En el periodo analizado, la ciudad registró 229 mudanzas, un dato que confirma su creciente popularidad como destino de relocalización. El informe resalta que Pflugerville se ha consolidado como uno de los mercados de entrada más accesibles del área metropolitana, gracias a la oferta de viviendas nuevas y seminuevas a precios competitivos, especialmente en comparación con la propia ciudad de Austin.

En términos demográficos, Pflugerville presenta una población de 118.437 habitantes y un ingreso familiar medio de 113.205 USD. El precio medio de una vivienda se sitúa en 369.300 USD, lo que refuerza su perfil como alternativa viable para quienes buscan asentarse cerca de la capital texana sin afrontar los elevados costos del centro urbano.

Austin: persistencia en la demanda y cifras destacadas

Austin mantiene su atractivo migratorio pese al alto costo de vida, con más de un millón de habitantes y un mercado inmobiliario dinámico (Créditos: One Dell)

La presencia de Austin entre los diez códigos postales más populares por dos meses consecutivos confirma la vigencia de su atractivo migratorio, a pesar de los retos que plantea el alto costo de vida. El informe destaca que, aunque los códigos postales céntricos suelen estar subrepresentados en los rankings per cápita debido a su densidad, la inclusión de Austin refleja la capacidad de la ciudad para atraer residentes de otras grandes áreas metropolitanas.

Austin supera el millón de habitantes y ostenta un ingreso familiar medio de 162.168 USD. El precio medio de una vivienda en la ciudad se sitúa en 653.600 USD, consolidándose como uno de los mercados más costosos de Texas. No obstante, la demanda por residir en la capital estatal se mantiene, impulsada por su dinamismo económico, oferta cultural y oportunidades profesionales.

El dominio texano en los movimientos migratorios nacionales

El informe concluye que Texas concentra cuatro de los diez códigos postales con mayor volumen per cápita y cinco de los diez con mayor volumen total a nivel nacional. La ciudad de New Braunfels encabeza el ranking nacional, con 281 mudanzas registradas en el mes, la cifra más alta entre los diez primeros puestos. Estos datos reafirman la posición de Texas como destino preferente para la relocalización dentro de Estados Unidos, sustentada en el crecimiento económico, la diversidad de su tejido urbano y la accesibilidad de sus nuevas zonas residenciales.