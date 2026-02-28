El Museo Nacional de Vivienda Pública alcanza el tercer puesto entre nuevos museos de Estados Unidos

El Museo Nacional de la Vivienda Pública, situado en el Near West Side de Chicago, fue reconocido por USA Today como uno de los mejores museos nuevos de Estados Unidos en 2024 (National Public Housing Museum)

La noticia sorprendió al sector cultural de Chicago y a los defensores del derecho a la vivienda: menos de un año después de su inauguración, el Museo Nacional de la Vivienda Pública fue votado como uno de los mejores museos nuevos de Estados Unidos. En el último ranking publicado por USA Today, esta institución del Near West Side logró el tercer puesto, consolidándose como un referente nacional en la difusión y preservación de la historia de la vivienda social.

Este reconocimiento llegó tras un proceso de selección que combinó la opinión de un panel de expertos y editores con una votación pública de un mes. El museo logró posicionarse detrás del Museo Nacional de la Medalla de Honor, ubicado en Arlington, Texas, y del Parque y Museo de Fósiles Edelman, perteneciente a la Universidad Rowan en Mantua, Nueva Jersey. La distinción de USA Today no solo refuerza la relevancia del museo a nivel local, sino que sitúa su propuesta en el mapa nacional de las nuevas instituciones culturales.

El galardón cobra especial sentido al considerar que la apertura del museo se produjo en abril del año pasado. Apenas iniciado su camino, la institución logró captar la atención tanto de profesionales del sector como del público general, quienes valoraron su propuesta innovadora y su arraigo en la experiencia social estadounidense.

¿Por qué el Museo Nacional de la Vivienda Pública destaca en el panorama actual?

Ubicado en el último edificio de las históricas Casas Jane Addams, el museo destaca por la preservación de la memoria viva de la vivienda pública (National Public Housing Museum)

El Museo Nacional de la Vivienda Pública se ubica en el 919 de South Ada Street, dentro del último edificio en pie de las históricas Casas Jane Addams. Este enclave le otorga un valor simbólico: es uno de los pocos espacios donde la memoria viva de la vivienda pública se encuentra preservada en su contexto original. Fundado tras una etapa crítica para la vivienda social en Chicago, el museo tiene como misión documentar, proteger y difundir las experiencias de quienes han pasado por estos programas residenciales.

La idea de crear el museo surgió en respuesta a la oleada de demoliciones de la década de 1990. La entonces Comisionada de Vivienda, Deverra Beverly, articuló esfuerzos junto a residentes para evitar que su historia desapareciera junto con los edificios. Hoy, el museo se erige como un testimonio colectivo de los más de diez millones de estadounidenses que, durante el último siglo, habitaron viviendas públicas.

Uno de los rasgos distintivos de la institución es su modelo participativo. Los propios residentes que vivieron en las Casas Jane Addams y otros complejos lideran los recorridos y comparten relatos de primera mano. Esta dinámica no solo aporta autenticidad, sino que introduce matices y complejidad al debate nacional sobre la vivienda, alejándose de visiones simplistas o estigmatizantes.

¿Qué exposiciones y recorridos pueden encontrarse en el museo?

Las exposiciones incluyen la recreación de “Apartamentos Históricos” y análisis de políticas de vivienda del siglo XX en Estados Unidos (National Public Housing Museum)

El recorrido por el Museo Nacional de la Vivienda Pública ofrece una experiencia inmersiva que combina historia, política social y arte. Entre las exposiciones más destacadas se encuentran los “Apartamentos Históricos”, donde tres casas recreadas permiten conocer en detalle la vida cotidiana de las familias que residieron en las Casas Jane Addams.

Además, el museo exhibe instalaciones dedicadas al análisis de las políticas de vivienda implementadas a lo largo del siglo XX, así como expresiones de arte público impulsadas durante la era de la Administración de Progreso de Obras. Estas muestras permiten comprender el impacto de las políticas urbanas y las estrategias de resistencia y adaptación de los residentes.

Las visitas guiadas, que se ofrecen diariamente en horarios programados, constituyen una de las características más valoradas por los visitantes. Los guías, en su mayoría exresidentes, comparten relatos personales que enriquecen la comprensión del fenómeno de la vivienda pública en Estados Unidos.

Dentro de la programación expositiva reciente, la muestra “BREAKTHROUGH: Futuros de la Vivienda” obtuvo reconocimientos destacados. Fue seleccionada como uno de los “5 Mejores Diseños” por Newcity y elegida entre las mejores opciones de invierno por el Chicago Tribune. Esta exposición invita a reflexionar sobre las alternativas futuras en materia de vivienda, combinando propuestas artísticas, testimonios y análisis de políticas públicas.

¿Qué actividades especiales y eventos se organizan en el museo?

El museo organiza eventos especiales como la fiesta intergeneracional del 29 de marzo, que integra música, gastronomía y activismo comunitario (National Public Housing Museum)

La propuesta del museo no se limita a sus galerías permanentes. La programación se expande hacia eventos y actividades que buscan fortalecer el vínculo con la comunidad. Uno de los más esperados es la “fiesta intergeneracional” que se llevará a cabo el 29 de marzo, con la participación del rapero MURS y la plataforma comunitaria de hip-hop Groundwaves.

Este evento combinará música en vivo, gastronomía y actividades prácticas, en un esfuerzo por acercar la cultura contemporánea y el debate sobre la vivienda a públicos diversos. La iniciativa refleja la vocación del museo por integrar arte, memoria y acción comunitaria en un solo espacio.

¿Cómo visitar el Museo Nacional de la Vivienda Pública?

El museo abre sus puertas de miércoles a domingo, en el horario de 10:00 a 17:00. La entrada general es gratuita y está abierta a todo el público, lo que facilita el acceso a visitantes de todas las edades y procedencias. Para quienes deseen conocer más detalles sobre las exposiciones, recorridos o eventos, el museo ofrece información actualizada en su sitio web y en sus redes sociales.