Las dos pinturas más antiguas que resguarda el Castillo de Chapultepec viajan por primera vez a EEUU

Un banner promociona la exposición "Gálvez y Luisiana en la Revolución Americana" en Nueva Orleans, destacando el papel crucial de Bernardo de Gálvez y la aportación cultural mexicana, incluyendo obras del Castillo de Chapultepec. (Secretaría de Cultura)

Las dos pinturas más antiguas del Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, viajan por primera vez a Nueva Orleans para integrarse a una exhibición que replantea el papel de Bernardo de Gálvez en la independencia de Estados Unidos. El Museo de El Cabildo las alberga hasta mayo de 2027, en una muestra que busca “ampliar el alcance del patrimonio y fortalecer el diálogo cultural internacional”, según subrayó Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura de México.

Ambos óleos, uno de 1785 y otro de 1796, amplían el relato sobre la presencia hispana en la revolución estadounidense, junto a más de 30 maniquíes con uniformes de época, armamento, mapas y banderas. Los organizadores, encabezados por el historiador Stephen L. Kling Jr. y su equipo del Museo Estatal de Luisiana, seleccionaron piezas de archivos como el Archivo Nacional Español y la Biblioteca Pública de Nueva York.

La exposición “Bernardo de Gálvez and Louisiana in the American Revolution War” se suma a la conmemoración por los 250 años de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Las piezas mexicanas se exhiben junto a objetos de colecciones públicas y privadas, y resaltan la influencia de fuerzas hispanas, francesas, afroamericanas e indígenas en la contienda.

El óleo de 1785 que representa a Bernardo de Gálvez a caballo, una de las dos pinturas más antiguas del Museo Nacional de Historia de México, es exhibido en el Museo de El Cabildo en Nueva Orleans hasta mayo de 2027, destacando la influencia hispana en la Revolución Americana. (Secretaría de Cultura)

El proyecto busca revisar el panorama geopolítico del siglo XVIII, mostrando cómo la intervención española y mexicana en el bajo Mississippi resultó decisiva para la victoria de las colonias rebeldes. Las campañas de De Gálvez en Luisiana y la Costa del Golfo permitieron, según los curadores, “contribuciones decisivas y, a veces, subestimadas” al triunfo final y a la posterior configuración territorial de Estados Unidos.

Durante la guerra de independencia, De Gálvez, gobernador de Luisiana entre 1777 y 1785, canalizó recursos fundamentales desde Nueva Orleans al ejército de George Washington. El militar español, respaldado por la corona y en contacto con figuras como Thomas Jefferson, envió en secreto dinero, armas y víveres a los rebeldes, anticipando que una victoria británica pondría en riesgo tanto a las colonias como a los territorios bajo dominio español.

Una de las dos pinturas más antiguas del Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, es exhibida en Nueva Orleans como parte de una muestra que redefine el papel de Bernardo de Gálvez en la independencia de Estados Unidos. (Secretaría de Cultura)

La participación de De Gálvez se consolidó tras la entrada oficial de España a la guerra en 1779, cuando lideró operaciones militares que permitieron capturar cinco fuertes británicos en puntos estratégicos del Mississippi. La ofensiva frustró los planes británicos de tomar Nueva Orleans y bloquear el suministro de guerra por los ríos Mississippi y Ohio.

El resultado de estas acciones no solo desvió recursos británicos del frente norte, sino que, al vencerlos en Mobile y Pensacola, De Gálvez eliminó la presión sobre el ejército continental y aceleró la victoria en Yorktown. De este modo, su huella en la guerra no solo se percibe en la logística militar, sino en la configuración política posterior de la región.

La entrada a la exposición "Bernardo de Gálvez and Louisiana in the American Revolution War" en Nueva Orleans exhibe una pintura de Bernardo de Gálvez y un panel informativo sobre su contribución a la independencia de Estados Unidos. (Secretaría de Cultura)

La muestra en Nueva Orleans ofrece una mirada renovada sobre la historia compartida entre México y Estados Unidos, subrayando el aporte de personajes y pueblos que, hasta hace poco, permanecían fuera del relato tradicional de la independencia estadounidense.