Detectan lombrices invasoras que pueden saltar 30 centímetros y amenazan cultivos y jardines

La confirmación de la presencia de lombrices saltarinas asiáticas en Colorado genera alerta sobre el impacto en suelos, cultivos y áreas urbanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La detección de lombrices saltarinas asiáticas invasoras en Colorado fue confirmada por el Departamento de Agricultura de Colorado en abril de 2026, tras reportes en una franja de aproximadamente 100 kilómetros entre Boulder y Castle Rock. El hallazgo afecta a productores agrícolas, viveros y residentes urbanos, debido al potencial de esta especie para modificar el suelo y alterar ecosistemas, según informaron autoridades estatales y federales.

De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Colorado (CDA), la presencia de las lombrices, conocidas como “crazy worms”, genera preocupación debido a que su rápida reproducción y la alteración de la estructura del suelo pueden afectar cultivos, jardines y áreas forestales. Esta posición fue respaldada por datos de la Universidad de Cornell y declaraciones de expertos del Servicio Forestal de Estados Unidos, quienes monitorean la expansión del organismo invasor en otras regiones.

El origen de estas lombrices asiáticas se remonta al siglo XIX, cuando fueron introducidas en Estados Unidos, posiblemente a través del transporte de tierra y como cebo para pesca, según el Centro Nacional de Información sobre Especies Invasoras del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). Aunque su presencia en Norteamérica supera el siglo, el efecto sobre la biodiversidad y los sistemas agrícolas fue reconocido por la comunidad científica en las últimas décadas, indicó la Universidad de Maryland, universidad pública estadounidense de referencia en biología.

¿Qué son las lombrices saltarinas asiáticas y cómo identificarlas?

Las lombrices saltarinas asiáticas (Amynthas spp.) se distinguen por su cuerpo alargado que puede medir hasta quince centímetros, una coloración que va del rojo al marrón y una banda blanca lechosa (clitelo) que circunda su cuerpo, según la descripción del CDA. Este anillo, característico de la especie, permite diferenciarla de otras lombrices frecuentes en jardines y suelos agrícolas de Estados Unidos.

Cuando se las molesta, las lombrices exhiben movimientos abruptos y pueden saltar hasta 30 centímetros, de acuerdo con lo reportado por el Servicio Forestal de Estados Unidos. Además, producen capullos de tamaño similar a una semilla de mostaza, los cuales pueden ser transportados fácilmente con tierra, herramientas o material vegetal, lo que facilita su dispersión.

La rápida reproducción de la lombriz saltarina asiática y su capacidad para modificar la estructura del suelo preocupan a expertos y autoridades agrícolas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué las lombrices saltarinas asiáticas son un riesgo para suelo y cultivos?

La capacidad de las lombrices saltarinas para modificar la estructura del suelo ha sido documentada en informes del CDA y la Universidad de Cornell. Estos organismos consumen grandes volúmenes de materia orgánica, dejando excrementos que otorgan al suelo una textura suelta y granulada, similar a posos de café.

El Servicio Forestal de Estados Unidos advierte: “El suelo es la base de la vida y las lombrices saltarinas asiáticas lo transforman, al punto de poder reconfigurar ecosistemas completos”, según declaraciones recogidas por el periódico nacional de Estados Unidos USA Today. La actividad de estas lombrices disminuye la capacidad del suelo para retener agua y nutrientes, lo cual debilita raíces y afecta tanto a plantas nativas como a cultivos agrícolas.

Para el CDA, la alteración de la capa superficial del suelo también puede favorecer la expansión de especies vegetales invasoras y dificultar la restauración de áreas verdes.

¿En qué partes de Estados Unidos hay lombrices saltarinas asiáticas?

La presencia de lombrices saltarinas asiáticas ha sido documentada en el sureste, la costa este, el Atlántico medio, el medio oeste y el noroeste de Estados Unidos, según datos de la Universidad de Cornell. En Colorado, los primeros casos confirmados afectan una franja de 100 kilómetros entre Boulder y Castle Rock, incluyendo zonas urbanas y suburbanas de la región metropolitana de Denver, de acuerdo con autoridades estatales.

El CDA y el Servicio Forestal de Estados Unidos han intensificado la vigilancia y el monitoreo en áreas verdes, viveros y jardines residenciales para determinar la extensión real de la invasión y prevenir la dispersión a nuevos territorios.

¿Cómo saber si hay una infestación de lombrices saltarinas?

Los jardines y suelos afectados por la lombriz saltarina asiática presentan una textura suelta y granulosa, originada por los excrementos del organismo, según el CDA. Otros signos incluyen el movimiento errático de los ejemplares, la descomposición de la capa superficial del suelo y una menor retención de humedad, lo que puede causar estrés hídrico en plantas y cultivos, detalla la Universidad de Maryland, universidad pública estadounidense de referencia en biología.

El CDA sugiere realizar inspecciones visuales periódicas y utilizar pruebas de diagnóstico, como la mezcla de mostaza-agua, para detectar la presencia de la especie.

Las lombrices saltarinas asiáticas, originarias de Asia y conocidas como 'crazy worms', pueden saltar hasta 30 centímetros y medir hasta 15 centímetros de largo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué medidas existen para prevenir y controlar la lombriz saltarina asiática?

Actualmente, no hay métodos completamente efectivos para eliminar la lombriz saltarina asiática una vez que se ha establecido en un área. Las autoridades estatales y federales insisten en la importancia de la prevención para reducir la expansión del organismo. Recomiendan evitar trasladar tierra, compost o plantas en maceta desde zonas donde se sospeche infestación. Tampoco se aconseja adquirir lombrices saltarinas para compostaje ni utilizarlas como cebo de pesca, y se sugiere optar por plantas a raíz desnuda cuando sea posible.

Es importante revisar cuidadosamente las plantas antes de incorporarlas a jardines o cultivos y utilizar mulch o compost industrial tratado a temperaturas superiores a 54 °C (130 °F) durante al menos 3 días. La prueba de mostaza-agua, aconsejada por el CDA, consiste en mezclar 1/3 de taza de mostaza en polvo con cuatro litros de agua, vertiendo la solución sobre la tierra para hacer emerger las lombrices y facilitar su recolección.

¿Qué hacer ante la detección de lombrices saltarinas en jardines y viveros?

En caso de identificar la presencia de lombrices saltarinas asiáticas, el CDA orienta recolectarlas y eliminarlas en bolsas plásticas selladas, que pueden dejarse expuestas al sol o sumergirse en alcohol para asegurar su eliminación. No se recomienda compostar restos de lombrices ni material vegetal contaminado, ya que esto podría favorecer la diseminación de la especie. Asimismo, las autoridades solicitan reportar los hallazgos a través de plataformas estatales o nacionales como la plataforma nacional de monitoreo de especies invasoras EDDMapS, lo que permite coordinar acciones de monitoreo y control a nivel regional.

¿Qué efectos puede tener la expansión de la lombriz saltarina asiática en el futuro?

La confirmación de la presencia de lombrices saltarinas asiáticas en Colorado ha impulsado una intensificación de las acciones de monitoreo y prevención en jardines, viveros y áreas verdes, según el CDA. La colaboración entre instituciones científicas, organismos estatales y la ciudadanía es clave para contener la dispersión de la especie y reducir su capacidad de afectar la biodiversidad y la economía local.

La Universidad de Cornell advierte que el avance de la especie podría alterar la composición de los suelos en áreas agrícolas y forestales, afectando la productividad y la restauración de ecosistemas nativos. Las autoridades continúan evaluando estrategias para mitigar el efecto de la lombriz saltarina asiática y prevenir su llegada a nuevas regiones.