Estados Unidos archiva la causa penal contra Jerome Powell por sobrecostos

El Departamento de Justicia archiva la investigación penal contra Jerome Powell por presuntos sobrecostos en la Reserva Federal (REUTERS/Kevin Lamarque)

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha decidido archivar la investigación penal que pesaba sobre Jerome Powell por presuntos sobrecostos en la remodelación de las sedes centrales de la Reserva Federal.

Esta decisión se produce en un momento de intensa presión política: el presidente Donald Trump impulsa el reemplazo de Powell antes del fin de su mandato, mientras el Senado debate la posible confirmación de Kevin Warsh como nuevo titular del banco central, según reportó el diario The New York Times.

En consecuencia, Powell no enfrentará cargos penales relacionados con la gestión de los fondos destinados a la modernización de la Reserva Federal, aunque la institución no queda exenta de escrutinio.

Investigación interna y presiones políticas en la Reserva Federal

La fiscal federal Jeanine Pirro informó al medio estadounidense que, pese al cierre del caso en la vía judicial, se abrirá una investigación interna bajo la dirección del inspector general del banco central, con el objetivo de esclarecer responsabilidades administrativas y revisar la transparencia en la ejecución del proyecto.

En un comunicado difundido por la Casa Blanca, el portavoz Kush Desai subrayó la importancia de la revisión interna: “Los contribuyentes estadounidenses merecen respuestas sobre la mala gestión fiscal de la Reserva Federal, y las autoridades más poderosas de la Oficina del Inspector General son las que mejor pueden llegar al fondo del asunto.”

Este mensaje refuerza el posicionamiento de la administración Trump, que ha reclamado mayor control sobre el banco central y cuestionado la autonomía de Powell desde hace meses. A pesar de que el mandato de Powell expira el 15 de mayo, el actual presidente de la Fed ha manifestado su intención de permanecer en el cargo hasta que el Senado apruebe formalmente a su sucesor.

Sin embargo, la nominación de Warsh no avanza sin obstáculos. El senador republicano Thom Tillis, representante de Carolina del Norte, condicionó públicamente su respaldo a Warsh a que la presidencia retire la investigación que afecta a Powell, según la información recogida por The New York Times.

El cierre de la investigación penal a Jerome Powell significa que el Departamento de Justicia no halló pruebas suficientes para imputar responsabilidades criminales respecto a los sobrecostos en la renovación de los edificios centrales de la Reserva Federal.

Sin embargo, la institución seguirá bajo revisión administrativa, en tanto el inspector general evaluará posibles fallos en la gestión interna.

Este desenlace se produce mientras Powell encara el final de su mandato bajo la presión política de Donald Trump, quien busca acelerar su reemplazo, y en medio de un debate sobre la independencia de la autoridad monetaria estadounidense.

Renovación de los edificios centrales y contexto financiero

Trump denuncia que el presupuesto de remodelación de la Reserva Federal asciende a USD 3.100 millones, superando la previsión inicial (REUTERS/Kent Nishimura/File Photo)

La controversia surge a raíz de las obras de reacondicionamiento de dos edificios emblemáticos de la Reserva Federal: el histórico Eccles Building y la sede de 1951 Constitution Avenue. Ambos inmuebles, ubicados en el corazón de Washington D.C., están siendo sometidos a su primera remodelación integral desde la década de 1930.

El proyecto incluye la eliminación de materiales peligrosos como el amianto y el plomo, así como la modernización de los sistemas de seguridad e infraestructura.

En el verano pasado, Donald Trump hizo pública su preocupación por el aumento en los costos del proyecto. El mandatario denunció que el presupuesto estimado alcanzaría los USD 3.100 millones, una cifra que supera los USD 2.500 millones previstos originalmente por la Fed, según la información del diario estadounidense.

La institución argumentó que la inversión permitiría reducir gastos operativos a largo plazo y garantizar condiciones adecuadas para empleados y visitantes.

Autonomía institucional y conflicto entre Powell y Trump

La negativa de Powell a bajar los tipos de interés genera tensión entre el Ejecutivo y la Reserva Federal, avivando el debate sobre su autonomía (REUTERS/Kevin Lamarque)

La remodelación de las sedes centrales de la Reserva Federal ha sido fuente de tensiones entre el Ejecutivo y el banco central. El propio Powell publicó en enero un video inusual en el que informaba que la Fed había recibido citaciones del Departamento de Justicia y que él mismo podría enfrentar una acusación penal por su testimonio ante un comité del Senado sobre la ejecución presupuestaria de las obras.

Según el titular de la Fed, la investigación penal fue impulsada por el descontento de Trump ante la negativa del banco a recortar los tipos de interés en respuesta a las presiones del Ejecutivo. La relación entre Trump y Powell se ha ido deteriorando desde que el presidente, con experiencia en el sector inmobiliario, comenzó a reclamar políticas monetarias más flexibles para estimular el crédito y el consumo.

Frente a ello, Powell se mantuvo firme en su decisión de no reducir los tipos de interés, priorizando el control de la inflación y la estabilidad de precios. Esta tensión desembocó en insultos públicos de Trump, quien llegó a calificar al presidente de la Fed como “cabeza hueca” y a cuestionar abiertamente su capacidad para dirigir la institución.

En el clímax del conflicto, Powell compareció ante el Senado y advirtió sobre las consecuencias de la injerencia política en la política monetaria: “Se trata de si la Reserva Federal podrá seguir fijando los tipos de interés basándose en la evidencia y las condiciones económicas, o si, por el contrario, la política monetaria estará condicionada por la presión o la intimidación política.”

El debate técnico gira en torno a que tipos de interés bajos favorecen el acceso al crédito, mientras que tasas más altas buscan frenar el gasto y controlar la inflación.

Perspectivas tras el archivo de la causa

El desenlace de la investigación penal no zanja todas las controversias. Aunque el Departamento de Justicia ha decidido archivar el caso, la Reserva Federal seguirá sometida a una revisión interna que podría implicar sanciones administrativas o recomendaciones sobre la gestión de recursos públicos.

En paralelo, la presión política sobre Powell se mantiene elevada, con un Senado dividido y una administración que insiste en acelerar su reemplazo, reavivando la discusión sobre la independencia de uno de los órganos más influyentes de la economía mundial.