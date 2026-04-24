La AARP alerta sobre el auge del fraude digital contra adultos mayores en Florida

AARP alerta sobre el incremento del fraude digital contra adultos mayores en Florida, con más de USD 258 millones robados en 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Florida registra más de USD 258 millones en pérdidas por fraude digital contra adultos mayores en 2025, según datos de la Comisión Federal de Comercio (FTC). La AARP encendió las alarmas ante una ola de estafas que crece sin freno y que afecta de manera desproporcionada a los residentes del estado mayores de 50 años, quienes enfrentan amenazas cada vez más sofisticadas en sus correos electrónicos, teléfonos y redes sociales.

El fraude digital avanza en Florida

Florida encabeza las estadísticas de pérdidas por estafas digitales, afectando gravemente a residentes mayores de 50 años según FTC y AARP (Imagen Ilustrativa Infobae)

Florida se ha convertido en uno de los territorios más golpeados por el fraude digital contra adultos mayores. Un estudio de AARP reveló que 1 de cada 6 adultos admite haber contestado llamadas o mensajes de texto de contactos desconocidos, y que aproximadamente la mitad ha descargado aplicaciones gratuitas o participado en cuestionarios en redes sociales que exponen datos personales. Estas conductas, aparentemente inofensivas, abren la puerta a delincuentes que operan con métodos cada vez más elaborados.

El caso de Grisel Muina: anatomía de una estafa por correo electrónico

Grisel Muina sabe de primera mano lo que cuesta un descuido digital. Recibió un correo electrónico que simulaba ser de Apple y le advertía sobre un cargo de USD 640: si no lo pagaba, debía llamar de inmediato. La urgencia del mensaje la llevó a marcar ese número, sin sospechar que al otro lado no había ningún representante de la empresa tecnológica, sino una red de ladrones.

“Recibí un correo electrónico que decía que había un cargo de unos 640 dólares y que si no pagaba esa cantidad, debía llamar de inmediato”, relató Muina a CBS News Miami. Durante la llamada, los delincuentes la presionaron para que entregara una copia de su licencia de conducir. Ella accedió. El resultado: le sustrajeron USD 2.345, el monto íntegro de su cheque del Seguro Social que acababa de recibir.

Muina reconoció haber tenido presentimientos durante el proceso, pero la presión del momento la paralizó. “No sé cómo lo hice, ni por qué lo hice, pero después, cuando colgué y todo pasó, me di cuenta de que era una estafa”, confesó. Llamó a la policía, que le advirtió que localizar a los responsables sería prácticamente imposible. Su banco tampoco pudo ayudarla: como ella había autorizado la transferencia y entregado la información voluntariamente, la institución no estaba en condiciones de revertir el cargo.

Estafas a medida: cómo los delincuentes perfilan a sus víctimas

Los delincuentes perfilaron a la víctima utilizando información pública en internet para ejecutar una estafa personalizada y difícil de rastrear (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que le ocurrió a Muina no fue un ataque al azar. Karen Murillo, directora estatal adjunta de defensa de AARP Florida, explicó a CBS News Miami que los delincuentes rastrean perfiles en línea —incluso los de carácter profesional— para construir estafas dirigidas con precisión. “Van a usar esos datos para asegurarse de que la estafa que están utilizando esté dirigida a usted”, advirtió.

Ante esa realidad, Murillo ofrece una regla práctica: si algo genera desconfianza, hay que detenerse. “Si sientes que algo te huele mal, es motivo para hacer una pausa, dar un paso atrás, pensarlo un poco más y ver si hay algo que puedas hacer para protegerte, aunque solo sea borrar la comunicación o no contestar la llamada”.

Por qué el dinero digital casi nunca se recupera

Uno de los factores que hace especialmente grave este tipo de fraude es el medio de pago. Murillo advirtió que las aplicaciones de transferencia de dinero y las criptomonedas representan un riesgo particular para las víctimas: “Es difícil de rastrear, difícil de investigar y no se puede revertir”. A diferencia de una tarjeta de crédito, donde existen mecanismos de disputa, las transferencias digitales autorizadas por el propio usuario dejan a las instituciones financieras sin margen legal para actuar, como le ocurrió a Muina.

Los recursos que AARP pone a disposición de las víctimas

La organización recomienda que quienes hayan sido víctimas de una estafa contacten de inmediato a su banco y a las agencias de crédito, y congelen su historial crediticio para evitar nuevos ataques. Para orientar a las víctimas y sus familias, AARP dispone de varias herramientas:

La Red de Vigilancia contra el Fraude (AARP.org/FraudWatchNetwork, o en español AARP.org/ContraFraude) centraliza información sobre tendencias de fraude y apoyo a víctimas. El Centro de Recursos contra el Fraude (AARP.org/FRC) detalla tipos específicos de estafas, incluidas las que involucran tarjetas de regalo. Quienes necesiten orientación inmediata pueden llamar al 877-908-3360, donde especialistas capacitados atienden consultas y denuncias. Toda la información sobre el estado de Florida está disponible en AARP.org/FLFraud.