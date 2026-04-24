Estados Unidos

Cómo solicitar el ITIN: el número de identificación fiscal para quienes no tienen Seguro Social

El identificatorio emitido por la autoridad tributaria estadounidense permite cumplir obligaciones fiscales y solicitar ciertos créditos o reembolsos derivados del pago de impuestos, aunque no habilita el acceso a prestaciones sociales ni autoriza el empleo en el país

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Una tarjeta blanca de Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) con detalles verdes sobre un fondo verde. Muestra el nombre Jane Doe y la firma.
El trámite del ITIN puede ser realizado por correo postal o de manera presencial en oficinas del IRS en Estados Unidos.

Acceder al sistema fiscal estadounidense representa un desafío para quienes no reúnen los requisitos para un Número de Seguro Social (SSN). Sin embargo, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) ofrece para este grupo el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN), una herramienta fundamental que permite presentar declaraciones de impuestos, solicitar ciertos reembolsos y acceder a créditos fiscales específicos, aunque no otorga derecho a beneficios del Seguro Social, autorización para trabajar ni cambia el estatus migratorio.

El ITIN: función, requisitos y elegibilidad

El ITIN es un identificador fiscal de nueve dígitos emitido exclusivamente para propósitos tributarios federales. Su uso está restringido a cuando existe la obligación legal de presentar una declaración federal, reclamar un reembolso o crédito fiscal autorizado, informar ingresos ante el IRS, o figurar como cónyuge o dependiente en una solicitud de beneficios tributarios. Por el contrario, quienes declaren ingresos nulos, sean residentes permanentes legales, titulares de una visa de trabajo o elegibles para el Seguro Social no requieren este identificador.

Según el Servicio de Impuestos Internos, pueden solicitar el ITIN los extranjeros residentes y no residentes, así como cónyuges o dependientes incluidos en una declaración de impuestos federal. Además, estudiantes, profesores o investigadores extranjeros bajo ciertas visas también pueden tramitarlo si la legislación vigente lo exige.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Solicitar el ITIN resulta obligatorio para quienes tengan que presentar declaración de impuestos, reclamar reembolsos o acceder a créditos fiscales.

Procedimiento de solicitud y condiciones para su uso

Con relación al procedimiento, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) exige que la solicitud del ITIN se presente de manera simultánea con la declaración de impuestos correspondiente y el formulario W-7 (solicitud de ITIN), nunca en trámites separados. Si se solicita una prórroga para presentar la declaración, el ITIN puede gestionarse dentro del plazo extendido. En caso de requerir más tiempo para declarar, es posible solicitarlo incluso sin contar aún con el identificador, mientras se deje constancia en los formularios específicos de que el número está “por solicitarse”.

El trámite de este número identificatorio puede realizarse por correo postal o de forma presencial en las oficinas del IRS. Una vez presentada la documentación, la entidad puede demorar hasta siete semanas en comunicar el resultado, plazo que se extiende durante la temporada de impuestos o si la solicitud proviene del extranjero.

Si transcurrido ese tiempo no se recibe respuesta, el solicitante debe contactar al IRS. En caso de enviar documentos originales como respaldo, el solicitante debe recibirlos de vuelta en un máximo de sesenta días. Si esto no ocurre, corresponde notificarlo a la agencia tributaria.

Por otro lado, el ITIN es temporal y debe renovarse si vence, lo que ocurre cuando no se lo utiliza en una declaración de impuestos durante tres años tributarios consecutivos. A su vez, cuando un contribuyente obtiene un número de Seguro Social, el ITIN queda anulado y es obligatorio informar este cambio al IRS para que los registros fiscales se transfieran al nuevo número.

Para obtener el ITIN, la solicitud debe presentarse junto con la declaración federal, no de forma separada, según la normativa del IRS (REUTERS/Kent Nishimura).
Para obtener el ITIN, la solicitud debe presentarse junto con la declaración federal, no de forma separada, según la normativa del IRS (REUTERS/Kent Nishimura).

Beneficios fiscales a los que da acceso el ITIN

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) detalla una serie de beneficios tributarios a los que pueden acceder los titulares de ITIN, siempre que cumplan los requisitos legales. Entre los créditos y beneficios asociados figuran el crédito tributario por hijo, el crédito para otros dependientes, el crédito tributario de oportunidad para estadounidenses, el crédito tributario de prima de seguro médico (PTC) y el crédito por cuidado de hijos y dependientes.

Para ser elegible, tanto el titular como sus dependientes, cuando corresponda, deben disponer de un ITIN válido antes de la fecha límite para presentar la declaración de impuestos, incluidas eventuales prórrogas.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ofrece en su portal oficial recursos y publicaciones actualizadas para quienes deben tramitar el ITIN, entre ellos guías, formularios y canales de contacto para consultas específicas. El organismo recomienda revisar con atención la documentación antes de iniciar el trámite para evitar demoras en la gestión.

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