Estados Unidos

Veintitrés años después de la desaparición de su esposa, un hombre del condado de Baltimore es acusado de su asesinato

La justicia del condado de Baltimore formalizó cargos contra Dwight Rust Jr. luego de un extenso proceso investigativo que incluyó nuevos indicios y el posible móvil de una relación extramarital no declarada

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Primer plano de un hombre de mediana edad con cabello oscuro corto y barba canosa, mirando directamente a la cámara. Su rostro tiene un tono rojizo
Veintitrés años después, la justicia acusa a Dwight Rust del asesinato de Michelle Rust en el condado de Baltimore (Captura de video)

Veintitrés años después de que Michelle Rust desapareciera sin dejar rastro en el condado de Baltimore, su esposo fue arrestado y acusado formalmente de su asesinato. Dwight “DJ” Rust Jr. enfrenta cargos de homicidio en primer grado tras una investigación que, aunque se inició en 2002, no produjo resultados concretos hasta esta semana.

Un gran jurado acusó formalmente a Dwight Rust luego de décadas de silencio judicial. Fue arrestado el martes y, al día siguiente, un juez ordenó que permaneciera detenido sin derecho a fianza mientras aguarda el inicio del proceso.

La desaparición de una madre de 24 años

Retrato de una mujer joven con cabello rojizo suelto, flequillo y una blusa oscura, sonriendo ligeramente frente a un fondo azulado
Michelle Rust tenía 24 años y desapareció cuando salía a comprar artículos para la fiesta de cumpleaños de su hijo (Captura de video)

Michelle Rust tenía 24 años cuando fue vista por última vez el 20 de julio de 2002. Según declaró su esposo a la policía en aquel entonces, ella salió de su casa, en la cuadra 1800 de Clarke Boulevard, alrededor de las 9:30 de la mañana con destino a una tienda, donde supuestamente compraría artículos para la fiesta del tercer cumpleaños de su hijo. Nunca regresó.

La versión de Dwight Rust chocó desde el principio con los testimonios de otros. Durante la investigación inicial, agentes entrevistaron a testigos que aseguraron no haber visto a Michelle salir de la vivienda ni conducir su vehículo ese día. La última imagen registrada de ella era al volante de una furgoneta Dodge verde.

El suegro de Michelle fue quien encontró el vehículo abandonado en la cuadra 2400 de Zion Road. Estaba vacío y la llave de la cerradura de la puerta del conductor aparecía rota, un detalle que intensificó las sospechas desde el inicio.

El caso se reabre dos décadas después

Exterior del Tribunal de Distrito de Maryland: fachada de ladrillo, columnas, entrada arqueada, ventanas de cristal. Banderas de EE. UU. y Maryland. Follaje verde
La reapertura del caso en 2023 se produjo tras nuevas evidencias que apuntan a un posible crimen tras dos décadas sin avances relevantes (Captura de video)

Durante más de 20 años, el caso permaneció sin resolverse. En 2023, la policía lo retomó tras concluir que la desaparición fue consecuencia de un crimen. La cabo Dona Carter, de la Oficina de Investigaciones Criminales, explicó los motivos: “No había actividad en sus cuentas bancarias ni se habían emitido cheques. Era una madre y una hija ejemplar. No habría desaparecido sin más, así que era evidente que había sido víctima de un crimen”.

En el marco de la reanudación de las pesquisas, los investigadores regresaron a la cuadra 1800 de Clarke Boulevard y utilizaron un radar para buscar nuevas pistas. Las diligencias también permitieron descartar a los padres biológicos de Michelle como posibles sospechosos.

Fiscalía apunta a una aventura extramatrimonial como móvil

Durante la audiencia de revisión de fianza celebrada el miércoles, el fiscal adjunto Jacey Sheckells presentó ante el tribunal lo que considera el móvil del crimen: una relación extramatrimonial que Dwight Rust mantenía en 2002. Según la fiscalía, el acusado tomaba “medidas concretas” para iniciar una nueva vida con esa mujer y planeaba abandonar a Michelle justo después de la fiesta de cumpleaños de su hijo, el mismo día en que ella desapareció. Sheckells también argumentó que Dwight Rust había ocultado ese vínculo a las autoridades durante años, y alertó sobre el riesgo de que el acusado pudiera intimidar a testigos del vecindario si quedaba en libertad.

La defensa, encabezada por el abogado Jeremy Eldridge, rechazó los argumentos de la fiscalía. “Si el motivo es que Dwight Rust Jr. tuvo una aventura, se necesita algo más que eso”, sostuvo. Eldridge subrayó que su cliente no tiene antecedentes de violencia doméstica ni acusaciones de haber amenazado o maltratado a su esposa, y descartó que represente un peligro para los testigos. Afirmó, además, que tanto Dwight Rust como su entorno han colaborado con las autoridades de forma ininterrumpida desde 2002.

Familiares en el tribunal y próximos pasos judiciales

Un grupo de personas, incluyendo a Dwight DJ Rust Jr y Michelle Rust, de pie en escaleras frente a un edificio de Maryland, con un orador en primer plano
Un tribunal determinó mantener a Dwight Rust detenido sin fianza, a pesar de cumplir requisitos para arresto domiciliario, priorizando la seguridad pública (Captura de video)

La jueza del Tribunal de Distrito Krystin Richardson falló a favor de la fiscalía y ordenó mantener a Dwight Rust en prisión, citando preocupaciones de seguridad pública, pese a reconocer que una evaluación previa al juicio determinó que reúne los requisitos para el arresto domiciliario y que no registra antecedentes penales. Familiares y amigos del acusado, incluida su actual esposa, se presentaron en la sala para expresarle su apoyo.

El padre de Michelle, en una entrevista de 2023 con el canal WJZ, había resumido el peso de esos años de incertidumbre: “Uno se levanta cada día y se siente inútil porque no hay nada que pueda hacer por su hija”.

Dwight Rust comparecerá próximamente ante el Tribunal de Circuito del Condado de Baltimore, instancia en la que se fijará la fecha del juicio.

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