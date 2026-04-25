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Donald Trump intensifica la presión sobre Irán antes de las negociaciones en Pakistán: sancionó a una red petrolera de Teherán en China

Las autoridades estadounidenses anunciaron medidas contra una importante empresa petroquímica y varias entidades marítimas, en el marco de una estrategia para limitar los ingresos energéticos de Irán

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Estados Unidos endurece sanciones económicas contra la refinería Hengli Petrochemical de China y cerca de 40 compañías navieras por comercio con petróleo iraní. (REUTERS/Chen Aizhu/File Photo)
Estados Unidos endurece sanciones económicas contra la refinería Hengli Petrochemical de China y cerca de 40 compañías navieras por comercio con petróleo iraní. (REUTERS/Chen Aizhu/File Photo)

Estados Unidos impuso el viernes sanciones económicas a la refinería china Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery y a cerca de 40 compañías navieras y buques vinculados al transporte de petróleo iraní, en el marco de una intensificación de la presión financiera sobre Teherán. El Departamento del Tesoro señaló que Hengli es uno de los principales clientes del crudo y productos derivados de Irán, con compras valoradas en miles de millones de dólares desde al menos 2023. Esta refinería, ubicada en la ciudad portuaria de Dalian y con una capacidad de procesamiento de 400.000 barriles diarios, figura entre las mayores “teteras” independientes de China.

En un comunicado, el Departamento de Estado resaltó: “Estados Unidos está tomando medidas decisivas para interrumpir el comercio ilícito de petróleo de Irán, la principal fuente de ingresos del régimen iraní que financia su terrorismo y la desestabilización de la región”. “La campaña de máxima presión de la Administración hará que Teherán rinda cuentas por su agresión regional y las amenazas a los intereses estadounidenses”, agregó la Cancillería.

Las nuevas sanciones, anunciadas la víspera de un nuevo encuentro entre enviados de la Casa Blanca y representantes de Irán en Pakistán, forman parte de la denominada Operación Furia Económica, que busca reducir los ingresos petroleros de la República Islámica. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que su gobierno continuará “asfixiando la red de buques, intermediarios y compradores de la que depende Irán para colocar su petróleo en los mercados globales”. Según Washington, los ingresos obtenidos por la venta de crudo han sido una fuente vital de financiamiento para el régimen iraní y sus fuerzas armadas.

El Departamento del Tesoro detalló que entre las empresas sancionadas figuran navieras y buques registrados en Islas Cook, Islas Marshall, Panamá, Antigua y Barbuda, Comoras, Barbados, Hong Kong y Vanuatu, por su papel en la llamada “flota fantasma” que transporta petróleo iraní bajo banderas de conveniencia. La medida implica el bloqueo de activos en Estados Unidos y la prohibición para ciudadanos estadounidenses de realizar transacciones con las entidades afectadas.

El Departamento del Tesoro identifica a Hengli como uno de los principales compradores de crudo y productos derivados de Irán, con transacciones millonarias desde 2023. (REUTERS/Stringer/File Photo)
El Departamento del Tesoro identifica a Hengli como uno de los principales compradores de crudo y productos derivados de Irán, con transacciones millonarias desde 2023. (REUTERS/Stringer/File Photo)

China compra más del 80% del petróleo exportado por Irán, según datos de la firma de análisis Kpler correspondientes a 2025. La mayor parte de este comercio se realiza a través de pequeñas refinerías independientes, conocidas como “teteras”, que operan con márgenes estrechos y se han visto presionadas por una demanda interna débil y las restricciones impuestas por Washington. El gobierno estadounidense había sancionado previamente a otras refinerías chinas de este tipo, lo que dificultó la recepción de crudo y obligó a algunas a vender productos refinados bajo nombres alternativos.

El impacto total de las sanciones sobre las refinerías independientes chinas es limitado, dada su escasa exposición al sistema financiero estadounidense. Sin embargo, expertos en sanciones consideran que la aplicación de restricciones a bancos chinos que faciliten las compras tendría un efecto más severo sobre el comercio petrolero con Irán. El secretario Bessent indicó que el Tesoro ha advertido a dos bancos chinos que, si se prueba la existencia de fondos iraníes en sus cuentas, podrían enfrentarse a sanciones secundarias.

La estrategia de 'Operación Furia Económica' apunta a reducir los ingresos petroleros de Irán para limitar la financiación de actividades militares y terrorismo.
La estrategia de 'Operación Furia Económica' apunta a reducir los ingresos petroleros de Irán para limitar la financiación de actividades militares y terrorismo.

La imposición de sanciones coincide con la agitación en el comercio energético global, marcada por el bloqueo físico en el estrecho de Ormuz y el aumento de precios internacionales del petróleo. Tras la expiración de una exención temporal sobre el crudo iraní, las refinerías chinas han debido pagar primas por el petróleo de ese país respecto al precio internacional de Brent.

El gobierno iraní ha exigido el levantamiento de las sanciones como condición para discutir el fin de la guerra en la región. Entretanto, la Casa Blanca anunció avances en la postura de Irán tras el fracaso de las negociaciones del 11 y 12 de abril, lo que permitió programar una nueva ronda de conversaciones presenciales en Islamabad.

(Con información de AP, AFP, EFE, Reuters, AP y Bloomberg)

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