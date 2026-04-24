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La brutal autocrítica de David Bowie sobre “Space Oddity”

Ni el músico ni su productor Tony Visconti creían que el tema fuera a triunfar, y con los años el propio artista reconoció públicamente sus dudas sobre una canción que, pese a todo, se convirtió en uno de los mayores clásicos del rock británico

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David Bowie expresó su rechazo a sus primeras canciones por la influencia de Anthony Newley y su autocrítica permanente (Crédito: TheVideoJukeBox3 YouTube)

La autocrítica constante de David Bowie marcó toda su carrera y delineó una relación inusual con su propio legado artístico. El músico británico no dudó en expresar públicamente el rechazo hacia algunas de sus primeras creaciones, lo que revela la complejidad de su vínculo con el pasado y su incansable deseo de superación. Este rigor interior, lejos de debilitar su figura, fortaleció su autoridad y la percepción de autenticidad ante el público.

Influencias y distanciamiento en los inicios

Durante sus primeros años, Bowie grabó “The Laughing Gnome”, sencillo de 1967 compuesto bajo la influencia del actor y cantante Anthony Newley, figura popular en el Reino Unido en esa época.

La impronta de Newley era evidente en la voz y el estilo de Bowie, quien, con el paso de los años, intentó distanciarse de ese material. Bowie consideraba que la canción no representaba su verdadera identidad artística, motivo por el cual manifestó públicamente su incomodidad por ese registro temprano.

David Bowie
'The Laughing Gnome', tema influenciado por Anthony Newley, generó incomodidad en Bowie y fue calificado como vergonzoso por la crítica

La crítica contemporánea, como el semanario musical británico NME, calificó “The Laughing Gnome” como el ejemplo más vergonzoso de la juventud de Bowie y remarcó la similitud con el estilo de Newley.

El propio Bowie, en diálogo con la revista Q Magazine, expresó: “Aarrghh, Dios, esas cosas al estilo Anthony Newley, qué vergüenza”, dejando en claro su deseo de borrar ese episodio de su trayectoria.

El impacto de la reedición y la mirada pública

Pese al rechazo del propio artista, la canción fue reeditada en 1973 tras el éxito de Space Oddity y logró convertirse en una pieza de culto entre sus seguidores.

David Bowie 6 canciones fundamentales portada
La reedición de 'The Laughing Gnome' en 1973 permitió a nuevas generaciones descubrir los orígenes musicales de Bowie pese a su rechazo personal

Este redescubrimiento ocurrió mientras Bowie ya era una figura ascendente en la escena internacional, lo que sorprendió incluso al propio músico, quien prefería no recordar esa etapa.

La reedición permitió que una nueva generación de oyentes accediera a los orígenes de Bowie, aunque él mismo los considerara superados y ajenos a su evolución posterior.

Los primeros trabajos de Bowie funcionaron para él como un recordatorio de la importancia de la autocrítica y la capacidad de reinventarse. Su decisión de hablar abiertamente sobre sus desaciertos contribuyó a forjar una imagen de honestidad y transparencia, atributos que serían claves a lo largo de su carrera.

Escepticismo ante los éxitos y evolución profesional

David Bowie
Bowie y su productor Tony Visconti dudaron de 'Space Oddity' inicialmente, considerándola un tema de escaso valor artístico (AP Photo/Bob Child)

El rigor de Bowie al evaluar su trabajo no se limitó a sus comienzos. Incluso “Space Oddity”, el sencillo que impulsó su fama global en 1969, fue recibido con dudas tanto por él como por su productor, Tony Visconti.

Visconti llegó a describir la canción como “barata” y “un truco” motivado por la popularidad de la carrera espacial, y ambos compartieron bromas privadas sobre las escasas expectativas de éxito para el tema.

A pesar del impacto que tuvo “Space Oddity”, Bowie reconoció que en ese momento carecía de un repertorio consolidado para sostener una carrera internacional. Con el paso de los años, su opinión sobre la canción cambió: la reincorporó en la gira Diamond Dogs de 1974 y posteriormente la interpretó en los conciertos multitudinarios de la gira Serious Moonlight en 1983, según detalla el portal de música independiente indiehoy.com.

David Bowie 6 canciones fundamentales
El músico británico sólo valoró positivamente la canción 'Win' del álbum 'Young Americans', mostrando un alto estándar en su discografía (Kevin Cummins/ Victoria and Albert Museum, London)

Bowie mantuvo su mirada crítica a lo largo de su trayectoria. “Young Americans”, canción principal del álbum homónimo de 1975, fue otra obra que el propio artista confesó no disfrutar. Aunque el álbum fue bien recibido y reflejaba una etapa de optimismo, Bowie declaró que solo apreciaba la canción “Win” del disco completo, mostrando así un alto estándar de exigencia respecto a su producción.

De acuerdo con indiehoy.com, esta postura autocrítica se tradujo en una revisión constante y restrictiva de su legado. Bowie no dudaba en reconocer públicamente sus desaciertos, estableciendo así una distancia poco habitual entre un artista pop y su propia obra. Su honestidad al evaluar su catálogo lo distinguió en una industria donde la autocomplacencia suele predominar.

El valor de la revisión y la autenticidad

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La autocrítica de Bowie se volvió un pilar de su éxito, demostrando que el rigor personal impulsa la innovación y la credibilidad artística (Cortesía ACC Art Books)

La autocrítica férrea y la revisión pública de sus propios errores permitieron a Bowie mantenerse relevante e innovador durante décadas. Para el cantante británico, examinar y cuestionar su propio trabajo resultó fundamental para su evolución artística y para consolidar una presencia influyente en la cultura contemporánea.

Su apertura al reconocer limitaciones personales fortaleció su credibilidad ante varias generaciones y demostró que el rigor personal puede ser compatible con el éxito masivo y la transformación constante.

Bowie enseñó que la autocrítica no es solo una herramienta de mejora individual, sino un elemento central en la construcción de una trayectoria artística auténtica y duradera.

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