Vincent D’Onofrio sobre Kingpin: “A Fisk no lo interpreto como villano, sino como rey”

Vincent D’Onofrio utiliza un traje de musculatura para interpretar a Wilson Fisk en Marvel y proteger su salud (DisneyPlus)

El compromiso de Vincent D’Onofrio con Wilson Fisk en el universo Marvel de los estudios Marvel trasciende la pantalla. Durante una conversación reciente en el pódcast especializado Inside of You with Michael Rosenbaum, el actor compartió los sacrificios físicos y emocionales que realizó para mantener viva la esencia de Kingpin, pasando por exigentes rutinas y cambios drásticos en su preparación física.

Vincent D’Onofrio tuvo que dejar atrás las transformaciones extremas de peso que durante años marcaron su interpretación de Wilson Fisk en Marvel. Ahora, por motivos de salud, utiliza un “traje de musculatura” en las grabaciones, una medida que le permitió mantener la presencia del personaje sin poner en riesgo su bienestar. El propio intérprete reconoce que este cambio fue imprescindible para poder seguir con su carrera y cuidar de su familia.

Preparación física y salud en el rol de Wilson Fisk

“No tengo que tener el peso para Marvel ya. Ahora, por salud, llevo un traje de musculatura”, relató D’Onofrio durante la entrevista en Inside of You with Michael Rosenbaum. La decisión de abandonar las variaciones drásticas de peso se impuso por una cuestión médica, ya que el proceso de ganar y perder kilogramos llegó a ser insostenible.

El actor dejó atrás las transformaciones extremas de peso en Marvel por motivos médicos y por bienestar familiar (Disney Plus)

Respecto al nuevo método en el set, el actor expresó: Ese traje es pesado, caluroso y ajustado. Va desde los tobillos hasta las muñecas. Explicó que debe usarlo cada día de rodaje y que, aunque resulta incómodo, le permite continuar personificando a Wilson Fisk sin comprometer su salud.

La preparación diaria tampoco es sencilla. “Todo lo que tengo que hacer para Daredevil es afeitarme y asegurarme de que no se vea la sombra en mi cabeza, ponerme el traje y estoy listo”, detalló. Aunque la rutina parece simple, subrayó que exige disciplina y atención constante a los detalles para evitar errores en pantalla.

Motivaciones personales y familiares de Vincent D’Onofrio

Las motivaciones de D’Onofrio son, ante todo, personales. “Tengo hijos. Quiero vivir. Tengo un matrimonio y quiero estar presente para todos”, confesó durante la entrevista. Con el deseo de mantenerse junto a su familia el mayor tiempo posible, dio prioridad a su salud y a hábitos más sostenibles, dejando atrás sacrificios extremos del pasado.

D’Onofrio asegura que el traje especial de Kingpin es pesado y caluroso, pero le permite continuar con su carrera (JOJO WHILDEN)

“No espero retirarme pronto, así que debo mantenerme en forma”, afirmó. El intérprete explicó que su enfoque ahora es estar presente para su esposa y sus hijos, lo que guio el rumbo de su vida cotidiana y profesional.

Para él, la clave está en recordarles a los seres queridos su importancia: “Aprendí con los años que tienes que recordarle a tu pareja y a tus hijos por qué son importantes para ti, lo que hacen por la familia y lo afortunado que eres de tenerlos cerca”.

Interpretación de Kingpin y experiencia actoral

El paso del tiempo también influyó en la forma en la que Vincent D’Onofrio aborda a Wilson Fisk. “A Fisk no lo interpreto como villano, sino como rey”, remarcó en Inside of You with Michael Rosenbaum. Prefiere dotar al personaje de un sentido de poder y dignidad, por encima de su rol como antagonista, cuidando cada gesto y relación en el set.

La nueva rutina física del actor equilibra disciplina, preparación diaria y atención a los detalles para dar vida a Kingpin (Giovanni Rufino. © 2024 MARVEL)

El propio actor reconoce la huella de su biografía en su interpretación: “De niño fui gordito, sufrí bullying. Eso deja huellas”. D’Onofrio supo transformar esas cicatrices en recursos actorales, sumando capas de vulnerabilidad y humanidad tanto a Fisk como a otros papeles. “No se va del todo, y lo uso siempre que el guion lo requiere”.

Sobre su trabajo en el set, el intérprete considera que el error y el acierto forman parte del proceso: “Fracaso tanto como triunfo cuando la cámara está rodando. La gente ve mis errores, y eso me libera”. Para él, este aprendizaje lo ayuda a disminuir la presión de complacer y a aceptar que todos, en distintos roles dentro del rodaje, experimentan tropiezos.

D’Onofrio también valoró la experiencia de compartir escena con otros colegas, como Krysten Ritter: “Krysten Ritter es increíble en el set. Aprendo viéndola y me impresiona cómo aporta ideas y energía”. La colaboración y el apoyo entre pares son, en su opinión, una parte fundamental para seguir creciendo y mejorando en la profesión.

D’Onofrio transforma sus experiencias personales, como el bullying infantil, en recursos actorales para roles en Marvel (REUTERS/Mario Anzuoni)

A lo largo de su trayectoria, el intérprete convirtió las experiencias difíciles y las dudas en herramientas para fortalecer la sinceridad de su trabajo. “Uso eventos de mi vida real, siempre y cuando sirvan a la historia”, expresó a Inside of You with Michael Rosenbaum.

Búsqueda profesional de la excelencia

Si bien Vincent D’Onofrio admite que alcanzar el ideal actoral es imposible, considera que la búsqueda constante de superación es la verdadera conexión con el público. Esa entrega, según el intérprete, es la que da sentido a cada uno de sus esfuerzos frente a la cámara.