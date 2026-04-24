Italia rechazó pagar a Suiza los gastos médicos de sus ciudadanos heridos en el incendio de Crans-Montana

Las familias exigen que los responsables del local asuman las consecuencias económicas (Reuters)

El Gobierno de Italia rechazó abiertamente la solicitud de Suiza para reembolsar los gastos médicos de los ciudadanos italianos heridos en el incendio de Nochevieja en Crans-Montana, una tragedia que dejó 41 fallecidos y 115 lesionados.

La negativa fue confirmada por el embajador italiano en Berna, Gian Lorenzo Cornado, tras una reunión con el presidente del cantón de Valais, Mathias Reynard, quien había presentado la reclamación en nombre de las autoridades suizas.

Italia considera que existe un principio de reciprocidad entre ambos países y que la responsabilidad recae en quienes gestionaban el local sin los controles de seguridad exigidos.

El incendio ocurrió la noche del 31 de diciembre y dejó 41 muertos y 115 heridos, incluidos varios italianos

Hace algunos días varias familias italianas cuyos hijos resultaron heridos en el incendio recibieron facturas médicas de hasta 70.000 euros por la atención recibida en Suiza, lo que provocó una fuerte indignación.

Ante la reacción pública y diplomática, el gobierno helvético atribuyó el envío de las facturas a un error administrativo y garantizó que no reclamará ningún pago a los afectados.

Con respecto a la solicitud de Suiza para que Italia pague los gastos, la primera ministra Giorgia Meloni respaldó la negativa oficial, calificando de “innoble” esa exigencia.

Además, aseguró en sus redes sociales que, si el reclamo se presenta formalmente, Italia lo rechazará de manera categórica.

Giorgia Meloni calificó de “innoble” el pedido suizo de pago por los heridos (Reuters)

“Confío en el sentido de responsabilidad de las autoridades suizas y espero que la noticia resulte ser del todo infundada”, agregó.

Por su parte, Mathias Reynard, presidente del cantón de Valais, señaló que su administración carece de base legal para asumir esos costes y explicó que el envío de facturas fue meramente informativo, sin pretensión de cobro.

Las familias italianas, representadas por el abogado Fabrizio Ventimiglia, declararon inaceptable la petición suiza y exigieron que quienes tienen la obligación de garantizar la seguridad asuman plenamente las consecuencias económicas.

“Quien tiene el deber de garantizar la seguridad y no lo hace no puede limitarse después a aplicar fríamente una norma contable. Debe asumir plenamente las consecuencias de lo ocurrido”, afirmó Ventimiglia.

Los afectados rechazaron que se les aplique una norma contable tras la tragedia (Reuters)

Muchos de los heridos recibieron atención médica en hospitales suizos antes de que algunos lesionados italianos fueran trasladados a Milán para continuar su recuperación. Uno de los casos más notorios fue el de Elsa, quien tras permanecer 58 días en terapia intensiva en Turín fue derivada a un hospital infantil.

Las relaciones bilaterales ya estaban afectadas por la excarcelación de los propietarios del local incendiado, Jacques y Jessica Moretti, hecho que llevó a Italia a llamar a consultas a su embajador en enero, aunque este retornó a Berna en las últimas semanas.

La investigación judicial también mantiene imputadas a otras 11 personas, entre ellos varios funcionarios responsables de la seguridad. Los cargos incluyen homicidio por negligencia, lesiones corporales por negligencia e incendio por negligencia.

(Con información de EFE)