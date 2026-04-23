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Esta es la fortuna que Meryl Streep ha construido a lo largo de su carrera de más de 50 años en Hollywood

El patrimonio de la actriz incluye ingresos por cine, televisión, regalías y propiedades inmobiliarias en Estados Unidos

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Meryl Streep arrives for the Saturday Night Live 50: The Anniversary Special at 30 Rockefeller Plaza in New York City, U.S., February 16, 2025. REUTERS/Caitlin Ochs
De 35 mil dólares por película a una fortuna de nueve cifras, este es es patrimonio de Meryl Streep. (REUTERS/Caitlin Ochs)

Meryl Streep ha desarrollado una trayectoria de casi cinco décadas en cine y televisión. A los 76 años, cuenta con tres premios Óscar y 21 nominaciones a los premios de la Academia, además de una amplia filmografía que abarca desde dramas hasta comedias.

De acuerdo con el informe de Celebrity Net Worth, el patrimonio neto de la actriz se estima en 100 millones de dólares. La cifra se ha construido a partir de ingresos acumulados en cine, televisión, derechos de autor y actividades relacionadas con la industria del entretenimiento.

En las etapas iniciales de su carrera, la estrella de Hollywood obtuvo 35 mil dólares por su participación en El cazador (1978), película por la que recibió su primera nominación al Óscar.

Un año después, por Kramer contra Kramer (1979), su salario fue de 85 mil dólares y obtuvo su primer premio de la Academia como mejor actriz de reparto.

Meryl Streep recibió 85 mil dólares por su actuación en "Kramer contra Kramer". (Captura de video)
Meryl Streep recibió 85 mil dólares por su actuación en "Kramer contra Kramer". (Captura de video)

Durante la década de 2010, sus ingresos por película alcanzaron cifras cercanas a los 20 millones de dólares en producciones como El baile de graduación y Mujercitas.

En 2022, sus ingresos anuales se estimaron en alrededor de 24 millones de dólares, incluyendo aproximadamente 5 millones procedentes de la película Que hablen todos.

La actriz también ha mantenido ingresos a través de proyectos televisivos y regalías. Su participación en la serie Only Murders in the Building ha generado entre 2 y 3 millones de dólares anuales.

A esto se suman entre 3 y 5 millones de dólares procedentes de derechos de autor por su filmografía, así como ingresos adicionales estimados en 200 mil dólares provenientes de inversiones financieras.

Meryl Streep recibe 200 mil dólares anuales provenientes de inversiones. (REUTERS/Jack Taylor)
Meryl Streep recibe 200 mil dólares anuales provenientes de inversiones. (REUTERS/Jack Taylor)

En el ámbito inmobiliario, Streep y su entonces exesposo, Don Gummer, han gestionado varias propiedades en Estados Unidos. Entre ellas, una residencia en Nueva York que fue vendida por 16 millones de dólares en 2018, tras haber sido listada inicialmente en 25 millones de dólares.

En 2017 adquirieron una vivienda en Pasadena por 3.6 millones de dólares, y también cuentan con una casa de campo en Salisbury, Connecticut. En conjunto, el valor de sus propiedades se estima en alrededor de 20 millones de dólares.

Entre sus trabajos más reconocidos se encuentran La decisión de Sophie (1982), El diablo viste a la moda (2006), La dama de hierro (2011) y Los archivos del Pentágono (2017).

Cabe destacar que en 2011 la artista recibió un millón de dólares por su participación en la película La dama de hierro, cantidad que fue donada al Museo Nacional de Historia de la Mujer.

Actualmente, Meryl Streep espera el lanzamiento de la secuela de El diablo viste a la moda, la cual reúne nuevamente a parte del elenco original y se encuentra en etapa de promoción.

Meryl Streep, con pelo blanco y gafas de sol oscuras, junto a Emily Blunt, con pelo castaño y gafas de sol, ambas mirando al frente
Meryl Streep vuelve a su personaje de Miranda Presley en la secuela de 'El diablo viste a la moda'. (20th century fox)

La primera película, estrenada en 2006, se centró en la industria editorial de moda y en la relación entre una editora en jefe y su asistente recién graduada, interpretada por Anne Hathaway.

En esta nueva entrega, la narrativa se sitúa 20 años después y se enfoca en la evolución de Miranda Priestly dentro de un contexto cambiante para la industria editorial. La producción tiene previsto su estreno en salas de cine el 1 de mayo.

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