Difunden detalles de la llamada al 911 previa a la muerte de David Wilcock

Informe policial reconstruye minuto a minuto la muerte de David Wilcock. (Instagram)

Las autoridades del condado de Boulder, en Colorado, difundieron una cronología detallada de los últimos minutos de vida de David Wilcock, investigador y autor conocido por sus trabajos sobre objetos voladores no identificados (OVNI).

La información fue publicada tras el interés generado por las circunstancias de su fallecimiento, ocurrido el 20 de abril de 2026.

De acuerdo con el reporte oficial, Wilcock, de 53 años, realizó una llamada a los servicios de emergencia a las 10:44 de la mañana, hora local. Durante la comunicación, expresó que necesitaba irse y señaló que se encontraría “a la izquierda de la casa”.

En el transcurso de la llamada, también mencionó problemas de salud y dificultades económicas, aunque evitó responder directamente cuando el operador le preguntó si estaba armado o si planeaba hacerse daño.

En la llamada de emergencia, David Wilcock afirmó que enfrentaba problemas de salud y dificultades económicas. (Instagram)

Asimismo, según los informes, el también youtuber les dijo a los operadores: “Lamento hacerles pasar por esto”, antes de colgar.

Tras recibir la llamada, las autoridades enviaron de inmediato a agentes al domicilio. El primer oficial llegó a las 10:53 a. m., pero permaneció a cierta distancia mientras esperaba refuerzos, debido a la incertidumbre sobre la posible presencia de un arma.

Un segundo agente arribó a las 11:01 a. m., momento en el que ambos coordinaron una estrategia para aproximarse de manera conjunta.

Segundos más tarde, los oficiales observaron a David Wilcock sentado en el exterior de la residencia con un arma de fuego apuntando hacia su cabeza.

Cuando los agentes llegaron, David Wilcock estaba sentado frente a su casa mientras sostenía un arma de fuego. (Captura de video)

Al descender de sus vehículos, los agentes buscaron cobertura y emitieron órdenes verbales para que dejara el arma. A las 11:04 a. m.se registró un disparo en una dirección no determinada; sin embargo, Wilcock permanecía con vida y aún sostenía el arma.

Menos de un minuto después, la situación se mantuvo sin cambios, con el arma todavía dirigida hacia su cabeza.

A las 11:05 a. m., uno de los agentes reiteró la instrucción de que soltara el arma. Tres segundos después, los oficiales presenciaron el disparo que resultó fatal. De acuerdo con la cronología oficial, desde el momento en que los agentes lo vieron con el arma hasta el desenlace transcurrió menos de un minuto.

Tras el incidente, se solicitó apoyo adicional de las fuerzas de seguridad para asegurar el área. Los agentes realizaron una inspección de la vivienda y sus alrededores para confirmar que no hubiera otras personas en riesgo.

Las autoridades inspeccionaron el lugar tras la muerte de David Wilcock. (Créditos: Redes sociales)

Posteriormente, David Wilcock fue declarado sin vida en el lugar y se inició el proceso formal de investigación.

El 22 de abril, dos días después de los hechos, la oficina del forense del condado confirmó oficialmente la identidad del fallecido mediante procedimientos científicos y tras notificar a sus familiares. Las autoridades indicaron que la investigación se cerró clasificando la muerte como suicidio.

El informe policial también incluyó declaraciones de la familia, en las que se señala que David Wilcock enfrentaba un periodo prolongado de depresión, así como dificultades financieras significativas.

En el documento, sus allegados expresaron su deseo de que el caso contribuya a generar mayor atención sobre el acceso a servicios de salud mental.

Los familiares de David Wilcock aseveraron que pasaba por un periodo de depresión. (Créditos: History Channel)

La publicación de la cronología respondió, según las autoridades, al alto nivel de interés público y a la circulación de diversas versiones sobre lo ocurrido.

En este contexto, el reporte también abordó rumores difundidos en línea que sugerían la posibilidad de un acto ilícito. Familiares del fallecido indicaron que no existe evidencia que respalde dichas afirmaciones y solicitaron respeto a su privacidad.