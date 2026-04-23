Wall Street cerró a la baja por la incertidumbre en Medio Oriente

Las acciones estadounidenses registraron pérdidas tras el aumento de la tensión geopolítica con Irán y el retroceso de los principales índices de Wall Street. (REUTERS/Jeenah Moon)

Las acciones estadounidenses cerraron en descenso el jueves, tras una sesión marcada por la volatilidad, debido al debilitamiento de las expectativas de un rápido fin de la guerra con Irán. Los principales índices de Wall Street, como el S&P 500, el Nasdaq Composite y el Dow Jones Industrial Average, experimentaron caídas del 0,42%, 0,88% y 0,36% respectivamente, poniendo fin a una racha alcista que había llevado a algunos a máximos históricos.

El retroceso en el mercado estuvo impulsado por preocupaciones sobre la persistencia del conflicto en Medio Oriente y datos empresariales mixtos. Los inversores reaccionaron negativamente ante la difusión de imágenes de comandos iraníes capturando un gran buque de carga en el estrecho de Ormuz, así como a la exigencia de Teherán de que Estados Unidos levante el bloqueo naval sobre los puertos iraníes. En paralelo, la dimisión del presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, del equipo negociador, y el aumento de los precios del petróleo tras reportes de ataques aéreos en Irán, intensificaron la aversión al riesgo.

El precio del crudo Brent para entrega en junio subió un 3,1% y alcanzó los USD 105,07 el barril, llegando en algún momento a superar los USD 107. El contrato más negociado, para entrega en julio, se situó en USD 99,35. Esta escalada coincidió con un descenso abrupto en las cotizaciones bursátiles, especialmente en sectores sensibles a la energía como las aerolíneas, que vieron afectadas sus perspectivas debido al incremento de los costos de combustible.

El contexto de incertidumbre en el estrecho de Ormuz, donde aún se mantiene un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, ha impedido que petroleros puedan atravesar la vía y entregar crudo a sus clientes. La situación se agravó luego de que el ejército estadounidense incautara otro petrolero vinculado al contrabando de crudo iraní, al día siguiente de que la Guardia Revolucionaria iraní tomara el control de dos embarcaciones en la zona. El presidente Donald Trump declaró el jueves que ordenó a las fuerzas estadounidenses atacar y destruir barcos iraníes que intenten obstaculizar el tránsito en el estrecho mediante el uso de minas.

En el segmento empresarial, los resultados trimestrales dispares contribuyeron al nerviosismo del mercado. Tesla retrocedió 3,6% pese a superar las previsiones de ganancias, ya que los inversores se centraron en el fuerte aumento previsto del gasto de capital para el año. Elon Musk anticipó “un incremento muy significativo en las inversiones”, justificadas por proyecciones de mayores ingresos a futuro. ServiceNow perdió 17,7% por preocupaciones sobre la competencia en el sector del software, especialmente por el avance de rivales impulsados por inteligencia artificial. El sector tecnológico, en general, se vio presionado ante temores de disrupción y cambios en los modelos de negocio.

El S&P 500, Nasdaq y Dow Jones se alejaron de sus máximos históricos al cerrar con caídas provocadas por la incertidumbre en Medio Oriente. (REUTERS/Jeenah Moon)

Entre las aerolíneas, American Airlines Group subió 2,4% tras reportar ingresos y ganancias superiores a lo esperado, destacando la fortaleza de la demanda y registrando las mejores nueve semanas de captación de ingresos en su historia. En contraste, Southwest Airlines cayó 4,1% al presentar resultados más débiles y abstenerse de actualizar su previsión de beneficios para el año, citando la incertidumbre macroeconómica.

El mercado de bonos reflejó la volatilidad, con el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subiendo a 4,32% tras repuntar los precios del petróleo. En cuanto al empleo, los datos mostraron un leve aumento en las solicitudes de subsidio por desempleo, aunque se mantienen en niveles históricamente bajos. Por su parte, el índice PMI compuesto preliminar de S&P Global mostró una mejora, atribuida principalmente a la acumulación de inventarios ante la preocupación por el suministro y el encarecimiento de los precios.

En los mercados internacionales, los principales índices bursátiles de Europa y Asia también registraron caídas. El Hang Seng de Hong Kong descendió 0,9%, mientras que el Nikkei 225 de Japón retrocedió 0,7%. Por su parte, el Kospi surcoreano avanzó 0,9% impulsado por el dinamismo en las exportaciones de semiconductores y la demanda asociada a la inteligencia artificial, según reportó SK Hynix.

El jueves, la combinación de tensiones geopolíticas, resultados empresariales dispares y el temor a la disrupción tecnológica en el sector del software generó un clima de cautela entre los inversores, que optaron por reducir exposición en busca de refugio ante la incertidumbre.