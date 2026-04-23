Microsoft paga para que se vayan: miles de empleados históricos reciben una oferta de retiro voluntario

Microsoft presentó una oferta de retiros voluntarios para empleados veteranos en Estados Unidos, es decir, en una reducción de personal relevante dentro del sector tecnológico. Según cifras citadas por Business Insider, hasta un 7% de la plantilla estadounidense —unos 8.750 trabajadores— podrían acogerse a este programa de indemnización.

La empresa promovió retiros voluntarios como alternativa a los despidos masivos. El programa va dirigido a quienes suman, entre edad y años de servicio, 70 años o más y excluye a altos cargos y parte del área de ventas.

Estos cambios en la empresa tecnológica permitió ajustar la plantilla mediante indemnizaciones únicas por retiro, según los detalles del correo interno divulgado por Amy Coleman, directora de personal de Microsoft.

El programa va dirigido a quienes suman, entre edad y años de servicio, 70 años o más y excluye a altos cargos y parte del área de ventas. REUTERS/Gonzalo Fuentes/Foto de archivo

“Se trata de un pequeño porcentaje de nuestros empleados en Estados Unidos”, aseguró el mismo medio. Por ejemplo, un trabajador de 58 años con 12 años de antigüedad si cumple con el requisito.

Cambios internos y contexto en el sector tecnológico

Junto a este programa, Microsoft realizó una revisión de su política de recompensas y reconocimientos. La compañía desvinculó los premios accionarios de los bonos, incrementando la flexibilidad de los gerentes para motivar y retener a quienes mantengan un alto rendimiento.

El sector tecnológico estadounidense enfrentó presiones crecientes para optimizar recursos y ajustar plantillas. Empresas como Block y Meta ejecutaron diversas rondas de recortes, en parte justificadas por el auge de la Inteligencia Artificial.

Block, por ejemplo, disminuyó un 40% de su plantilla a inicios de año, mientras Meta planificó eliminar el 10% de su personal el próximo mes.

El sector tecnológico estadounidense enfrentó presiones crecientes para optimizar recursos y ajustar plantillas. Dublin, Ireland, February 17, 2026. REUTERS/Clodagh Kilcoyne/File Photo

En cambio, el comunicado interno de Microsoft sobre el programa de retiros voluntarios no hace mención directa a la inteligencia artificial como motivo, sin embargo, Business Insider destacó que la empresa tiene previsto invertir cerca de USD 100.000 millones en gastos de capital este año, en la competencia con Google y otros gigantes tecnológicos.

La industria observó este tipo de movimientos como parte de una tendencia donde las reestructuraciones y los retiros voluntarios comenzaron a sustituir a los despidos masivos, mientras las tecnológicas buscaron equilibrar grandes inversiones y la gestión eficiente del talento.

Según confirmó Business Insider, la empresa ha evitado compartir valoraciones públicas adicionales acerca de esta política.