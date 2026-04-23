Curvas arriesgadas, climas extremos y desafíos solo para valientes: las 10 rutas más peligrosas del mundo

El listado actualizado de Science Focus destaca las 10 carreteras más peligrosas del mundo ubicadas en cuatro continentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el mundo existen rutas peligrosas que desafían la pericia de cualquier conductor, atravesando zonas escarpadas donde cualquier error puede resultar fatal. El portal especializado Science Focus ha elaborado un listado actualizado de las 10 carreteras más arriesgadas del planeta, presentes en cuatro continentes y caracterizadas por curvas extremas, climas imprevisibles, ausencia de barreras y superficies inestables. Cada una de estas vías representa historias y riesgos propios, según detalla el medio británico.

Las carreteras más peligrosas del mundo se distinguen por factores como infraestructuras deficientes, condiciones climáticas adversas, gran altitud y alta incidencia de accidentes. Sus ubicaciones incluyen regiones montañosas, rutas históricas y pasos obligados tanto para comunidades locales como para turistas, lo que incrementa los riesgos para quienes se atreven a transitarlas.

1. Keylong Kishtwar Road: un trayecto extremo en la India

La carretera Keylong Kishtwar al norte de India es reconocida por su peligrosidad extrema y ausencia de barreras de seguridad

Situada al norte de India, la carretera Keylong Kishtwar se extiende a lo largo de 235 km, atravesando pasos de montaña de alta peligrosidad. Según Science Focus, esta vía carece de barreras de seguridad que separen a los vehículos de pendientes de miles de metros, lo que aumenta considerablemente el riesgo de precipicio.

Los desprendimientos de tierra y el clima variable agravan el peligro. Uno de sus tramos más conocidos, el “Cliff Hanger”, es tan estrecho que la proximidad al borde puede provocar derrumbes súbitos si el conductor se acerca demasiado.

2. Ibarska Magistrala: la “Carretera Negra” de Serbia

El exceso de velocidad es una de las principales causas de accidentes en la peligrosa carretera que conecta Belgrado con Montenegro

La Ibarska Magistrala, conocida localmente como “Carretera Negra”, conecta Belgrado con otras ciudades de Serbia y Montenegro. Es célebre por registrar una alta tasa de accidentes, especialmente de noche, debido principalmente al exceso de velocidad y la conducción bajo efectos del alcohol, según Science Focus.

Alterna largas rectas con curvas peligrosas, por lo que quienes transitan estos tramos deben extremar la atención. Es una de las rutas más transitadas y peligrosas de Europa.

3. Transfăgărășan: curvas y peligros en Rumanía

Science Focus destaca la Transfăgărășan como un desafío serio para los conductores experimentados amantes de los paisajes montañosos

La carretera Transfăgărășan recorre los Montes Cárpatos de Rumanía, superando los 2.000 metros de altitud en un trazado de 150 km repleto de curvas cerradas, túneles y pronunciados cambios de pendiente. Según Science Focus, supone un desafío serio incluso para conductores experimentados que buscan paisajes montañosos singulares.

El peligro se incrementa por la circulación frecuente de rebaños guiados por pastores, que bloquean la vía y ralentizan el tráfico. No es recomendable para quienes llevan prisa.

4. Skippers Canyon Road: historia y riesgo en Nueva Zelanda

El terreno de la Skippers Canyon Road se vuelve sumamente resbaladizo con la lluvia y frágil durante la sequía

La Skippers Canyon Road, excavada a mano por mineros tras el descubrimiento de oro en 1862, recorre 22 km junto al río Shotover de Nueva Zelanda. El terreno inestable provoca que la superficie resulte resbaladiza con lluvias y quebradiza cuando está seca.

Solo permite el paso de un vehículo por vez y está plagada de curvas cerradas y barrancos. El riesgo es tan elevado que la mayoría de aseguradoras no ofrece cobertura en este tramo, según Science Focus.

5. James Dalton Highway: el desafío del Ártico en EE. UU.

La carretera James Dalton conecta Fairbanks con Deadhorse y atraviesa el círculo polar ártico en Estados Unidos

La carretera James Dalton, famosa por el programa Ice Road Truckers, enlaza Fairbanks con Deadhorse, más allá del círculo polar ártico en Estados Unidos. De sus 666 km de extensión, solo un tercio está asfaltado; el resto consiste en grava suelta y piedras.

El principal peligro radica en las tormentas de nieve y el hielo, aunque la lejanía, las largas distancias y la presencia de osos polares aumentan la complejidad de este recorrido.

6. Paso Zojila: peligro helado en el Himalaya

El paso Zojila en el Himalaya conecta las regiones de Ladakh y el valle de Cachemira en India, siendo vital para el transporte local

El paso de montaña Zojila, en la cordillera del Himalaya de India, es esencial para unir Ladakh con el valle de Cachemira. Las abundantes nevadas y el hielo pueden mantenerlo cerrado durante meses cada año.

Solo hay espacio para un vehículo en muchos tramos y no existen barreras de seguridad. Un túnel actualmente en construcción podría mejorar la situación, aunque su impacto definitivo aún está por verse.

7. Fairy Meadows Road: la pesadilla vial de Pakistán

La ruta por Fairy Meadows carece de barreras de protección, dejando los vehículos expuestos a caídas en profundos valles

La carretera de Fairy Meadows atraviesa las montañas de Pakistán a alturas que superan los 3.000 metros, enlazando la autopista del Karakorum con el poblado de Tato dentro del parque nacional Fairy Meadows. Solo los habitantes locales pueden conducir en sus 16 km por la peligrosidad de la ruta, que carece de barreras y expone a los vehículos a caídas a los profundos valles.

Estos riesgos han motivado la restricción de acceso solo a conductores experimentados de la zona.

8. Yungas Road: la ruta de la muerte en Bolivia

La densa niebla y las lluvias frecuentes complican notablemente la visibilidad a lo largo de la carretera de los Yungas

La carretera de los Yungas, en Bolivia, es reconocida como una de las más letales del mundo. Según Science Focus, durante años registró entre 200 y 300 muertes anualmente hasta la creación de una alternativa más segura.

Los 64 km de trayecto de grava atraviesan montañas, con niebla y lluvias que dificultan la visibilidad, y obligan a enfrentamientos entre vehículos en angostos pasos sobre precipicios.

9. Autopista Sichuan-Tíbet: altitud y riesgos en China

La autopista Sichuan-Tíbet es una de las carreteras más altas del mundo y representa un desafío para los conductores en China (Photo by Imaginechina/Sipa USA)

La autopista Sichuan-Tíbet, en China, figura entre las más altas del planeta. Los conductores deben lidiar con desprendimientos, tramos de un solo carril y la superficie resbaladiza.

El tráfico constante provoca frecuentes atascos viales, y completar todo el recorrido puede llevar hasta 15 días. Quienes se animan obtienen vistas espectaculares de montañas y profundos desfiladeros.

10. Bayburt D915: curvas extremas en Turquía

La superficie de la carretera D915 se compone principalmente de grava suelta, lo que dificulta la conducción y aumenta el riesgo

La carretera D915 conecta la costa del mar Negro con la ciudad de Bayburt, siguiendo parte de la antigua Ruta de la Seda. Es famosa por sus curvas cerradas y su difícil geometría en montaña, además de una superficie de grava suelta y clima frecuentemente adverso.

Esta vía es crucial para el tráfico local y suele figurar entre las más peligrosas de Turquía y del mundo, según el análisis de Science Focus.